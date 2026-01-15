España

Cristina Álvarez se estrena como presidenta de El Corte Inglés y anuncia inversiones de 650 millones para este año

Las nuevas partidas irán destinadas a la transformación de tiendas, el impulso tecnológico y la expansión del grupo dentro del Plan Estratégico 2025-2030

Cristina Álvarez, que se estrena este jueves como presidenta de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, ha manifestado su “sincero compromiso e implicación” con la compañía, a la que ha dedicado su vida profesional desde hace más de 30 años, y ha destacado en un comunicado su voluntad de contribuir “al desarrollo de los negocios del Grupo y la inversión, que en este nuevo ejercicio 2026-2027 alcanzará los 650 millones de euros”.

Dichas inversiones, que forman parte del Plan Estratégico, 2025-2030, se centrarán en continuar con la remodelación de las tiendas, el crecimiento en las capacidades tecnológicas y logísticas del grupo y la expansión de los negocios.

Cristina Álvarez continúa presidiendo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Además, desde hoy preside la Comisión de Seguimiento y, por tanto, la supervisión del Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Administración y su ejecución por los directores generales, Santiago Bau y Rafael Díaz Yeregui.

El pasado 26 de noviembre la compañía anunció el relevo, que se ha producido en un marco “ordenado, estable y de continuidad”, según indicó el grupo en ese momento. Cristina Álvarez sustituye a su hermana Marta que estuvo seis años al frente de la compañía y que continuará como miembro del consejo y de la comisión de Seguimiento, centrándose en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Cristina Álvarez, que se incorporó a la compañía en 1992, agradeció, al anunciarse el relevo, el “magnífico trabajo” realizado por su hermana Marta durante estos años y aseguró que desempeñará sus funciones con “humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa”.

La decisión de Marta Álvarez de dar el relevo a su hermana en la presidencia se produjo casi un mes después de que el consejo de administración aprobara, con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, tras la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió al cargo hace poco más de un año.

La historia de El Corte Inglés

El Corte Inglés fue fundado tras la adquisición de una sastrería en1935 por Ramón Areces Rodríguez, avalado por su tío, el empresario leonés César Rodríguez González. El grupo ha consolidado su modelo de grandes almacenes y diversificado hacia múltiples líneas de negocio, manteniendo herencia y dirección dentro de una misma familia durante tres generaciones.

La historia de la propiedad y gestión de El Corte Inglés se caracteriza por una continuidad familiar inusual en grandes corporaciones. Según datos de la propia compañía, el control de la sociedad ha transitado de César Rodríguez González a su sobrino, Ramón Areces y, posteriormente, al también sobrino, Isidoro Álvarez Álvarez, quien estuvo al frente de la presidencia hasta su fallecimiento.

En diciembre de 2003, Marta Álvarez Guil y Cristina Álvarez Guil formalizaron el cambio legal de su primer apellido por el de Álvarez, alineándose con el de su padre adoptivo. Esta decisión, tomada cuando tenían 39 y 37 años respectivamente, consolidó su posición en el organigrama y en la estructura accionarial del grupo tras la muerte de Isidoro Álvarez.

La gestión de ambas hermanas, que cuentan con un bajo perfil público, ha marcado la línea de la compañía en la última década. Según relata Forbes, ambas recibieron formación universitaria de élite, con Marta licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y formación en Historia del arte en Reino Unido, experiencia que le permitió trabajar en Sotheby’s, primero en Londres y después en Madrid. Por su parte, Cristina cursó Ciencias Económicas y acumuló experiencia tanto fuera de la compañía como en diferentes filiales del grupo, centrándose hoy en la División de Empresas.

