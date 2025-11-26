España

El Corte Inglés tendrá nueva presidenta: Cristina Álvarez reemplazará a su hermana, Marta Álvarez, en enero de 2026

El traspaso de responsabilidades se enmarca en un proceso descrito por la empresa como “ordenado, estable y de continuidad”

Guardar
Marta Álvarez. (EFE)
Marta Álvarez. (EFE)

El Corte Inglés ha anunciado este miércoles un cambio en su máxima dirección. A partir de enero de 2026, Cristina Álvarez será la nueva presidenta, y reemplazará a su hermana Marta Álvarez. La decisión ha sido respaldada por unanimidad por el consejo de administración tras la propuesta de Marta, que deja el cargo de manera voluntaria tras seis años al frente de la compañía.

El traspaso de responsabilidades está programado para el 15 de enero de 2026 y se enmarca en un proceso descrito por la empresa como “ordenado, estable y de continuidad”.

Y, aunque Marta Álvarez abandona la presidencia, mantendrá su participación en el consejo y en la comisión de Seguimiento, centrando sus esfuerzos en la gestión estratégica de las áreas de Marcas Propias, Moda y Hogar.

Tres generaciones al mando de un gigante comercial

El Corte Inglés es una de las multinacionales españolas con más historia. Nació en 1935 tras la compra de una pequeña sastrería por Ramón Areces Rodríguez, respaldado por su tío, el empresario leonés César Rodríguez González. Desde entonces, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un referente de los grandes almacenes en España, ampliando sus operaciones a diversas áreas de negocio, aunque la gestión se mantiene dentro de la misma familia.

El relevo en la presidencia de una hermana a otra no es casualidad, sino que refleja la tradición de continuidad familiar en la compañía, un modelo de sucesión poco habitual en las grandes corporaciones. En sus inicios, el control pasó de César Rodríguez a Ramón Areces y, más tarde, a Isidoro Álvarez Álvarez, padre adoptivo de Marta y Cristina Álvarez, y quien presidió la empresa hasta su fallecimiento en 2014.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

El Corte InglésEmpresas EspañaEmpresas EspañolasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sinead Kavanagh, de la MMA, agrede a dos guardias civiles en un vuelo de Canarias a Dublín y los deja “de baja”

La luchadora está libre mientras la investigación sigue abierta

Sinead Kavanagh, de la MMA,

Un experto calcula cuánto cuesta mantener las luces de Navidad de Vigo

Vigo da comienzo a la Navidad con sus famosas luces LED, atrayendo a miles de visitantes de toda España y el extranjero

Un experto calcula cuánto cuesta

España, imparable: la OCDE confirma que volverá a liderar el crecimiento económico en la eurozona por tercer año consecutivo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico mejora las previsiones del Producto Interior Bruto español y calcula que crecerá este año un 2,9% y un 2,2% en 2026

España, imparable: la OCDE confirma

Comida, regalos y lotería: la Navidad más cara de la historia tendrá un gasto medio de 1.300 euros por consumidor

La Asociación Española del Consumidor señala que el 36% de los encuestados hará sus compras a través de los comercios físicos, mientras que un 64% las realizará a través de internet

Comida, regalos y lotería: la

La herencia millonaria de Joaquín Torres y sus hermanos que deja fuera a uno de ellos en plena guerra familiar

Juan Torres falleció habiendo dejado a tres de los cuatro hermanos las riendas de su grupo empresarial, que llegó a tener un valor de 400 millones de euros

La herencia millonaria de Joaquín
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO sitúa al expresidente

La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

El dueño de El Ventorro entrega a la jueza de la DANA la factura de la comida entre Vilaplana y Mazón: 165 euros por dos menús concertados

La Justicia archiva la causa contra el dueño de un restaurante de Vigo que expulsó a clientes israelíes: no ve indicios de hostilidad hacia los judíos

Tiroteo y persecución policial en Parla: hay cuatro heridos, dos de ellos policías

La Audiencia Nacional solicita al PSOE los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024 y sus justificantes

ECONOMÍA

Un experto calcula cuánto cuesta

Un experto calcula cuánto cuesta mantener las luces de Navidad de Vigo

España, imparable: la OCDE confirma que volverá a liderar el crecimiento económico en la eurozona por tercer año consecutivo

Comida, regalos y lotería: la Navidad más cara de la historia tendrá un gasto medio de 1.300 euros por consumidor

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

La OCDE alerta de un aumento del absentismo en España: el deterioro de la sanidad y cobrar el salario íntegro alargan la reincorporación al trabajo

DEPORTES

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se declara fan de Héctor Bellerín, el jugador del Betis: “Me encanta este hombre”

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”