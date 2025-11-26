El Corte Inglés tendrá nueva presidenta: Cristina Álvarez reemplazará a su hermana, Marta Álvarez, en enero de 2026

Marta Álvarez. (EFE)

El Corte Inglés ha anunciado este miércoles un cambio en su máxima dirección. A partir de enero de 2026, Cristina Álvarez será la nueva presidenta, y reemplazará a su hermana Marta Álvarez. La decisión ha sido respaldada por unanimidad por el consejo de administración tras la propuesta de Marta, que deja el cargo de manera voluntaria tras seis años al frente de la compañía.

El traspaso de responsabilidades está programado para el 15 de enero de 2026 y se enmarca en un proceso descrito por la empresa como “ordenado, estable y de continuidad”.

Y, aunque Marta Álvarez abandona la presidencia, mantendrá su participación en el consejo y en la comisión de Seguimiento, centrando sus esfuerzos en la gestión estratégica de las áreas de Marcas Propias, Moda y Hogar.

Tres generaciones al mando de un gigante comercial

El Corte Inglés es una de las multinacionales españolas con más historia. Nació en 1935 tras la compra de una pequeña sastrería por Ramón Areces Rodríguez, respaldado por su tío, el empresario leonés César Rodríguez González. Desde entonces, la empresa ha evolucionado hasta convertirse en un referente de los grandes almacenes en España, ampliando sus operaciones a diversas áreas de negocio, aunque la gestión se mantiene dentro de la misma familia.

El relevo en la presidencia de una hermana a otra no es casualidad, sino que refleja la tradición de continuidad familiar en la compañía, un modelo de sucesión poco habitual en las grandes corporaciones. En sus inicios, el control pasó de César Rodríguez a Ramón Areces y, más tarde, a Isidoro Álvarez Álvarez, padre adoptivo de Marta y Cristina Álvarez, y quien presidió la empresa hasta su fallecimiento en 2014.

