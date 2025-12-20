Jornadas de 60 horas semanales por el salario mínimo: las trabajadoras de El Corte Inglés se manifiestan en Madrid contra las condiciones laborales de la empresa

Trabajadores de El Corte Inglés, durante la manifestación de Madrid encabezada por CGT, a 20 de diciembre de 2025 (CGT))

Las trabajadoras y trabajadores de El Corte Inglés se han manifestado este sábado en Madrid en reclamo de las condiciones laborales precarias que ofrece la empresa. En concreto, los empleados han exigido el derecho a la conciliación, el cobro diferenciado de las jornadas laborales de domingos y festivo, el fin de la “persecución sindical de quienes deciden levantar la voz para defenderse de los abusos” y las advertencias de los “pseudo-sindicatos instaurados para controlar a los empleados”.

Los manifestantes, encabezados por miembros del sindicato CGT, han tachado de “inadmisible” la situación que padecen los empleados, que afecta a su salud física y mental. “Tenemos una plantilla mayor de 40 años. Un trabajador de 60 no puede aguantar la cantidad de peso de trabajo que tenemos. Psicológica y físicamente estamos muy mal”, señala Melissa Caycho, secretaria general de la sección sindical de CGT en El Corte Inglés.

Entre las principales reclamas del sindicato destaca el pago diferenciado de domingos y festivos. “Dentro de nuestro salario mensual entra todo, domingo y festivos. Cobramos más o menos el salario mínimo más incentivos”, explica Caycho, que señala además que este incentivo -por objetivo de venta- que puede suponer un aumento de entre 60 y 100 euros en la nómina, no se aplica para colectivos como cajeros o reponedores. “Trabajan con el doble de esfuerzo que el de venta y sin embargo no tienen ningún tipo de aliciente”.

Además, la secretaria general señala que el convenio colectivo que firmaron sindicatos y empresa en 2018 permite a El Corte Inglés se recoge la aceptación de trabajar diez horas en domingos y festivos, abriendo la tienda a las 11:00 horas y saliendo a las 21:15. “Sin contar que ellos cierran las tiendas, pero nosotros nos tenemos que quedar obligatoriamente a cerrar la tienda. Eso no está pagado. No hablamos de dinero, hablamos de calidad de vida”, cuenta.

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

Semanas de 56 y 60 horas de trabajo

Además del convenio colectivo, la trabajadora señala como uno de los principales problemas el contrato de jornadas irregulares. Este tipo de acuerdo laboral permite a la empresa ajustar las horas de trabajo a lo largo del año, trabajando más en picos de producción y menos en épocas de baja, siempre que se respete la jornada máxima anual y los descansos legales y compensando las horas extras. Según Caycho, algunas semanas trabajan entre 36 y 37 horas, pero en otras el trabajador puede hacer entre 56 y 60 horas.

Además, respecto a los incentivos, la secretaria general explica que los empleados no cuentan con “ningún tipo de beneficio social”, por lo que trabajadores con 40 años siguen cobrando el salario mínimo: “Es una de las mayores empresas de España, con más de 80.000 trabajadores, y tenemos salarios precarios que no permiten vivir”.

En este sentido, Caycho destaca que el sindicato está peleando por “desbloquear el mínimo”, para luego avanzar y que la empresa vea por sus trabajadores. “Sacaron 512 millones de euros en su último beneficio y nuestro salario ha subido este año un 1%, sabiendo que estamos sacando a la empresa adelante”.

Desde el sindicato también destacan como parte de la sobrecarga de trabajo que sufren los empleados la “omnicanalidad”. Desde hace un tiempo, los trabajadores que atienden en tienda llevan consigo un aparato para atender los pedidos de los clientes que compran online, lo que supone un doble trabajo para una plantilla que, en los últimos diez años, ha reducido en 20.000 personas su personal.

Trabajadoras de la CGT en la manifestación de Madrid, sujetando un cartel por las condiciones dignas, a 20 de diciembre de 2025 (@Podemos_CMad)

Sindicatos ficticios que responden a la empresa

Por último, desde CGT denuncian el funcionamiento del sindicato que representa a los trabajadores. “Los comités de empresa son un paripé, los hacen porque los demanda la ley”, señalan, explicando que, dentro de El Corte Inglés, tienen “sindicatos creados por ellos mismos” y, posteriormente, esos representantes son los que ocupan puestos importantes en Recursos Humanos y otros departamentos encargados de las relaciones laborales. “Es un chiringuito de cuatro”.

Los sindicatos amarillos, como los conocen dentro de la empresa, supervisan todo el trabajo sindical. “El director de Relaciones Laborales de todo El Corte Inglés es un exdelegado del sindicato”, señala Caycho. “La cúpula está formada por este engranaje, por lo que, si tú te portas bien, puedes ir avanzando”.

La trabajadora, que lleva 20 años en la compañía, señala también que la empresa ha ido empeorando en condiciones laborales con el pasar de los años. “Antes teníamos un salario mejor, unos horarios decentes, pero a día de hoy es insostenible. Salir de casa a las 9:30 y no volver hasta las 23:00 horas es insoportable”.