Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que implica una inyección extraordinaria de 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas a partir de 2027. Sin embargo, la reacción de la mayoría de ejecutivos regionales ha sido el rechazo al nuevo sistema, principalmente por el temor a un reparto menos uniforme de recursos entre los territorios. Aunque desde el Ministerio de Hacienda sostienen que la medida refuerza el Estado del bienestar y mejora la equidad territorial, apotando fondos récord a todas las regiones, de momento solo Cataluña se ha mostrado satisfecha con su diseño.

A esta línea de análisis se ha sumado el centro de estudios Fedea, que ha elaborado un informe que pone a prueba la homogeneidad de estas mejoras en financiación. El estudio, firmado por Ángel de la Fuente, desglosa con detalle cómo el nuevo reparto beneficia a algunos territorios y relega a otros realizando una simulación de los recursos con los que hubiese contado cada comunidad en 2023 si el modelo propuesto se hubiese aplicado entonces.

La reforma prevé para 2027 más de 20.000 millones de euros más para las autonomías, provenientes de una mayor cesión de impuestos y varios mecanismos adicionales, mientras que el análisis de Fedea parte de una estimación de 14.658 millones que se hubiesen sumado a las cuentas en 2023. Más allá de la diferencia de año, la distancia entre estas dos cifras se explica por diferencias de cálculo entre las cuentas de Hacienda y la aproximación realizada en el estudio.

La suma total de fondos beneficia a Cataluña y Andalucía

En términos absolutos, Cataluña se sitúa a la cabeza en cuanto a recursos adicionales, con 3.903 millones de euros más que bajo el sistema vigente. Andalucía también experimenta un notable aumento, recibiendo 3.072 millones extra, mientras que la Comunidad Valenciana suma 2.500 millones y Madrid 2.708 millones a su financiación. Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias registran incrementos más moderados, de entre 546 y 726 millones de euros.

En el otro extremo, algunas comunidades, como Galicia o Asturias apenas ven cambios en el volumen total de fondos que reciben. Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Extremadura no obtienen incrementos netos, ya que la compensación del statu quo se limita a impedir que pierdan recursos frente al modelo anterior.

Valencia y Murcia completan el podio en el cálculo por habitante

Más allá de la cifra total de financiación adicional, Fedea calcula otro indicador fundamental para el análisis de la equidad del reparto: la financiación efectiva por habitante ajustado. Este número expresa en euros la cantidad que cada comunidad recibe para financiar servicios públicos transferidos, corrigiendo la población según factores sociales, demográficos y de necesidad. Es decir, muestra el dinero real que recibe cada comunidad autónoma por habitante.

Este enfoque revela nuevos desajustes en el reparto entre comunidades, aunque Cataluña se mantiene como la más favorecida y lidera el incremento, con 507 euros adicionales por habitante ajustado. Le siguen la Comunidad Valenciana y Murcia, que suman cerca de 500 euros cada una. Madrid y Baleares también registran aumentos destacados, de entre 400 y 450 euros, mientras que Andalucía y Canarias experimentan mejoras más moderadas.

En el extremo opuesto, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Extremadura no registran incrementos, manteniéndose en los mismos niveles de financiación que con el modelo anterior. Por su parte, Galicia y Asturias presentan avances muy modestos, con aumentos de 89 y 122 euros por habitante ajustado, respectivamente. Dejando a un lado la excpeción de Murcia, el desglose por habitante muestra que las grandes comunidades con mayor financiación quedan en los primeros puestos de este ránking.

Hacienda señala a Andalucía como principal favorecida

Las estimaciones de Hacienda para 2027, en cambio, señalan a un reparto con Andalucía como líder, con 4.846 millones de euros, mientras Cataluña cae al segundo puesto y recibiría 4.686 millones. La Comunidad Valenciana, cuarta en la lista de Fedea, sumaría 3.669 millones, mientras que Madrid alcanzaría 2.555 millones.

En cuanto a la financiación por habitante, cálculada aproximadamente a partir de los datos poblacionales más recientes disponibles pero sin ajuste estructural, Murcia encabeza la lista con 743,7 euros por persona ajustada, seguida de la Comunidad Valenciana con 668 euros y Castilla-La Mancha con 582,7 euros.

Cataluña, también primera en posición relativa

Por útlimo, el informe de Fedea compara a través del índice de financiación relativa por habitante la posición de cada territorio respecto al promedio nacional, comparando su financiación por habitante ajustado con la del conjunto y expresándolo sobre 100. Un valor mayor a 100 indica que recibe más recursos que la media, y menor a 100 que recibe menos. Así, se puede evaluar el reparto relativo de recursos desde la perspectiva de la equidad y la comparación territorial. Este índice revela que, aunque ninguna comunidad pierde fondos en términos absolutos, algunas regiones retroceden en el reparto comparativo y quedan relegadas en el ranking nacional de financiación por habitante ajustado.

El análisis del informe pone de manifiesto que, aunque la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada se reduce, las desigualdades regionales siguen siendo significativas. Cataluña vuelve a siturse a la cabeza, con un índice que asciende de 102,4 a 106,6, colocándose un 6,6% por encima de la media nacional. La Comunidad Valenciana y Murcia registran también avances importantes, con subidas de 4,8 y 4,3 puntos, respectivamente, mientras que Baleares y Madrid experimentan incrementos más moderados y Andalucía aumenta ligeramente su posición.

En el otro extremo, algunas comunidades pierden peso relativo frente al resto. Cantabria desciende 10,7 puntos, La Rioja 10,1, Castilla y León 9,7 y Extremadura 10, mientras que Galicia, Asturias, Aragón y Canarias registran retrocesos menores, de entre 3 y 7 puntos. Estos movimientos reflejan que, pese a los ajustes, persiste un reparto desigual de la financiación entre territorios.