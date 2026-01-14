Belarra avisa de que la reforma de la financiación autonómica "nace muerta" al plantearse como un pacto Gobierno-ERC

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, expuso que existen dos principios fundamentales para la formación morada en el debate sobre la financiación autonómica. Por una parte, insistió en que quienes pagan impuestos son las personas, no los territorios, enfocando el problema sobre la existencia de individuos y empresas de alto poder adquisitivo que, según sus palabras, no aportan lo que corresponde al sistema fiscal. Por otra parte, Belarra reiteró que los recursos públicos enviados a las comunidades deben destinarse a servicios de titularidad pública, advirtiendo que Podemos rechaza el uso de estos fondos para políticas como la privatización de la sanidad, recortes sociales o beneficios fiscales. En este marco, la dirigente enfatizó: “Eso nosotros no lo vamos a permitir”.

Según consignó el medio Europa Press, Belarra alertó que la reforma de la financiación autonómica acordada entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) enfrenta serias dificultades para prosperar en el Congreso de los Diputados. A su juicio, la iniciativa “nace muerta” porque carece de los apoyos necesarios y se ha planteado, según su valoración, como resultado de un “intercambio de votos” entre el Ejecutivo y ERC. Belarra explicó que abordar de esta forma una cuestión que afecta al conjunto del país complica su aprobación parlamentaria y resta legitimidad al proceso.

Europa Press detalló que la secretaria general de Podemos criticó que el Partido Socialista trate la reforma de la financiación autonómica con el objetivo principal de asegurar los votos de ERC y Junts, en lugar de plantearla como un debate nacional más amplio. Belarra sostuvo que este asunto influye en la vida de todas las personas que residen en el territorio español, por lo que considera que merecería ser tratado con “tranquilidad y con un debate sosegado”, según declaró durante su intervención ante los medios.

La representante de Podemos ahondó en la crítica a la forma en la que el Gobierno ha manejado la comunicación y los detalles relativos a la reforma. Afirmó que hasta el momento “hay muchos titulares, muchas declaraciones grandilocuentes, pero a la hora de la hora no hacen nada”. Estas declaraciones, reportadas por Europa Press, reflejan un descontento por la falta de concreción en las propuestas del Ejecutivo respecto a la financiación territorial.

En este contexto, Belarra puso sobre la mesa la preocupación de su partido acerca del destino final de las transferencias estatales a las comunidades autónomas. Destacó su oposición a que estos recursos se utilicen para privatizaciones de servicios esenciales y criticó posibles rebajas fiscales que, en su opinión, beneficiarían principalmente a los sectores más favorecidos económicamente. Europa Press subrayó que para la líder morada el dinero público “tiene que ir para lo público”.

Las declaraciones de Belarra recogen la postura de Podemos en un contexto en el que la financiación autonómica vuelve a ocupar un lugar central en el debate político. El acuerdo entre el Ejecutivo y ERC intenta responder a demandas específicas de comunidades como Cataluña, mientras distintas fuerzas políticas expresan reservas por el procedimiento seguido y la orientación de la propuesta. En las palabras citadas por Europa Press, la secretaria general dejó claro que, según la perspectiva de su formación, “es muy difícil que vaya adelante en el Congreso” si el enfoque permanece centrado en la capacidad del Gobierno para reunir apoyos individuales a cambio de concesiones políticas.

Finalmente, la intervención de Belarra transmitida por el medio Europa Press representa una presión adicional sobre el Ejecutivo y el Partido Socialista para abrir el debate sobre la financiación autonómica a un mayor consenso y transparencia, alejándolo de negociaciones bilaterales con formaciones específicas. Además, marca una línea roja para Podemos en lo relacionado con la protección del sector público frente a posibles dinámicas privatizadoras y estrategias de reducción fiscal en comunidades autonómicas receptoras de transferencias estatales.