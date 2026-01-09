España

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

La ministra Montero ha anunciado que la propuesta prevé aumentar la parte que reciben de los dos impuestos hasta un 55% y 56,5%

Guardar
María Jesús Montero, ministra de
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, anuncia el modelo de financiación autonómica (Ministerio de Hacienda)

El Ministerio de Hacienda ha presentado este viernes su nueva propuesta de financiación de las comunidades autónomas. Según ha adelantado La Vanguardia, una de las fórmulas escogidas para este crecimiento de los ingresos comunitarios es destinar un mayor porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA. Ambos se encontraban en el 50% del impuesto para la comunidad, que ahora, si se implanta el modelo, aumentará hasta el 55% y 56,5%.

La reunión del pasado jueves entre Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, terminó con un acuerdo con el que, según los líderes, “nadie pierde”, pero que ha conllevado una importante disputa política. El Ejecutivo nacional ha fijado en torno a 21.000 millones de euros la cantidad que añade al presupuesto. Según el político catalán, 4.700 millones de euros corresponderían a Cataluña, tras el pacto realizado con ERC.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha comunicado esta propuesta durante una comparecencia. Ha resaltado que el Gobierno lanza un nuevo modelo tras 17 años sin una actualización y que, durante la legislatura de Pedro Sánchez, han renovado el presupuesto con 300.000 millones de euros más. “Todas las medidas han beneficiado a la totalidad de las comunidades autónomas”, ha asegurado Montero, dirigiéndose a las acusaciones de “agravio territorial”.

Pedro Sánchez hace un balance del año 2025 destacando los avances económicos y sociales de su Gobierno o la “solidaridad” en la política exterior, señalando a las ayudas a Gaza.

No entra en cantidades de las comunidades

La ministra de Hacienda ha anunciado un incremento de 20.900 millones de euros en los recursos de financiación autonómica a partir de 2027, cuando entraría en vigor el nuevo modelo. Según ha explicado, el Gobierno plantea que las comunidades autónomas perciban una mayor proporción de ingresos procedentes del IRPF y el IVA, así como de figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, los depósitos bancarios, las actividades de juego y el depósito de residuos en vertederos.

Además, ha anunciado que el esquema se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, el aumento de los ingresos del IVA y el IRPF, y, por otro, una aportación adicional del Estado. Además, las comunidades podrán elegir voluntariamente entre dos mecanismos en lo referente a las pymes. Pueden recibir fondos de acuerdo al indicador de consumo o encargarse de la recaudación del 5% del IVA de las pequeñas y medianas empresas, asumiendo los riesgos que supone.

El modelo se basa en la denominada financiación por habitante ajustado, que busca “garantizar la solidaridad interterritorial”. Las comunidades con una capacidad tributaria por debajo de la media recibirán más recursos para equilibrar las diferencias entre territorios. “Ninguna perderá recursos y todos ganarán”, ha afirmado la ministra Montero. La responsable de Hacienda también ha señalado que las competencias no homogéneas de las comunidades dependen de sus respectivos estatutos de autonomía, lo que introduce matices en la distribución de fondos.

Al ser preguntada por el dumping fiscal, ha explicado que se buscará el método para limitar la capacidad de las comunidades para disminuir los impuestos buscando inversión empresarial, pero que todavía no se ha cerrado. Traslada el balón al tejado del PP, sosteniendo que no entendería que los populares rechazaran el modelo. No ha querido entrar en cantidades concretas que corresponden a cada comunidad, asegurando que este tipo de “ranking” favorece un falso discurso de “agravio territorial”.

Temas Relacionados

PPPSOEMinisterio de HaciendaHaciendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

El rey Mohamed VI vende las millonarias propiedades de su madre, Lalla Latifa, en París

El soberano marroquí y sus hermanos han decidido desprenderse de todas las viviendas que su progenitora adquirió en la capital francesa durante su vida

El rey Mohamed VI vende

El Papa León XIV hará su primer viaje oficial a España este año: visitará Canarias, Madrid y Barcelona

Así lo ha confirmado el cardenal José Cobo tras un encuentro mantenido entre Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, y los arzobispos de estas tres diócesis

El Papa León XIV hará

Cómo hacer pan de lentejas en casa, una receta muy fácil, saludable y sin gluten

Este pan de lentejas sin gluten y con semillas es perfecto para quienes buscan una alternativa saludable y rica en proteínas al pan blanco habitual

Cómo hacer pan de lentejas

Una excavación arqueológica revela la evidencia más antigua de incesto: una prueba de ADN identifica un vínculo padre-hija en la Edad del Bronce

El análisis genético de 23 esqueletos en una cueva de Italia confirma una relación parental inédita para la prehistoria europea

Una excavación arqueológica revela la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”