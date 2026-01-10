España

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

La ministra de Hacienda ha acusado al Partido Popular de querer “siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia”

Montero defiende el nuevo modelo
Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica ante las “mentiras y falsas noticias” sobre “supuestos pactos de cesión a los independentistas” (Ministerio de Hacienda)

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este sábado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica ante las críticas recibidas. Durante la Interparlamentaria regional socialista celebrada en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Montero señaló que la iniciativa se sostiene “por encima de la barbaridad de mentiras y falsas noticias a partir de supuestos pactos de cesión a los independentistas”.

Montero acusa al PP de buscar “un enemigo” al que culpar por “su incompetencia”

En su intervención, la ministra subrayó que “no hay excusa posible para decir que no” a la cantidad propuesta para comunidades como Andalucía, que, según detalló, recibirá más de 4.850 millones de euros del total de 21.000 millones contemplados para las comunidades de régimen común.

Montero, además, acusó al Partido Popular de querer “siempre un enemigo al que echarle la culpa de su incompetencia” y añadió: “Parece que le iba mucho mejor con el ‘procés’”. Según sus palabras, el PP “añora una etapa de conflicto en Cataluña” porque era “una situación en la que ellos entienden que se sienten más fuertes”.

*en ampliación

