Sale a la venta la única casa de una isla remota de Gran Bretaña: perteneció a un cazatiburones, está rodeada de lagos y no tiene ningún vecino

Casa en venta en la isla de Soay, Escocia

Una casa muy singular ha salido al mercado en Escocia: un inmueble de dos dormitorios ubicada en la isla de Soay, un islote de las Hébridas Interiores situada en la costa noroeste del país, junto a Skye. Se ha puesto a la venta con un precio de 925.000 libras y ofrece la posibilidad de residir completamente aislado, en plena naturaleza y sin vecinos, ya que hay muy pocos habitantes excepto la fauna autóctona.

Esta propiedad se asienta sobre una extensión de unos 6,25 kilómetros cuadrados de terreno de tenencia privada, que consta de una antigua casa y tierra agrícola. El único acceso posible es por mar y la localidad habitada más próxima se encuentra a 130 kilómetros. El anuncio de la venta especifica que el edificio requiere una renovación integral, ya que conserva su estructura tradicional de piedra y pizarra y consta de dos plantas. En la planta baja se distribuyen dos salas principales, mientras que en la superior hay dos dormitorios y un baño.

El inmueble viene acompañado de una historia peculiar: la isla de Soay fue propiedad del conocido cazador de tiburones Tex Geddes. Él adquirió el territorio en 1952 de manos de su socio de negocios, el escritor Gavin Maxwell. Este último había intentado establecer en Soay una fábrica de procesamiento de aceite de tiburón peregrino, una iniciativa que no prosperó y dio pie a la venta al también aventurero Geddes.

Cuánto cuesta una isla privada en Escocia y su historia

El precio de salida de este inmueble es de 925.000 libras y la superficie es de 1.546 acres, lo que convierte esta oferta en una de las más llamativas actualmente del mercado escocés. A todo esto se le suma la singularidad de la isla, ya que apenas cuenta con tres habitantes censados y ofrece amplias posibilidades para la vida en contacto con la naturaleza. La finca presenta hábitats diversos, donde se pueden observar ciervos rojos y practicar pesca de truchas comunes en sus numerosos lagos interiores.

En el pasado, Soay fue escenario de una experimento social y humano promovido por Tex Geddes y su mujer Jeanne, que buscaron demostrar la viabilidad de asentamientos humanos en un lugar remoto y de suelo poco fértil. Este reto se prolongó durante cuatro décadas. La pareja permaneció en la isla incluso después del cierre de la fábrica de aceite y de que la mayoría de los habitantes gaélico-parlantes emigrasen en la década de 1950 a la isla de Mull. Geddes falleció en 1988 durante un viaje de regreso desde una competición de gaitas. Ese mismo año, el gobierno británico prohibió la pesca del tiburón peregrino, lo que permitió la recuperación de esta especie en la costa occidental de Escocia.

Un reclamo para los compradores

La descripción que ha aportado la inmobiliaria Land & Estate Ltd, y que recoge el medio Scottish Daily Express, destaca: “La vivienda residencial, que ha sido desagregada del régimen de croft, se sitúa en la orilla de Camus nan Gall. La casa necesita ser completamente restaurada y modernizada, y está construida en piedra y pizarra de una planta y media”. Los agentes subrayan que el terreno ofrece “un hábitat y topografía interesantes, así como una excelente oportunidad para desarrollar proyectos ambientales o forestales y disfrutar del valor natural de la tierra y su entorno”.

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Para los más entusiastas de la navegación, el hecho de disponer de un puerto natural constituye otro atractivo fundamental. Además, la isla otorga la posibilidad de vivir sin contacto con la civilización más allá de la fauna local. La proximidad de la ciudad más cercana es de unos 80 kilómetros en línea recta y refuerza la garantía de aislamiento absoluto que supone esta oferta.

La historia de la casa y de la isla, junto a la propuesta de privacidad total y el potencial ambiental y paisajístico de la finca, definen la singularidad de una oferta dirigida a quienes buscan una vida apartada y el máximo contacto con el entorno. Nunca antes una propiedad con estas características y este pasado había llegado al mercado inmobiliario escocés.