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Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Los Estados miembro podrán activar compensaciones a empresas y profesionales afectados por el encarecimiento de la energía y las materias primas

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Varios barcos de flota artesanal en la dársena de A Marina en A Coruña, Galicia (España), a 26 de marzo de 2021. (M. Dylan - Europa Press)
Varios barcos de flota artesanal en la dársena de A Marina en A Coruña, Galicia (España), a 26 de marzo de 2021. (M. Dylan - Europa Press)

La Comisión Europea ha puesto en marcha un mecanismo extraordinario para aliviar el impacto derivado del conflicto en Oriente Próximo sobre el sector pesquero y acuícola comunitario. Con esta decisión, los Estados miembro podrán activar compensaciones a empresas y profesionales afectados por el encarecimiento de la energía, las materias primas y las alteraciones del mercado a raíz de la crisis regional, según ha precisado el propio Ejecutivo europeo.

El fondo activado permite financiar ayudas con efecto retroactivo desde el 28 de febrero y cubrir gastos hasta el final del año, exclusivamente a través de los recursos ya asignados en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura para el periodo 2021-2027.

Las autoridades nacionales gestionarán y decidirán la distribución de las compensaciones. La Comisión Europea ha hecho pública la medida para responder directamente al aumento de los costes y a la pérdida de rentabilidad sufrida en este sector.

Las ayudas contempladas con este mecanismo de crisis tienen como objetivo compensar tanto la caída de los ingresos como el aumento de los costes operativos, un fenómeno que el Ejecutivo comunitario atribuye en particular al encarecimiento de la energía y de las materias primas.

Como consecuencia de estos factores, parte de la flota pesquera europea se haya visto obligada a paralizar su actividad por falta de rentabilidad. La acuicultura y la industria de transformación también han sufrido consecuencias similares, con un deterioro marcado de sus márgenes de beneficio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Qué ayudas ofrece la Comisión Europea

Según ha manifestado la Comisión Europea, será posible conceder apoyo directo a los operadores damnificados, así como otorgar ayudas al almacenamiento dirigidas a las organizaciones de productores. El objetivo de estas últimas es permitir la retirada temporal de productos del mercado para facilitar una estabilización de los precios durante el periodo de excepción.

La financiación de estas medidas procederá del fondo marítimo asignado a cada Estado miembro, correspondiendo a las autoridades nacionales la decisión sobre su aplicación y gestión de los pagos. El Ejecutivo comunitario ha subrayado que los recursos utilizarán el modelo de cofinanciación europea, pero con discrecionalidad por parte de cada administración nacional.

Mientras tanto, el organismo presidido por Ursula von der Leyen trabaja en el diseño de un nuevo marco temporal de ayudas de Estado destinado a los ámbitos más perjudicados por la crisis. Para ello, la Comisión Europea ha iniciado consultas con los Estados miembro y tiene la previsión de aprobar este instrumento de emergencia antes de finales de abril.

Tras los últimos ataques a infraestructuras y el cierre estratégico del estrecho de Ormuz, la crisis en Oriente Próximo ha generado una disrupción relevante y prolongada en los mercados energéticos y de materias primas, lo que ha beneficiado la escalada de los precios del petróleo y ha repercutido en los flujos comerciales, según ha comunicado el Ejecutivo comunitario.

Un barco de pesca reposta, a 10 de marzo de 2026, en Palamós, Girona, Catalunya
Un barco de pesca reposta, a 10 de marzo de 2026, en Palamós, Girona, Catalunya (España). (Glòria Sánchez / Europa Press)

Amarrar los barcos por la guerra

La Comisión Europea ha advertido que la magnitud del incremento de costes está reduciendo significativamente los márgenes de las empresas pesqueras y acuícolas. De hecho, se ha llegado hasta el extremo de que parte de la flota pesquera europea ha tenido que cesar temporalmente su actividad por la pérdida de rentabilidad, mientras que la manufactura y los criaderos han reportado tensiones similares.

En su análisis, Bruselas ha puesto de relieve que la dependencia de los combustibles fósiles constituye un factor clave que agrava la vulnerabilidad sectorial ante este tipo de perturbaciones externas. Por esta razón, la institución europea insiste en la necesidad de acelerar la transición energética dentro de la pesca y la acuicultura y fortalecer así la competitividad y la resiliencia del sector comunitario frente a crisis futuras.

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