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Feijóo recibe este viernes en Génova a María Corina Machado y se suma a un encuentro con cargos del PP y venezolanos residentes en España

El encuentro en la sede del partido abrirá la agenda de la líder opositora venezolana durante su visita a España

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado (Montaje Infobae)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado (Montaje Infobae)

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, será recibida este viernes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional de la formación en Madrid. El encuentro se celebrará a partir de las 10.00 horas e incluirá posteriormente un acto con dirigentes populares y representantes de la comunidad venezolana en España.

La reunión, fijada en la sede de la calle Génova, abre la agenda política de Machado en la capital española, donde desplegará durante los próximos días una intensa ronda de contactos con responsables institucionales y líderes de distintos partidos. Media hora después del encuentro bilateral, ambos participarán en un acto conjunto que reunirá a cargos del PP y a ciudadanos venezolanos residentes en España.

Sintonía política y respaldo a la oposición venezolana

La cita entre Machado y Feijóo se inscribe en una relación consolidada entre el Partido Popular y la oposición venezolana, que el líder de la formación ha reivindicado de forma reiterada en los últimos años. Esa sintonía quedó patente el pasado mes de enero durante la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb, donde el dirigente gallego defendió la “legitimidad electoral y moral” de los sectores opositores frente al Gobierno de Caracas.

El encuentro de este viernes en Madrid servirá así para escenificar ese respaldo en un momento en el que la dirigente venezolana intensifica su presencia internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 2025. La propia Machado ha situado su gira europea en la necesidad de recabar apoyos externos para impulsar un cambio político en su país.

Una agenda política amplia en Madrid

La líder opositora venezolana, María Corina Machado (Europa Press)
La líder opositora venezolana, María Corina Machado (Europa Press)

La visita de Machado a España no se limita al encuentro con el líder del PP. La opositora tiene previsto reunirse también con el presidente de Vox, Santiago Abascal, si bien no se han detallado las condiciones de ese encuentro, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Asimismo, acudirá al Senado el próximo 20 de abril para mantener un encuentro con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en el marco de una agenda que combina contactos políticos, actos institucionales y reuniones con la diáspora venezolana.

Fue la propia Machado quien confirmó su presencia en España a través de un mensaje difundido esta semana, en el que invitó a los venezolanos residentes en el país a participar en un acto previsto para el día 18. Su viaje forma parte de una gira europea que ya la ha llevado a reunirse con distintos dirigentes en otros países del continente.

En paralelo, la dirigente ha descartado por el momento mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones recientes, ha justificado esta decisión al señalar que “en determinados momentos no conviene ciertas reuniones”, en función de los objetivos políticos que persigue en esta fase.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado que el Gobierno mantiene su disposición a recibirla si así lo solicita, recordando además los contactos habituales con distintos actores de la política venezolana.

La opositora venezolana, María Corina Machado, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha acusado de no haberse puesto "del lado del pueblo venezolano". (Rodrigo Saez / EFE)

La presencia de Machado en Madrid coincidirá además con una semana de intensa actividad diplomática en España, marcada por la celebración en Barcelona de la cumbre bilateral entre España y Brasil, encabezada por Pedro Sánchez y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que sitúa su visita en un contexto político e internacional especialmente activo.

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