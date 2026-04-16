PP y Vox llegan a un acuerdo en Extremadura para impulsar la investidura de María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola. (Europa Press)

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para formar Gobierno en Extremadura, lo que permitirá que María Guardiola, líder de los populares en la región, vuelva a asumir la presidencia de la comunidad. Será Óscar Fernández, candidato de Vox, quien asumirá la vicepresidencia. Además, el partido de ultraderecha será responsable de dos consejerías: Familia, Regularización y Servicios Sociales; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

“Por fin hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y estamos muy satisfechos con él”, ha explicado Guardiola este jueves ante los medios de comunicación, añadiendo que “hoy gana la democracia frente a la crispación y el diálogo frente al ruido”.

“Después de muchísimo trabajo, teníamos un único objetivo: conseguir este acuerdo entre quienes representamos al 60% del arco parlamentario. Es un acuerdo que contempla 61 puntos y 79 medidas y que va a permitir que Extremadura pueda seguir avanzando”, ha continuado diciendo la presidenta extremeña.

La toma de posesión, “de manera inmediata”

Ha sido Guardiola quien también ha anunciado que el debate de investidura se celebrará la próxima semana, y que la toma de posesión será “de manera inmediata El plazo para alcanzar un acuerdo concluía el 4 de mayo. De no lograrse, el Parlamento de Extremadura se disolvería y se llamaría nuevamente a las urnas. Después de varios encuentros y una investidura que no prosperó en marzo, ambos partidos han formalizado este jueves.

Noticia en ampliación.