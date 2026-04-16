La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

El 'Gordo' de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad (EFE)

Cuatro meses después de la celebración del Gordo de Navidad de 2025, la polémica surgida en Villamanín, León, por el error en la impresión de las participaciones, que provocó que 50 de las 450 que se vendieron se distribuyeran sin tener los diez décimos premiados correspondientes, la Comisión de Fiestas ha anunciado este jueves que han recibido una denuncia penal por parte de dueños de tres papeletas no registradas.

“El proceso de pago de las participaciones premiadas correspondientes a la Lotería de Navidad 2025 se encuentra prácticamente finalizado, con gran éxito y sin incidentes”, ha explicado la comisión en un comunicado, añadiendo que, a fecha de hoy, “se han registrado y abonado un total de 446 papeletas, quedando únicamente una pendiente de cobro por motivos operativos de la persona agraciada, prevista para finales de este mes”.

Sobre las seis papeletas que no se adhirieron al convenio propuesto -repartir a partes iguales entre todos los premiados y los que no contaban con décimos de respaldo-, la Comisión ha informado que “se les ha abonado el mismo importe que al resto”, aunque estos tienen el derecho reservado de “actuar como consideren oportuno contra la Asociación”.

Informan de una presunta estafa

Además, la Comisión de Fiestas de Villamanín ha comunicado dos incidencias registradas durante el proceso de cobro. La primera, dos intentos de presunta estafa “mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada” y ambos casos están siendo gestionados por su despacho legal. La segunda, la “reclamación formal” por parte de tres papeletas no registradas y ay repartidas entre los premiados.

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

La reclamación, como explican en el comunicado, se trata de una denuncia penal, que está siendo gestionada por el despacho de abogados y cuya tramitación “seguirá por los cauces legales oportunos”. Como ya indicó la Comisión, la relación de personas registradas como preceptoras del premio, junto con el número de papeleta correspondiente, se encuentra protocolizada ante notario, verificando que los pagos coinciden.

Ante estos sucesos, la Comisión ha asegurado que todo el proceso de pago se ha desarrollado con “criterios de máxima transparencia” y con un sistema de control que ha permitido garantizar “el correcto pago a los perceptores”, con la colaboración de la entidad bancaria correspondiente, a la que han agradecido su profesionalidad. “En estos momentos se está trabajando en la liquidación final de cuentas”, han adelantado.

La Asociación pagará las consecuencias legales

De manera más detallada, la Comisión ha explicado que esta liquidación incluye la contabilización de todos los gastos, la provisión de impuestos y el cierre económico del proceso. “Una vez finalizado se remitirá de forma individualizada a los portadores de papeletas en estado detallado de la liquidación final”.

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha añadido que los miembros de la Asociación han decidido asumir, con las papeletas de sus premios, “todas las posibles consecuencias derivadas de las reclamaciones, sin perjuicio de los derechos individuales de quienes decidan ejecutar las acciones legales que estimen oportunas”, para que no haya ninguna repercusión en las cuentas de la Asociación ni mermen los importes repartidos.