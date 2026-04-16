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Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

En 2025, más de 3,2 millones de personas trabajaban a distancia en España, lo que supone más del 15% del empleo

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Cada vez más empresas en España apuestan por el teletrabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada vez más empresas en España apuestan por el teletrabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Europea va a plantear un día de teletrabajo a la semana dentro de su próximo plan energético. Una recomendación que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. En España, como bien ha recalcado este jueves en Onda Cero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya contamos con una normativa que regula el trabajo remoto. Aunque ha dejado claro que “no es partidaria de obligar”, sí ha remarcado que “en nuestro país esta norma ya está a disposición de las empresas y, por supuesto, no solamente en crisis”.

“Lo que hace Europa es una recomendación, pero sobre todo se la hace a Estados miembros que no cuentan con ninguna norma que regule esta materia”, ha especificado. Pero, aunque nuestro país cuente con una Ley del Teletrabajo, no permite imponer un día fijo de teletrabajo a la semana. La legislación española regula esta modalidad, pero no establece ninguna obligatoriedad general.

Del boom de la pandemia a una regulación consolidada

El teletrabajo empezó a implantarse durante la crisis sanitaria del 2020. Aunque antes de la pandemia apenas superaba el millón y medio de trabajadores, en pleno confinamiento llegó a rozar los 3,5 millones. Desde entonces, el modelo se ha estabilizado y, en 2025, más de 3,2 millones de personas trabajaban a distancia, lo que supone más del 15% del empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Ante este auge, el Gobierno aprobó en 2021 la Ley del Trabajo a Distancia, que sigue siendo el marco normativo vigente. En aquel momento, el teletrabajo ya aparecía de forma más limitada en el Estatuto de los Trabajadores. pero sin el desarrollo actual. Y uno de los aspectos clave de la ley es que distingue entre conceptos que, a menudo, se utilizan como sinónimos.

Por un lado, el trabajo a distancia es cualquier actividad laboral que se realiza fuera del centro de trabajo habitual. Por otro, el teletrabajo es una modalidad específica dentro de ese grupo, que se caracteriza por el uso intensivo de herramientas digitales.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que el teletrabajo es una norma consolidada en España y no necesita recomendación. Además, subraya que la apuesta por las energías renovables sitúa al país en una posición ventajosa frente a la crisis energética en Europa.

Además, la norma establece que, para que se considere trabajo a distancia regulado, al menos el 30% de la jornada debe realizarse fuera de la oficina en un periodo de referencia de tres meses. Esto incluye también los modelos híbridos, cada vez más extendidos, en los que se combinan días presenciales con trabajo desde casa.

Teletrabajo voluntario y pactado

El punto más relevante en el debate actual es que el teletrabajo en España no se puede imponer de forma generalizada. La ley establece que debe ser voluntario y acordado entre empresa y trabajador. Esto significa que ninguna de las dos partes puede obligar unilateralmente a la otra.

Para que exista teletrabajo regulado, es necesario firmar un acuerdo específico que recoja condiciones como:

  • Horario de trabajo
  • Medios y equipos proporcionados
  • Compensación de gastos
  • Lugar desde el que se trabaja

Así, la idea de un día de teletrabajo semanal, como podría plantear la Comisión Europea, no encaja directamente con el modelo español actual, salvo que se introdujeran cambios legales.

Derechos y obligaciones: mismas reglas que en la oficina

Otro aspecto clave de la norma es que el teletrabajo no supone una rebaja de derechos laborales. Los trabajadores a distancia tienen las mismas condiciones que los presenciales en cuestiones como salario, jornada o descanso.

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Uno de los elementos más importantes es el control horario. La ley obliga a registrar la jornada también en remoto, garantizando que se respeta el tiempo de trabajo y los descansos. De igual manera, las empresas pueden establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las tareas, aunque deben respetar siempre la privacidad del trabajador.

Conciliación: una puerta abierta al teletrabajo

Aunque no existe un derecho universal a teletrabajar, sí hay supuestos en los que los empleados pueden solicitarlo. Por ejemplo, si se necesita conciliación familiar. La normativa permite pedir adaptaciones de jornada, incluyendo el trabajo a distancia. Este derecho se aplica a padres con hijos menores de 12 años, personas que cuidan de familiares dependientes o convivientes con necesidades especiales. En estos casos, la empresa debe negociar la solicitud, aunque no está obligada a aceptarla automáticamente.

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