Pablo y Marie Chantal de Grecia paralizan sus vacaciones en Bahamas por el aparatoso accidente de su hijo: “Tuvo una mala caída y se fracturó la cabeza”

Pablo de Grecia junto a Marie Chantal y su hijo Odysseas (Instagram)

La familia real griega ha tenido que modificar sus habituales celebraciones de la Pascua ortodoxa debido a un accidente sufrido por su cuarto hijo, Odysseas. Tanto Pablo de Grecia como Marie Chantal han viajado de urgencia a Florencia tras conocer la noticia, dejando atrás sus vacaciones familiares en las Bahamas.

Odysseas, que tiene 21 años, sufrió una caída en la ciudad italiana que le ocasionó una fractura en la cabeza y precisó atención médica inmediata. El joven, según han explicado sus padres, no podrá volar durante el próximo mes, por lo que han tenido que desplazarse en tren hasta Londres, lugar de residencia habitual de la pareja. El trayecto desde las Bahamas a Florencia implica recorrer unos 8.000 kilómetros, equivalentes a un viaje en avión de entre 12 y 13 horas con escalas, una distancia considerable que añade complejidad a la situación vivida por la familia.

La decisión de trasladarse se precipitó tras recibir la llamada sobre el accidente, lo que obligó a cancelar sus planes de Pascua. “Mi dulce Ody tuvo una mala caída y se fracturó la cabeza. Afortunadamente todo está bajo control ahora, pero significó un cambio repentino de planes”, ha explicado Marie Chantal en su cuenta de Instagram.

Pablo de Grecia y Marie Chantal junto a dos de sus hijos. (grosbygroup.com)

Marie Chantal informa del accidente de Odysseas

Eso sí, la madre se ha mostrado positiva con la situación: “Estoy muy agradecida de que esté a salvo y recuperándose. Estoy profundamente agradecida a los maravillosos médicos y enfermeras en Florencia que lo cuidaron tan bien, y especialmente a sus queridos amigos que lo cuidaron hasta que llegamos. Significa mucho para mí”.

La familia ha debido regresar a la capital británica en tren, alterando los planes previstos para una de las festividades más celebradas por la familia real griega. Una circunstancia que ha llevado a Marie Chantal a referirse en términos personales a la vivencia al afirmar: “No es exactamente la Pascua que habíamos imaginado, pero estoy muy agradecida de que esté a salvo y recuperándose”.

Pablo de Grecia junto a su mujer, Marie Chantal, y su hijo Arístides en el balcón de su casa de Atenas. (Instagram @mariechantal22)

“Los silenciosos giros de la paternidad, incluso a medida que crecen, todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas”, ha explicado Marie Chantal sobre lo que sintió al enterarse del accidente de su hijo. “Ha sido un soldado”, felicita a Odysseas, que aparece sonriente en las imágenes que ha compartido la mujer del sobrino de la reina Sofía.

Odysseas, discreto en la familia real griega

Odysseas, nacido en 2004, es junto a su hermano menor, Arístides, uno de los miembros menos públicos de la familia real, centrados ambos en sus estudios y actividades familiares. En contraste, sus hermanos mayores tienen presencia mediática: Olympia busca un lugar en el mundo de la moda, Tino ha protagonizado titulares por sus relaciones y Achileas, residente en Nueva York, desarrolla su carrera como actor con apariciones en títulos como Sin malos rollos y la serie Belleza y poder.

La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

El incidente coincide con otro hecho relevante para la familia: el Consejo de Estado griego ha rechazado la solicitud de un profesor universitario que pedía una revisión de la nacionalidad y el apellido concedidos a Pablo de Grecia, sus hermanos y sus hijos en diciembre de 2024. Esta resolución garantiza el mantenimiento de la condición de ciudadanos griegos para todos ellos.