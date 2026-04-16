Macron propone un “día sin conexión” al mes para que los jóvenes franceses redescubran “la vitalidad de la vida real”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante a una visita a la Ciudad Internacional de la Lengua Francesa, a 16 de abril de 2026. (Ludovic Marin / Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido ante los estudiantes de secundaria la necesidad de introducir medidas más estrictas sobre el uso de la tecnología entre menores. Macron ha propuesto que los alumnos apaguen sus teléfonos móviles y dediquen al menos un día al mes sin pantallas, junto con la prohibición general del uso de redes sociales para menores de 15 años. El líder francés ha argumentado que estas iniciativas contribuirían a “bajar el ritmo” y facilitar la transición hacia la edad adulta y la ciudadanía.

El Parlamento francés estudia un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, mientras una docena de países europeos, entre ellos Reino Unido y Noruega, han adoptado o valoran establecer límites de edad mínima, habitualmente entre 13 y 16 años. Además, la Unión Europea está preparando una aplicación que verifique la edad de los usuarios. Australia, que prohibió las redes sociales para menores en 2023, ha experimentado desde entonces un crecimiento notable en la descarga de redes privadas virtuales (VPN) para eludir tales restricciones.

Este jueves, durante un encuentro con estudiantes en Villers-Cotterets, Macron ha destacado que la ausencia de regulación en las plataformas sociales ha perjudicado la capacidad de atención de los jóvenes. “Les dejamos en esta jungla y les ha robado su atención”, ha afirmado el presidente. En su opinión, es esencial fijar límites antes de que los adolescentes cumplan los 15 años y establecer un día mensual sin conexión, destinado a actividades como la lectura en voz alta o el teatro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

Prohibir las redes sociales, a debate

La presión política para restringir el acceso de los menores a las redes sociales coincide con la preocupación creciente, tanto en Europa como en Australia y Reino Unido, sobre los efectos nocivos de estas plataformas en la salud y la seguridad de los menores.

En Francia, la iniciativa legislativa se encuentra en debate parlamentario. Mientras la Cámara Baja ha mostrado su apoyo a una prohibición general para todos los menores de 15 años, el Senado prefiere limitar únicamente el acceso a aquellas plataformas consideradas perjudiciales para los menores. Macron persigue la entrada en vigor de esta legislación antes del inicio del curso académico en septiembre; no obstante, las discrepancias en la tramitación pueden retrasar su aprobación

En el plano internacional, al menos una decena de países europeos estudian regulaciones que fijan una edad mínima -normalmente entre trece y dieciséis años- para el uso de redes sociales. Además, la UE avanza en el desarrollo de un sistema de verificación de edad digital.

En este sentido, el presidente Macron tiene previsto mantener una videoconferencia con otros dirigentes europeos con el objetivo de coordinar estrategias para establecer una “mayoría digital”, es decir, consensuar una edad mínima y exigir procesos de verificación, según han indicado fuentes oficiales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante a una visita a la Ciudad Internacional de la Lengua Francesa, a 16 de abril de 2026. (Ludovic Marin / Reuters)

Reino Unido plantea toques de queda digitales

A pesar de las posiciones encontradas, existe consenso entre los jóvenes en que la mayoría buscaría métodos para esquivar cualquier prohibición. Tras la medida australiana, se ha detectado un fuerte repunte en la descarga de redes privadas virtuales (VPN) que permiten acceder a plataformas restringidas, según detalla el medio fuente.

Por otro lado, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha exigido a las principales compañías tecnológicas -Meta, Snap, Google, TikTok y X- asumir responsabilidades ante la seguridad infantil en internet. Durante una reunión con directivos de estas empresas, Starmer ha señalado que “en este momento, las redes sociales están poniendo en peligro a nuestros hijos”.

Reino Unido mantiene abierta una consulta pública, hasta el mes siguiente, para debatir si prohíbe el acceso de menores de 16 años, impone toques de queda digitales, limita tiempos de uso o restringe funciones consideradas adictivas. La información procede íntegramente del medio fuente.