Silvia Severino, psicóloga: “Así puedes mantener la intimidad emocional en relaciones largas”

Frente a la monotonía y la rutina, la experta destaca la importancia de que exista una buena comunicación y nunca se dé nada por sentado para cuidar la pareja, entre otras cuestiones

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Caer en la rutina y la monotonía suele ser uno de los principales errores que cometen las parejas con el paso del tiempo. Y es que, en ocasiones, el ajetreo del día a día parece imponerse al cuidado de los vínculos personales. Frente a ello, dedicar tiempo de calidad es fundamental. Pero no suficiente. La psicóloga Silvia Severino explica en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok cuáles son las claves para “mantener la intimidad emocional en relaciones largas”.

La dinámica en las parejas resulta especialmente vulnerable ante la falta de tiempo de calidad compartido. El psicólogo Wally explica que “tiempo y calidad no son sinónimos”, y advirtió que la sola presencia física no garantiza una conexión real. Según su análisis, el desafío cotidiano radica en dedicar atención genuina y compartir experiencias significativas.

Los expertos sugieren planificar actividades conjuntas, reducir la presencia de dispositivos electrónicos y establecer rutinas que permitan el reencuentro diario. Así, subrayan que priorizar momentos significativos dentro de la agenda diaria impacta de forma positiva en la relación y promueve el bienestar emocional.

La importancia de la buena comunicación en pareja

Mantener la intimidad emocional en
Mantener la intimidad emocional en relaciones largas es fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las sugerencias principales de la psicóloga Silvia Severino, conocida como @silviaseverinopsico en TikTok, destaca la importancia de no dar por sentado a la pareja y fomentar la conexión mediante preguntas constantes. Resalta también la necesidad de abordar temas incómodos antes de que puedan generar distancia, compartir los propios sentimientos y no limitarse a relatar hechos cotidianos, así como escuchar para comprender al otro y no para defenderse. Según la experta, el cuidado del vínculo debe ser intencional: la intimidad se construye de manera activa.

Diversos expertos en psicología coinciden en que la comunicación abierta, la búsqueda de novedades en la rutina y la planificación de tiempo de calidad son elementos centrales para fortalecer estos vínculos. De esta forma, introducir cambios en las actividades habituales y priorizar momentos exclusivos ayuda a mantener la conexión emocional y evitar la monotonía. Además, el apoyo emocional, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para preservar la intimidad a lo largo del tiempo.

Qué es la ‘teoría de la cebolla’ y cómo influye en las relaciones

Una pareja abrazándose (Pexels)
Una pareja abrazándose (Pexels)

En la década de 1970, los psicólogos Irwin Altman y Dalmas Taylor presentaron la teoría de la cebolla, un modelo para comprender cómo las parejas construyen vínculos sólidos y duraderos. Esta teoría plantea que las relaciones evolucionan de manera gradual, atravesando distintas capas que representan niveles crecientes de intimidad.

El primer nivel corresponde a la atracción inicial y el conocimiento básico, donde se comparten intereses y antecedentes. Al profundizar, las parejas comienzan a expresar emociones, deseos y vulnerabilidades, lo que refuerza la confianza y la conexión emocional. En etapas posteriores, la relación avanza hacia el intercambio de valores y objetivos de vida, lo que ayuda a establecer una base común.

La teoría señala que el compromiso consciente es fundamental para afrontar juntos los desafíos y tomar decisiones importantes. En su nivel más profundo, la relación alcanza una interdependencia saludable, en la que ambos miembros se apoyan mutuamente sin perder su autonomía personal. Según este enfoque, la solidez de la pareja depende de avanzar y cuidar cada capa, eliminando dinámicas perjudiciales a lo largo del tiempo.

