La Segovia francesa: el acueducto mejor conservado que es perfecto para hacer una visita en primavera

El acueducto de Roquefavour, en Francia, es la versión gala de la construcción segoviana. / Wikimedia Commons

El legado romano en Europa se extiende más allá de Italia, con enclaves singulares como el Muro de Adriano, en Inglaterra, o el acueducto de Segovia, en España. Es precisamente este último aquel que cuenta con una réplica en Francia: el acueducto de Roquefavour. Situado a los pies de la colina de Ventabren, a tan solo 15 kilómetros de Aix-en-Provence, ha alcanzado reconocimiento internacional al figurar en el Libro Guinness de los Récords como el acueducto de piedra más grande del mundo. Esta hazaña de la ingeniería del siglo XIX no solo se distingue por sus proporciones, sino también por su profunda integración en la vida y las costumbres de la región provenzal, según ha narrado la plataforma Minube.

La infraestructura, finalizada en 1847, fue erigida por encargo de Luis Bonaparte al joven arquitecto Franz Mayor de Montricher, de solo 26 años, con el objetivo de solucionar la escasez de agua y los problemas de higiene que afrontaba la ciudad de Marsella en pleno crecimiento. El acueducto, inspirado en el romano de Pont du Gard, permitió conducir el agua del río Durance hasta Marsella, superando el cauce del Arc que atraviesa el valle bajo su estructura.

Tres hileras de arcos de piedra, una plantilla compuesta por cientos de canteros y miles de trabajadores fueron necesarios para levantar este monumento. El impacto de estas cifras se considera ilustrativo del esfuerzo técnico y humano invertido, como recoge un viajero al afirmar que “las siguientes cifras hablan por sí solas”, tal y como detalla Minube.

El acueducto de Roquefavour incluye tres niveles de arcos que nacen del esfuerzo de cientos de canteros

Desde el momento de su inauguración en el siglo XIX, el acueducto de Roquefavour se ha consolidado como un elemento inseparable del paisaje histórico de Provenza. La construcción sobresale tanto por su escala monumental como por las cifras que la distinguen: combinando tres niveles de arcos erigidos gracias a la labor de cientos de canteros y miles de obreros. Estos datos, recogidos en los relatos de viaje incluidos por Minube, permiten visualizar el desafío que supuso su edificación para la ingeniería de la época.

La inspiración proveniente del Pont du Gard romano refuerza el carácter emblemático del acueducto en la comarca. Los visitantes actuales relatan la impresión que produce asistir al espectáculo de la piedra cortando el horizonte y destacan la notoriedad mundial del monumento. El esfuerzo colectivo y las dimensiones alcanzadas han convertido al acueducto no solo en una obra pública estratégica, sino en un hito arquitectónico y técnico, según el testimonio de los viajeros y redactores recogido por Minube.

El acueducto de Roquefavour, en Francia, ha sido construido a base del esfuerzo de un centenar de canteros. / Wikimedia Commons

El significado del acueducto de Roquefavour para la población local: vigencia simbólica más allá de la función técnica

No menos relevante es el valor social y cultural que el acueducto de Roquefavour ha adquirido desde su conclusión. Además de resolver necesidades básicas de abastecimiento para Marsella, el puente de piedra ha pasado a ocupar un papel central en el ocio local. Los relatos recopilados insisten en cómo, desde el siglo XIX, habitantes de poblaciones vecinas acuden a sus inmediaciones para disfrutar del entorno en jornadas al aire libre, especialmente con motivo de los tradicionales picnics dominicales.

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La práctica de reunirse bajo los arcos y junto al cauce del Arc ha contribuido a humanizar una infraestructura monumental, integrándola en los hábitos y el imaginario colectivo de la región de Provenza. El aporte de estos usos populares mantiene la vigencia simbólica del acueducto más allá de su función técnica y subraya su condición de testigo y partícipe en la vida cotidiana de sus pobladores, según relata la plataforma Minube, que ha recogido diversos testimonios a lo largo de su monografía sobre el acueducto de Roquefavour.