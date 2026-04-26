Viajes

La Segovia francesa: el acueducto mejor conservado que es perfecto para hacer una visita en primavera

El legado romano en Roquefavour figura en el Libro Guiness de los Récords como el acueducto de piedra más grande del mundo

Guardar
El acueducto de Roquefavour, en Francia
El acueducto de Roquefavour, en Francia, es la versión gala de la construcción segoviana. / Wikimedia Commons

El legado romano en Europa se extiende más allá de Italia, con enclaves singulares como el Muro de Adriano, en Inglaterra, o el acueducto de Segovia, en España. Es precisamente este último aquel que cuenta con una réplica en Francia: el acueducto de Roquefavour. Situado a los pies de la colina de Ventabren, a tan solo 15 kilómetros de Aix-en-Provence, ha alcanzado reconocimiento internacional al figurar en el Libro Guinness de los Récords como el acueducto de piedra más grande del mundo. Esta hazaña de la ingeniería del siglo XIX no solo se distingue por sus proporciones, sino también por su profunda integración en la vida y las costumbres de la región provenzal, según ha narrado la plataforma Minube.

La infraestructura, finalizada en 1847, fue erigida por encargo de Luis Bonaparte al joven arquitecto Franz Mayor de Montricher, de solo 26 años, con el objetivo de solucionar la escasez de agua y los problemas de higiene que afrontaba la ciudad de Marsella en pleno crecimiento. El acueducto, inspirado en el romano de Pont du Gard, permitió conducir el agua del río Durance hasta Marsella, superando el cauce del Arc que atraviesa el valle bajo su estructura.

Tres hileras de arcos de piedra, una plantilla compuesta por cientos de canteros y miles de trabajadores fueron necesarios para levantar este monumento. El impacto de estas cifras se considera ilustrativo del esfuerzo técnico y humano invertido, como recoge un viajero al afirmar que “las siguientes cifras hablan por sí solas”, tal y como detalla Minube.

El acueducto de Roquefavour incluye tres niveles de arcos que nacen del esfuerzo de cientos de canteros

Desde el momento de su inauguración en el siglo XIX, el acueducto de Roquefavour se ha consolidado como un elemento inseparable del paisaje histórico de Provenza. La construcción sobresale tanto por su escala monumental como por las cifras que la distinguen: combinando tres niveles de arcos erigidos gracias a la labor de cientos de canteros y miles de obreros. Estos datos, recogidos en los relatos de viaje incluidos por Minube, permiten visualizar el desafío que supuso su edificación para la ingeniería de la época.

La inspiración proveniente del Pont du Gard romano refuerza el carácter emblemático del acueducto en la comarca. Los visitantes actuales relatan la impresión que produce asistir al espectáculo de la piedra cortando el horizonte y destacan la notoriedad mundial del monumento. El esfuerzo colectivo y las dimensiones alcanzadas han convertido al acueducto no solo en una obra pública estratégica, sino en un hito arquitectónico y técnico, según el testimonio de los viajeros y redactores recogido por Minube.

El acueducto de Roquefavour, en Francia
El acueducto de Roquefavour, en Francia, ha sido construido a base del esfuerzo de un centenar de canteros. / Wikimedia Commons

El significado del acueducto de Roquefavour para la población local: vigencia simbólica más allá de la función técnica

No menos relevante es el valor social y cultural que el acueducto de Roquefavour ha adquirido desde su conclusión. Además de resolver necesidades básicas de abastecimiento para Marsella, el puente de piedra ha pasado a ocupar un papel central en el ocio local. Los relatos recopilados insisten en cómo, desde el siglo XIX, habitantes de poblaciones vecinas acuden a sus inmediaciones para disfrutar del entorno en jornadas al aire libre, especialmente con motivo de los tradicionales picnics dominicales.

La impresionante playa de Francia a 30 minutos de España en la que veraneaba una emperatriz y es perfecta para el surf.

La práctica de reunirse bajo los arcos y junto al cauce del Arc ha contribuido a humanizar una infraestructura monumental, integrándola en los hábitos y el imaginario colectivo de la región de Provenza. El aporte de estos usos populares mantiene la vigencia simbólica del acueducto más allá de su función técnica y subraya su condición de testigo y partícipe en la vida cotidiana de sus pobladores, según relata la plataforma Minube, que ha recogido diversos testimonios a lo largo de su monografía sobre el acueducto de Roquefavour.

Temas Relacionados

ViajesViajes PrimaveraViajes y TurismoPueblosPueblos de FranciaEspaña-ViajesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Esta es la mejor ciudad de Europa para tu primer viaje solo: un parque de atracciones histórico, preciosos canales y un imponente castillo

Canales de colores, cultura inclusiva, vida a pedales y el arte de disfrutar lo pequeño hacen de la capital danesa el destino perfecto para lanzarse a la aventura solo y sin preocupaciones

Esta es la mejor ciudad de Europa para tu primer viaje solo: un parque de atracciones histórico, preciosos canales y un imponente castillo

España, el país más ‘caminable’ del mundo: Madrid y Roma lideran el ranking global de ciudades para descubrir a pie en 2026

El Best 100 Walking Cities corona a Roma y coloca a Madrid en su mejor puesto histórico, mientras 19 ciudades españolas consolidan la marca nacional de turismo urbano y sostenible

España, el país más ‘caminable’ del mundo: Madrid y Roma lideran el ranking global de ciudades para descubrir a pie en 2026

Los siete Patrimonios de la Humanidad de Cataluña que no puedes perderte: desde las obras de Antonio Gaudí hasta las fiestas tradicionales

Los ‘castellers’ catalanes y La Patum de Berga se suman a las obras de Gaudía como parte del patrimonio histórico catalán

Los siete Patrimonios de la Humanidad de Cataluña que no puedes perderte: desde las obras de Antonio Gaudí hasta las fiestas tradicionales

Así es Kiribati, el país menos visitado del mundo: un paraíso natural en mitad del Pacífico que recibe menos de 10.000 turistas al año

Con solo 9.504 turistas en 2024, este archipiélago ofrece aguas turquesas, cultura ancestral y una biodiversidad única para quienes buscan aventura y desconexión total lejos de las rutas masificadas

Así es Kiribati, el país menos visitado del mundo: un paraíso natural en mitad del Pacífico que recibe menos de 10.000 turistas al año

El pueblo de cuento a una hora de Lleida: el rincón de la naturaleza perfecto para los escaladores y los amantes de las aves

San Lorenzo de Mongay es una opción práctica y diferente para quienes buscan naturaleza y autenticidad sin multitudes

El pueblo de cuento a una hora de Lleida: el rincón de la naturaleza perfecto para los escaladores y los amantes de las aves
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Así funciona el nuevo sistema antiatropello que incorporarán los autobuses de Madrid

Condenado a seis años y nueve meses de cárcel un hombre que pilotó una lancha con 26 migrantes desde Argelia a Murcia para facilitar su entrada en España

El truco para enfriar tu coche más de 10 grados sin usar el aire acondicionado

Defensa indemniza a dos hijos de un militar que murió por la exposición continua al polvo de amianto que recubre los buques de la Armada

Jordi Pujol se somete este lunes a un reconocimiento médico para decidir si puede declarar en el juicio en su contra por corrupción

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

Cuándo se cobra la pensión en abril de 2026 según el banco: CaixaBank, Santander, BBVA, ING...

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

DEPORTES

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Sinner cumple y se impone a Moller para avanzar a octavos de final del Mutua Madrid Open

Alerta en el Mutua Madrid Open por la presencia de un virus que ha provocado la retirada de varios tenista

Malas noticias para el Atlético de Madrid: Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos