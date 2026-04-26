La lujosa mansión de Marc Márquez en La Finca valorada en 10 millones de euros: 1.300 m2, gimnasio privado y piscina infinity

Marc Márquez y Gemma Pinto en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

En las afueras de Madrid, en el exclusivo entorno de Pozuelo de Alarcón, se encuentra una de las urbanizaciones más codiciadas del país: La Finca. A apenas media hora del centro de la capital —si el tráfico lo permite—, este enclave se ha consolidado como refugio de grandes fortunas, deportistas de élite y rostros conocidos que buscan privacidad sin renunciar a la cercanía urbana.

Entre sus residentes más destacados figura Marc Márquez, quien decidió instalarse en esta zona en 2022 tras abandonar su Cervera natal. El piloto, considerado uno de los más exitosos en la historia del motociclismo, encontró en Madrid no solo un nuevo hogar, sino también una solución práctica a sus necesidades profesionales y médicas. Después de una compleja lesión en el húmero que le obligó a pasar por quirófano y afrontar una larga recuperación, el cambio de residencia respondió, en gran medida, a la proximidad con su equipo médico y a la optimización de sus desplazamientos.

Gemma Pinto en la casa de Marc Márquez en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

“Gano tiempo en viajes, trenes y compromisos”, llegó a explicar en su momento, evidenciando que la mudanza iba más allá de una cuestión de estilo de vida. La elección de La Finca, donde también han tenido propiedades figuras como Cristiano Ronaldo o Dabiz Muñoz, refuerza esa combinación de exclusividad y funcionalidad que define la zona.

La vivienda del piloto no pasa desapercibida. Se trata de un chalet independiente valorado en torno a los 10 millones de euros, con más de 1.300 metros cuadrados construidos repartidos en varias plantas. La propiedad cuenta con siete dormitorios, amplias zonas comunes y espacios diseñados tanto para el descanso como para el entrenamiento, un aspecto fundamental en la rutina de un deportista de alto nivel.

Marc Márquez en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

Desde el exterior, la casa responde a la estética dominante en la urbanización: líneas rectas, volúmenes definidos y una clara apuesta por materiales como el hormigón y la piedra. La fachada, sobria y contemporánea, combina estos elementos con grandes ventanales enmarcados en estructuras oscuras, lo que permite una entrada constante de luz natural y una conexión directa con el entorno.

Uno de los elementos más llamativos del acceso es la pasarela que conduce a la vivienda, elevada sobre una lámina de agua que forma parte del diseño del jardín. Este recurso arquitectónico no solo refuerza la sensación de exclusividad, sino que introduce una experiencia visual desde el primer momento. En esa misma línea, la piscina exterior —dispuesta en distintos niveles y estilo infinity— se integra con el conjunto, aportando dinamismo y un carácter casi escultórico al espacio.

Marc Márquez y Gemma Pinto en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

Equipado para todas sus necesidades

En el interior, la decoración sigue una línea minimalista, con predominio de tonos neutros y una cuidada selección de materiales. El salón principal destaca por su amplitud y luminosidad, con ventanales de suelo a techo que difuminan los límites entre interior y exterior. El mobiliario combina piezas en beige, negro y madera, creando un ambiente elegante pero funcional. Entre los detalles más personales, llaman la atención elementos como una mesa de billar en color blanco o una colección de máscaras decorativas, que aportan un toque distintivo.

La cocina, abierta y conectada con las zonas comunes, introduce una atmósfera más cálida gracias al uso de madera natural. Este espacio, concebido tanto para el día a día como para reuniones informales, refleja un equilibrio entre diseño contemporáneo y confort doméstico.

Marc Márquez en su casa en La Finca, Madrid (INSTAGRAM).

Otro de los puntos clave de la vivienda es el gimnasio privado, equipado con maquinaria de última generación y adaptado a las exigencias físicas del piloto. Este espacio, junto a las áreas de ocio —como la sala de juegos o el cuarto de estar—, evidencia cómo la casa ha sido pensada para cubrir todas las facetas de su vida, desde la preparación deportiva hasta el tiempo libre.

La propiedad no es solo un reflejo de su éxito profesional, sino también de una etapa vital marcada por la estabilidad. Márquez comparte este hogar con su pareja, Gemma Pinto, con quien suele mostrar en redes sociales momentos cotidianos alejados de la presión de los circuitos.