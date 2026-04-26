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Los purificadores de aire podrían mejorar el funcionamiento cerebral en mayores de 40 años, según un estudio

Vivir o trabajar cerca de grandes autopistas conlleva graves riesgos pulmonares o cardiovasculares, así como cognitivos

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Los purificadores de aire podrían mejorar el funcionamiento cerebral en mayores de 40 años, según un estudio
Una mujer ajusta su purificador de aire (Canva)

Vivir o trabajar cerca de grandes autopistas y zonas con tráfico denso es una realidad inevitable para millones de personas en el mundo moderno. Durante décadas, la comunidad científica ha advertido exhaustivamente sobre los graves riesgos que esto conlleva para nuestra salud física, al vincular la contaminación del aire con un aumento en la mortalidad por enfermedades respiratorias y problemas cardiovasculares. Sin embargo, un nuevo e innovador estudio ha puesto el foco en una consecuencia menos visible pero igualmente preocupante: el impacto directo de la contaminación en nuestra mente y la posibilidad de revertir este daño de forma sorprendentemente sencilla.

La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, revela que el uso de purificadores de aire con filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) en el hogar no solo limpia el ambiente que respiramos. Al parecerinvestigadores del Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Tufts, liderados por los expertos Nicholas Pellegrino, Misha Eliasziw y el Dr. Doug Brugge, han demostrado que puede mejorar significativamente nuestra función cognitiva y agilidad mental a corto plazo.

De esta forma, bajo el marco del proyecto HAFTRAP (siglas en inglés de Filtración de Aire en el Hogar para la Contaminación Relacionada con el Tráfico), los científicos se propusieron averiguar si reducir la exposición a contaminantes emitidos por los vehículos podría tener un beneficio palpable y rápido en el cerebro. Especialmente los expertos han observado cambios significativos en aquellas personas que han superado la barrera de los 40 años.

Una mujer ajusta su purificador de aire (Canva)
Una mujer ajusta su purificador de aire (Canva)

Un experimento en el mundo real

El aire cercano a las autopistas es una mezcla tóxica de gases (como el dióxido de nitrógeno) y material particulado (PM), que incluye carbón negro y las peligrosas partículas ultrafinas, tan diminutas que miden menos de 0,1 micrómetros. Estas partículas invisibles se cuelan en nuestras casas y viajan profundamente en nuestro organismo. Según explican los investigadores, existe evidencia neurobiológica de que esta exposición constante puede llegar a reducir la materia blanca en nuestro cerebro, particularmente en los lóbulos frontal y temporal.

Para probar su hipótesis, los científicos no encerraron a los sujetos en un laboratorio aséptico. En su lugar, reclutaron a 119 participantes sanos que vivían a menos de 200 metros de una autopista en la ciudad de Somerville, Massachusetts. Allí diseñaron un ensayo cruzado en la vida real: durante un mes, instalaron purificadores HEPA en las salas de estar y dormitorios de las casas de los participantes, logrando reducir la concentración de partículas finas (PM2.5) en el interior en un 52 % y las partículas ultrafinas en un 32 %.

Tras un periodo de descanso, instalaron una unidad “falsa” o placebo (un dispositivo que funcionaba pero no filtraba las partículas) durante otro mes, garantizando así que los participantes no supieran qué máquina los estaba protegiendo. Una vez superaron los dos periodos, usaron una herramienta clásica llamada Prueba de Trazado (Trail Making Test) para medir su agilidad mental. La prueba se dividió en dos fases: la Parte A exige conectar números secuencialmente (evaluando la memoria visual y la velocidad motora), y la Parte B requiere alternar ágilmente entre números y letras (1-A, 2-B, 3-C...)l.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Decisiones complejas un 12% más rápido

Los hallazgos del estudio arrojaron una sorpresa fascinante. Al analizar la Parte A de la prueba (la más sencilla), no hubo diferencias notables entre usar el filtro real o el falso. Sin embargo, la Parte B reveló el verdadero poder del aire limpio en la toma de decisiones complejas: el beneficio dependía de la edad.

Mientras que los menores de 40 años no mostraron cambios significativos, los participantes de 40 años o más lograron completar la compleja Parte B de la prueba un 12 % más rápido después de haber usado el filtro HEPA durante un mes. En cifras reales, pasaron de tardar una media de 61,4 segundos respirando el aire habitual a solo 54,0 segundos con el aire filtrado.

Las áreas del cerebro encargadas de la resolución de problemas (los lóbulos frontales) rigen nuestra flexibilidad mental. El estudio sugiere que la “niebla mental” causada por el tráfico vehicular comienza a hacer mella a partir de los 40 años, pero afortunadamente, al filtrar el aire en casa, nuestro cerebro parece “respirar” aliviado y recuperar su eficiencia en cuestión de semanas. En definitiva, la conclusión no es solo una cuestión de cuidar nuestros pulmones, sino una estrategia real y accesible para mantener nuestra mente ágil, joven y despierta a lo largo de los años.

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