España

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Muchas personas aceptan el cese porque están agotadas, quemadas o atravesando una situación de desgaste psicológico, lo que puede acarrear consecuencias económicas para el trabajador

Guardar
(@rafabienestarlaboral)
(@rafabienestarlaboral)

El debate sobre los despidos en España suele estar rodeado de confusión, miedo y una fuerte asimetría de información entre empresas y trabajadores. Para muchas personas, recibir una carta de despido supone el final del camino. Sin embargo, esta idea, muy extendida, no siempre se ajusta a la realidad legal. Así lo explica Rafael Alonso, experto en recursos humanos, en un vídeo en el que desmonta uno de los mitos más arraigados del mercado laboral: que sea la empresa la que decide si un despido es procedente o improcedente.

Alonso pone el foco en un aspecto clave que muchos trabajadores desconocen. La empresa puede calificar un despido como procedente, objetivo o disciplinario, pero esa calificación no es definitiva ni vinculante por sí sola. Tal y como recuerda el experto, la última palabra no la tiene la compañía, sino un juez, en caso de que el trabajador impugne la decisión y el conflicto llegue a los tribunales.

En su explicación, Rafael Alonso subraya que cualquier despido parte siempre de una versión unilateral: la de la empresa. En la carta de despido, el empleador expone una serie de causas -económicas, organizativas, técnicas, productivas o disciplinarias- para justificar la extinción del contrato. Sin embargo, que la empresa alegue esas causas no significa que estén bien fundamentadas ni que puedan probarse con solidez.

Según explica el experto en recursos humanos, un despido solo será considerado procedente si, llegado el caso, un juez entiende que la empresa ha acreditado correctamente las causas alegadas. Si no lo consigue, será el propio juez quien declare el despido improcedente. Esta distinción no es menor, ya que de ella dependen cuestiones tan relevantes como el derecho a una indemnización mayor o incluso la posibilidad de ser readmitido en el puesto de trabajo.

Burnout, cansancio y decisiones precipitadas

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Uno de los aspectos más relevantes del mensaje de Rafael Alonso tiene que ver con el estado emocional de las personas despedidas. El experto advierte de que muchas aceptan sin cuestionar lo que pone en la hoja de despido porque están agotadas, quemadas o atravesando una situación de desgaste psicológico. El llamado burnout, cada vez más frecuente en el entorno laboral, reduce la capacidad de reacción y defensa del trabajador justo en el momento en el que más la necesita.

En estos casos, aceptar sin más la versión de la empresa puede tener consecuencias económicas importantes. Un despido que inicialmente se presenta como procedente puede acabar siendo declarado improcedente si se impugna y se demuestra que las causas no estaban bien justificadas. Pero para ello es necesario dar el paso de informarse, asesorarse y, en su caso, reclamar.

Otro de los mensajes centrales es la importancia de contar con asesoramiento legal especializado. El experto en recursos humanos anima a los trabajadores a consultar con profesionales antes de aceptar sin más las condiciones de un despido. En muchos casos, una revisión jurídica puede detectar defectos formales, falta de pruebas o errores en la carta que cambian por completo el escenario.

Aceptar un despido como procedente cuando no lo es puede suponer renunciar a una indemnización mayor o a derechos que sí corresponderían al trabajador. Por eso, Alonso insiste en que informarse también forma parte del bienestar laboral. Conocer los propios derechos no solo tiene un impacto económico, sino también psicológico, al devolver al trabajador una sensación de control en un momento especialmente delicado.

Temas Relacionados

Despido ImprocedenteJuiciosDespidoTrabajadores EspañaDerechos LaboralesVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alauda Ruiz de Azúa lidera los Goya con 13 nominaciones por ‘Los domingos’: “Celebro que la gente no solo haya ido al cine, sino que se haya visto tocada y movida por algo”

La cineasta ha hablado con ‘Infobae España’ tras conocer que su película lidera las nominaciones en la 40ª edición de los premios de la Academia

Alauda Ruiz de Azúa lidera

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo

Juanjo, veterinario: “Que un perro beba mucha agua puede ser síntoma de varias enfermedades”

El especialista alerta sobre señales que pueden pasar desapercibidas en el día a día

Juanjo, veterinario: “Que un perro

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Las declaraciones, recogidas por ‘Europa Press’, proceden de una entrevista que el hijo del exministro concedió a ‘Telecinco’ y que se emitirá este miércoles

El hijo de Ábalos afirma

Santoral del 14 de enero: así fue la vida de San Félix de Nola, ‘confesor de la fe’

La Basílica paleocristiana de Cimitile fue erigida sobre la tumba de este presbítero

Santoral del 14 de enero:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 este martes 13 de enero 2026

DEPORTES

Deportivo de La Coruña -

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid