España

María Muñoz, doctora, sobre las castañas: “Nutricionalmente, se parece mucho más a un cereal que a un fruto seco”

Este fruto seco aporta energía de calidad, además de tener un índice glucémico medio bajo, una función saciante, reguladora de la microbiota y rica en antioxidantes

Guardar
Un cuenco de castañas antes
Un cuenco de castañas antes de ser asadas (Pexels)

Seguramente tú también te gires en la calle cuando te llega el olor de una castaña asada. Y es que, cuando llega el frío a los meses de otoño e invierno, es inevitable no cerciorarse de los pequeños puestos en las avenidas que venden este fruto seco recién cocinado. Aunque también pueden prepararse en casa después de comprarlas en el supermercado, o incluso recogiéndolas de la calle, lo cierto es que se suele concebir como un capricho excepcional.

No obstante, sus beneficios son bastante llamativos, ya que aporta energía de calidad, además de tener un índice glucémico medio bajo, una función saciante, reguladora de la microbiota y rica en antioxidantes. Por este motivo, muchos profesionales recomiendan su consumo. Aunque siempre hay que hacerlo cuando no estén muy verdes o frescas, es decir, recién caídas del árbol, ya que es el momento en el que tienen más taninos.

De este modo, la castaña es uno de los frutos secos más famosos y característicos; a pesar de tener más similitudes con los cereales que con los alimentos de su mismo tipo. De hecho, la doctora María Muñoz ha publicado un video en su cuenta de TikTok (@dramariamunoz) en el que ha explicado este curioso fenómeno.

Cuál es el valor nutricional
Cuál es el valor nutricional de las castañas (@dramariamunoz)

Una combinación de nutrientes extraña en un fruto seco

La médica especializada en el aparato digestivo ha preguntado a sus seguidores: “¿Sabías que las castañas son el fruto seco que en realidad no parece un fruto seco?”. Al parecer, este fruto seco “nutricionalmente se parece mucho más a un cereal que a una almendra”, explica la doctora en su publicación.

A pesar de su “fama de ser calóricas”, lo cierto es que “son el fruto seco con menos grasa y más agua”, aclara. La doctora ha señalado que estas “aportan unas doscientas calorías por cada cien gramos”; lo que equivaldría a “la mitad que las nueces o almendras”. Esto sin duda es “porque su contenido en grasas es mínimo”, precisa.

Asimismo, otro de los aspectos que diferencia a la castaña es su riqueza en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que, según la doctora, “alimenta tu microbiota intestinal”. Dentro de su composición, resalta la fibra, las vitaminas del grupo B y la vitamina C, un nutriente “rarísimo en un fruto seco”, comenta la especialista. De esta forma, esta combinación convierte a las castañas en un alimento de interés para la salud digestiva y el aporte de micronutrientes esenciales.

Cuál es el cereal sin gluten que reduce el colesterol, ayuda a bajar de peso y previene el estreñimiento.

“Mejor que no” las compres si ya están tostadas

La digestibilidad de la castaña es otra de las características que la distingue dentro de su categoría, ya que “al ser bajas en grasa, son más fáciles de digerir que otros frutos secos y su índice glucémico es moderado si se consumen asadas o hervidas”, explica María Muñoz. Ante este dato, la experta recomienda “cocinarlas asadas al horno o en el airfryer” y advierte sobre la necesidad de “cortarlas para que no exploten”.

No obstante, la experta desaconseja consumirlas crudas y alerta sobre las versiones industriales: “Las castañas compradas ya tostadas suelen tener azúcar o jarabes para potenciar su sabor. Mejor que no”. Además, hay que tener en cuenta otras contraindicaciones: “¿A quién puede no sentarles bien las castañas? Si tienes colon irritable, pueden producirte gases. Y si tienes alergia al látex, cuidado, porque puede haber una reactividad cruzada”, advierte.

En este sentido, para las personas con diabetes, señala que “controlen la ración, porque aunque su índice glucémico es moderado, son ricas en carbohidratos”. Del mismo modo, hay que tener especial cuidado con las más pesadas, ya que hay que hacerlas “bien cocidas” antes de consumirlas.

Temas Relacionados

Frutos SecosCerealesAlimentación SaludableMicrobiotaNutrición EspañaNutriciónTikTok EspañaRedes Sociales EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

‘¡De Viernes!’ anuncia un especial de Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual: se emitirá esta noche después de las 23 horas

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con la participación de su equipo habitual

‘¡De Viernes!’ anuncia un especial

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La pugna por la Aljafería se libra con una amplio abanico de partidos y unos bloques cada vez más divididos

Elecciones de Aragón 2026: estos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Enseguida los resultados de la edición de las 14:00 horas, descubra si ha sido uno de los afortunados

Triplex de la Once: números

Uno de cada cinco españoles muere sin testamento, lo que sale caro a sus familias: cómo evitar denuncias por herencias y malvenderlas

La ausencia de educación financiera y de planificación sucesoria provoca más de 26.000 litigios al año y pérdidas de valor del patrimonio recibido

Uno de cada cinco españoles

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

El encuentro se produjo recientemente y contó con el interés expreso de ambas partes, según fuentes del Ministerio

La ministra de Igualdad mantiene
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Aragón 2026: estos

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

Condenado a una multa de 900 euros un taxista que no devolvió un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envío por error

ECONOMÍA

Triplex de la Once: números

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

Hacienda se retrasa con la Renta: casi 400.000 contribuyentes siguen sin cobrar y pueden reclamar intereses

La Generación Z convierte los viajes en una prioridad: uno de cada cinco jóvenes gasta más de 5.000 euros al año en turismo

Resultados Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 HOY 13 enero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo