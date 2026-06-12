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La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en solo dos días: de la tiara histórica al hombro descubierto o su pamela

La monarca ha dado una lección de estilo al mostrar cuatro atuendos muy diferentes y al cerrar la semana con un quinto mucho más sobrio

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La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)
La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)

La reina Máxima de Holanda ha lucido hasta cuatro estilismos en tan solo dos días durante la visita de Estado del presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier a los Países Bajos, entre el 9 y el 10 de junio. Además, ha rematado la agenda este viernes con un quinto look en el Palacio de Huis ten Bosch, su residencia oficial en La Haya.

La agenda diplomática le ha servido de escenario para un despliegue de firmas como Natan, Jan Taminiau y Zimmermann, además de joyas de la colección real. La jornada del 9 de junio arrancó con un conjunto de falda larga en color beige de la maison belga Natan, combinada con un blusa blanca de la misma firma y unos tacones de Gianvito Rossi.

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La marca belga figura entre las preferidas de la soberana, que recurre a ella con regularidad en sus compromisos públicos. La pamela, pieza habitual en su imagen, completó el atuendo para la bienvenida oficial al mandatario germano. Eso sí, la noche de ese mismo día exigió un cambio de registro.

La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)
La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)

Máxima de Holanda pasa de la tiara a la diadema

Para el banquete de Estado organizado en honor de Steinmeier, Máxima eligió un vestido del diseñador neerlandés Jan Taminiau, también en tonos beige, con bordados florales multicolores. A la altura del protocolo del evento, la reina lució la tiara de zafiros que data de 1881, pieza realizada originalmente para la reina Emma y una de las más voluminosas del patrimonio joyero de la Casa Real. Máxima de Holanda la lució el día de la coronación de su esposo, el rey Guillermo Alejandro.

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El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, con la princesa Amalia (NLBeeld POOL, Mischa Schoemaker).
El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, con la princesa Amalia (NLBeeld POOL, Mischa Schoemaker).

El segundo día, el 10 de junio, llevó a la pareja real y a la primera dama alemana, Elke Büdenbender, al Museo Fenix de Róterdam, dedicado a la historia de la migración. Para esa visita, Máxima apostó por un vestido de lino del diseñador australiano Zimmermann con estampados florales en acuarela en tonos rosa y melocotón. Los zapatos de ante marrones, de nuevo de Gianvito Rossi, cerraron un conjunto de aire estival junto a una diadema a juego.

La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)
La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)

Esa misma tarde, la agenda continuó en la Embajada de Alemania en La Haya y trajo consigo un cuarto cambio de vestuario. La reina optó por un conjunto de seda de Natan, fiel a la paleta beige que marcó toda la visita de Estado. El accesorio más llamativo fue su reloj Patek Philippe en oro blanco con diamantes y esfera de nácar.

La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)
La reina Máxima de Holanda demuestra la versatilidad de su armario con cuatro looks en dos días (Grosby)

Máxima de Holanda cierra la semana en su palacio

Este viernes, la actividad institucional de Máxima se trasladó al interior del Palacio de Huis ten Bosch para recibir a una delegación de la Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO). La reunión ha tenido lugar en el Comedor Blanco, una sala histórica del palacio que permanecía prácticamente fuera del alcance público desde la conclusión de las obras de rehabilitación del complejo en 2019. La reina presidió la mesa redonda con un estilismo sobrio en tono verde oliva.

La reina Máxima de Holanda termina la semana con su quinto look (Grosby)
La reina Máxima de Holanda termina la semana con su quinto look (Grosby)

El encuentro no fue casual en su contenido. La inclusión financiera de los trabajadores fue el eje del diálogo, un asunto que la reina Máxima ya había colocado en el centro de una reunión similar durante su visita oficial a Indonesia en 2025, en su calidad de asesora especial de la ONU. La cita con APINDO retomó ese hilo: cómo los empleadores privados pueden contribuir activamente al bienestar económico de sus trabajadores.

Estos son miembros de la Casa Real holandesa

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