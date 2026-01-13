Los caseros ganan un 82% más que los inquilinos y la brecha seguirá creciendo con la renovación masiva de contratos en 2026

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

Un día después del polémico anuncio del Gobierno de los nuevos incentivos fiscales a caseros, los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 constatan las diferencias económicas entre quienes alquilan y los propietarios de las viviendas. Según se desprende de un informe que elabora la cartera dirigida por Pablo Bustinduy al que ha tenido acceso Europa Press, la renta media de los arrendadores se sitúa un 82% por encima de la de los arrendatarios en españa.

Basándose en la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Consumo estima que los ingresos medianos de los ciudadnos con inmuebles en régimen de alquiler alcanzaron los 52.449 euros en el conjunto de 2024, mientras que los de los inquilinos se colocaron en los 28.810 euros.

Así, el avance del estudio revela que la brecha de la renta entre arrendadores y arrendatarios fue de 23.638 euros en el año 2024, pero también destaca que la renovación de los contratos de más 1,6 millones de personas en 2026 podría agrandar todavía más esta distancia. El Ministerio subraya que en regiones como la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cantabria y Asturias, los propietarios ya duplican en ingresos a los inquilinos.

