Almeida encuadra medidas del alquiler anunciadas por Sánchez en la "continua improvisación" para "distraer el debate"

El regidor de la capital afirma que la propuesta presentada por el líder del Ejecutivo solo busca desviar la atención del problema habitacional, sostiene que las iniciativas interfieren en el mercado y cuestiona su viabilidad entre los aliados gubernamentales

José Luis Martínez-Almeida se refirió este lunes a las iniciativas en materia de alquiler propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando que los aliados políticos del Ejecutivo tendrían dificultades para aceptar algunas de las medidas que, según su perspectiva, solo beneficiarían a los propietarios. El alcalde de Madrid cuestionó abiertamente la viabilidad de estas propuestas y afirmó que las medidas se encuadran en una “continua improvisación” orientada a desviar la atención del problema real del acceso a la vivienda, según informó el medio de comunicación.

En concreto, el presidente Sánchez presentó un real decreto ley con el objetivo de controlar el incremento de precios en el alquiler residencial. Según consignó la fuente, el paquete de regulaciones incluye incentivos fiscales para aquellos propietarios que opten por no aumentar el precio del alquiler en la renovación de los contratos, herramientas legales para combatir el fraude en el segmento de alquileres de temporada y restricciones a situaciones percibidas como abusivas en el alquiler por habitaciones.

Durante su intervención desde el acto de fin de las obras de urbanización en Valdebebas, el alcalde madrileño criticó la estrategia gubernamental, sosteniendo que el Gobierno central no tiene una solución clara para el problema habitacional. Según publicó la fuente, Almeida opinó: "no sabe cómo solucionar el problema de la vivienda y lo que hace es lanzar continuamente medidas al aire a ver si de esa manera distrae el debate público".

El regidor defendió que las políticas fiscales impulsadas por el propio Ayuntamiento de Madrid resultan más efectivas para abordar el desafío habitacional. Martínez-Almeida destacó que la experiencia de la capital se basa en la bonificación fiscal a propietarios, estrategia que, a su juicio, resulta más coherente y útil que las propuestas impulsadas por el Gobierno central. Además, expresó dudas sobre la posible aceptación de estas propuestas en el seno del Gobierno y entre sus socios, considerando que muchas de ellas se orientan a intervenir y restringir el mercado inmobiliario.

Según detalló el medio de comunicación, Almeida sostuvo que tales medidas restrictivas conducen al “fracaso total y absoluto” y criticó el enfoque del presidente Sánchez, señalando que, tras ocho años en la presidencia, la situación de la vivienda en España ha empeorado. El alcalde recordó que desde el inicio de su mandato, Pedro Sánchez buscó intervenir y limitar el mercado, mientras que Madrid apostó por una expansión de la oferta.

Al referirse a los resultados de la política municipal, el alcalde indicó que la ciudad de Madrid construye tres de cada diez viviendas públicas en el país. De acuerdo con lo manifestado en la fuente, Martínez-Almeida subrayó que este esfuerzo se traduce en un aumento de la oferta de vivienda, mecanismos de colaboración público-privada y mayores niveles de construcción. Evitó atribuir el resultado sólo a políticas restrictivas o de intervención estatal y mencionó el impulso a la colaboración entre diversos actores públicos y privados como una de las claves del modelo madrileño.

Las declaraciones del alcalde madrileño se producen en un escenario marcado por el debate nacional en torno a la situación habitacional y el encarecimiento del acceso a la vivienda en las principales ciudades de España. La nueva normativa anunciada por Sánchez busca contener los efectos del incremento de precios y las prácticas irregulares en el sector, mientras actores locales y autonómicos expresan reservas sobre su eficacia y aplicación. Tal como reportó el medio, la discusión se centra en el equilibrio entre la intervención gubernamental y las políticas orientadas a incrementar la disponibilidad de vivienda a través de nuevas construcciones y proyectos colaborativos.

