Podemos estalla contra las ayudas a caseros anunciadas por Sánchez: "Esto es para que ardan las calles"

La crítica de Podemos hacia las medidas anunciadas por el Gobierno de España para beneficiar fiscalmente a los propietarios de viviendas se manifestó de manera directa en las redes sociales, donde la secretaria general del partido, Ione Belarra, alertó sobre el posible surgimiento de protestas sociales al calificar estas acciones como un incentivo para la movilización callejera. Según publicó el medio que difundió sus declaraciones, Belarra hizo referencia a la decisión del presidente Pedro Sánchez de introducir bonificaciones fiscales integrales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a favor de aquellos caseros que mantengan los alquileres inalterados al renovar los contratos con sus inquilinos.

De acuerdo con la información reportada por el mismo medio, la medida se implementará mediante un decreto ley que también incluirá regulaciones para el alquiler por habitaciones. La propuesta gubernamental aparece en el contexto de un diálogo abierto sobre la crisis de vivienda que atraviesa el país y pretende incentivar a los propietarios a mantener la estabilidad de los precios, en un entorno caracterizado por la presión inflacionaria sobre los arrendamientos residenciales. Sin embargo, desde Podemos la respuesta fue la oposición frontal, considerándose, de acuerdo a las palabras de Belarra difundidas por la prensa, que tales incentivos constituyen "más regalos fiscales" para los propietarios de vivienda, en vez de aportar soluciones estructurales a la problemática habitacional.

Las críticas internas no se limitaron a la cúpula del partido, ya que la eurodiputada Irene Montero también rechazó la iniciativa a través de comentarios publicados en sus perfiles sociales, informó el mismo medio. Montero expresó que la posición del Ejecutivo "no tiene perdón" al atribuir la prioridad de la política de vivienda a la protección de los intereses de los rentistas por encima de una rebaja real en los precios de alquiler. Además, Montero subrayó que, con las bonificaciones determinadas por el Gobierno, ya sea en calidad de inquilinos o de contribuyentes mediante sus impuestos, "paga la gente y se enriquecen los mismos", reiterando la idea de que estas políticas favorecen a los dueños de viviendas en detrimento de quienes padecen dificultades para acceder al mercado de alquiler.

En la exposición de su postura crítica, Belarra también mencionó que la medida de Sánchez responde a una tradición de propuestas anteriores en las que el Ejecutivo ha optado por entregar incentivos fiscales a los propietarios, una dinámica que desde Podemos consideran ineficaz frente a lo que denominan la crisis brutal de vivienda. El cuestionamiento público se hizo visible en los canales de comunicación digital del partido y generó una amplia repercusión entre sus seguidores, según consignaron los informes de prensa.

Por otro lado, el plan anunciado desde el Gobierno, tal como informó el medio, pretende compensar directamente las pérdidas económicas que puedan sufrir los caseros al optar por no incrementar el coste del arrendamiento cuando corresponda la renovación contractual, una estrategia que busca contener la escalada de precios en el mercado del alquiler. El equipo de gobierno ha argumentado que dichas bonificaciones representan un mecanismo para proteger tanto a los arrendadores como a los arrendatarios en un contexto económico adverso.

En reiteradas ocasiones, Belarra volvió a expresar que las bonificaciones fiscales no representan, desde su perspectiva, una solución efectiva. Tanto ella como Montero coincidieron en que este tipo de medidas solo contribuyen a reforzar las ganancias de quienes ya son propietarios, mientras la presión sobre los inquilinos, principalmente jóvenes y familias trabajadoras, permanece sin alteraciones sustantivas. Según aclararon en sus declaraciones recogidas por el medio, consideran que la alternativa debe pasar por una intervención directa en el mercado a través de la regulación estricta de precios y el impulso de vivienda pública en alquiler.

La postura crítica de Podemos, descrita en los diversos comentarios y comunicados reproducidos por el medio, se ajusta a su línea argumental de los últimos meses, en la que han insistido en la necesidad de afrontar la emergencia habitacional con medidas más activas de control sobre el mercado inmobiliario y un refuerzo de la oferta de vivienda asequible. Tanto Belarra como Montero apelaron al precedente de otras políticas gubernamentales que, a su juicio, no han revertido las dificultades de acceso al alquiler para amplios sectores de la población.

Este debate reflejado por el medio pone en evidencia las diferencias significativas en el seno de la coalición que sostiene al Gobierno, especialmente en asuntos como la política de vivienda, donde sectores críticos como Podemos reclaman una orientación distinta, centrada en los derechos de los inquilinos y la intervención pública para frenar la subida de los precios. Las directivas del partido morado han aprovechado el anuncio de Sánchez para lanzar un nuevo llamamiento a la movilización social y reforzar la presión sobre el Ejecutivo, posicionando el acceso a la vivienda y la regulación de alquileres como ejes centrales de su agenda política.