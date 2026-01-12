España

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Anuncia una batería de medidas que incluye un límite en el precio de los contratos por habitación y la restricción de nuevos contratos de temporada

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley que contempla bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que decidan no subir el precio del alquiler en los contratos que vencen en 2026 y que fueron firmados durante la pandemia.

Así lo ha anunciado en en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles. El líder del Ejecutivo ha avanzado que el paquete incluirá un límite en el precio del alquiler por habitaciones y restricciones en los contratos de temporada. Se espera que el decreto se apruebe “en las próximas semanas” en el Consejo de Ministros.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PSOEviviendaPedro SanchezEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer rösti de patata, la versión suiza de la tortilla española que se hace con poco más de dos ingredientes

Esta económica guarnición se prepara con patata rallada y se cocina lentamente en grasa, tradicionalmente mantequilla o manteca de cerdo, aunque nosotros añadiremos además algo de cebolla para potenciar su sabor

Cómo hacer rösti de patata,

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El comisario de Defensa se pregunta “a qué estamos esperando” para crear una gran fuerza propia y permanente, idea que España apoya

Europa necesita un ejército de

España, líder de la investigación europea: tratamientos del cáncer, enfermedades raras y medicamentos innovadores centran los ensayos nacionales

El país vuelve a posicionarse en 2025 como el más activo a nivel continental en la investigación clínica, con más de 900 nuevos ensayos autorizados

España, líder de la investigación

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

La compañía energética ha alertado a sus usuarios tras detectar el acceso no autorizado a información confidencial, incluyendo identificadores y referencias bancarias, y ha puesto en marcha medidas para proteger la seguridad de los afectados

Un ciberataque a Endesa Energía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa necesita un ejército de

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”