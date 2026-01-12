Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley que contempla bonificaciones fiscales del 100% a los propietarios que decidan no subir el precio del alquiler en los contratos que vencen en 2026 y que fueron firmados durante la pandemia.

Así lo ha anunciado en en el acto de inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles. El líder del Ejecutivo ha avanzado que el paquete incluirá un límite en el precio del alquiler por habitaciones y restricciones en los contratos de temporada. Se espera que el decreto se apruebe “en las próximas semanas” en el Consejo de Ministros.

Noticia en ampliación