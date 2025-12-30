La noche del temporal en el que cayó un récord de 2.000 rayos en Valencia: “La tendencia es que los fenómenos sean cada vez más violentos”

Registro de rayos caídos en la provincia de Valecia, a 28 de diciembre de 2025. (Aemet)

El temporal que ha azotado durante el fin de semana al este del país ha marcado un nuevo hito, pero no por las fuertes lluvias. Durante la jornada del domingo, 2.057 rayos impactaron dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, una cifra récord para el mes de diciembre. Rebasa el anterior máximo histórico para este último mes del año, que se situaba en 227 rayos y que se alcanzó el 18 de diciembre de 2016, desde que el recuento comenzó en el año 2000. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno ha tenido especial incidencia en la provincia de Valencia, donde se han registrado 1.786 descargas, mientras que en Alicante han sido 257 y en Castellón apenas 14.

La Aemet ha detallado que, en concreto, la zona más afectada se ha situado entre las comarcas valencianas de la Ribera Alta, la Safor, la Vall d’Albaida y la Costera. En la Ribera Alta se han producido 558 impactos de rayo, en la Safor 450, en la Vall d’Albaida 235, en la Ribera Baixa 172, en el Vinalopó Mitjà 125 y en la Costera 90. Este patrón revela una densidad de descargas inédita para el mes de diciembre .Jorge Tamayo, delegado de Aemet en la Comunidad Valenciana, ha explicado a Infoabe que se trata de una cifra extraordinaria. No es habitual observar un volumen tan elevado en esta época del año. Entonces, ¿por qué se ha alcanzado esta cifra?

Las razones de este fenómeno, según ha explicado Tamayo, se encuentran, entre otros factores, en la temperatura anómala del mar. “Está caliente, a 16 grados, que ya es mucho menos de cómo estaba en el mes de agosto, por ejemplo, que estaba cerca de los 30 grados, pero sigue estando uno o dos grados por encima de lo normal; esto, junto con algo de inestabilidad en capas altas, pues provocó que hubiera mucha actividad tormentosa ayer con mucho rayo y mucha precipitación”, explica. Además, comenta, la entrada de vientos de levante ha proporcionado humedad suficiente para intensificar las lluvias.

El temporal se ha saldado con tres muertos y daños materiales en el este de Andalucía, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. (Infobae)

Impacto del cambio climático en los fenómenos extremos

Tamayo ha puesto el foco en el aumento de la temperatura terrestre como consecuencia del cambio climático, que agrava situaciones como la vivida el domingo en la provincia de Valencia -y el sábado en el este de Andalucía y la Región de Murcia-. “El cambio climático lo que hace es que haya más temperatura, eso implica que hay más energía disponible en la atmósfera y esta energía provoca que todos los fenómenos meteorológicos tengan mayor intensidad, entre ellos, las tormentas”, apunta y añade que este es “uno de los efectos más claros que tenemos, que las precipitaciones, pues pueden ser más intensas debido fundamentalmente, pues que hay más energía disponible en general en la atmósfera”.

Respecto a si se puede esperar una repetición de este tipo de episodios en invierno, el delegado ha precisado que, si bien las tormentas eléctricas suelen ser más frecuentes en primavera y verano, no es común observarlas con tal magnitud durante el mes de diciembre, un periodo en el que la atmósfera suele caracterizarse por menor actividad y energía. Sin embargo, ha reconocido que este patrón está comenzando a cambiar por los efectos del calentamiento global.

Tamayo destaca que, según los informes sobre cambio climático, existen evidencias claras de que el clima ya ha experimentado un calentamiento y ha adquirido un carácter más energético, lo que se traduce en una progresiva intensificación de los fenómenos meteorológicos, que cada vez serán más extremos. A modo de ejemplo, ha recordado la DANA del año pasado, que fue cerca de un 15% más intensa debido al impacto del cambio climático.

¿Va a convertirse esto en la nueva normalidad? Es lo que marca el cambio climático, dice. “Todos los informes que hay de cambio climático, nos indican que el clima ya ha cambiado, es más cálido, más energético, y la tendencia es que los fenómenos sean cada vez más violentos”, advierte el delegado de la Aemet, que pone como la pasada jornada como ejemplo. “Todavía no podemos decir que sea un efecto claro del cambio climático, pero desde luego es coherente con todo lo que nos está diciendo el cambio climático, que todo va a ser más intenso y algo que no era normal en el mes de diciembre, como era tanta actividad tormentosa, va a ser cada vez más frecuente. Esto no quiere decir que todos los inviernos o todos los diciembres vaya a ocurrir, pero algo que ahora es extraordinario, pues pasará a ser más ordinario”, apostilla.