España no se despide del frío y la Aemet prevé “nuevos frentes asociados a borrascas” que “barrerán” el país con lluvia y nieve

Dos mujeres conversan bajo la lluvia en una calle de Melide, A Coruña, a 9 de enero de 2026.

España no se despide del frío ni de la lluvia ni de la nieve. A lo largo de esta semana, varios frentes asociados a borrascas atlánticas “barrerán” la península, dejando lluvias a su paso, que serán más abundantes en el oeste peninsular y más escasas en la fachada mediterránea, según detalla el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en un comunicado. “Estas precipitaciones estarán acompañadas de rachas fuertes de viento y de temporal marítimo en zonas del norte de la península”, advierte. Así, nevará en áreas de montaña y las temperaturas irán bajando conforme pasen los días.

Por lo pronto, este lunes lloverá en Galicia, Asturias, el oeste y sur de Castilla y León y el norte de Extremadura. La Aemet detalla que los acumulados van a ser importantes en Galicia, donde además soplará el viento con fuerza, “superando los 70 kilómetros por hora y provocando un temporal marítimo importante, con olas que podrán superar los cinco metros”. En el resto del país, nubes altas y temperaturas diurnas también más altas en comparación con la pasada semana. De hecho, el mercurio rondará los 18 grados en puntos de la costa mediterránea.

Un tren de borrasca que dará una breve tregua

El martes, nuevos frentes asociados a borrascas que circularán por el Atlántico norte darán lugar a precipitaciones en buena parte del norte, oeste y centro peninsular. Por el contrario, en la fachada mediterránea no se esperan lluvias. Las precipitaciones caerán con más fuerza en Galicia, el extremo occidental y sur de Castilla y León y el norte de Extremadura. La cota de nieve que se situará en el entorno de los 1.400 metros. Vientos muy fuertes de nuevo en la comunidad gallega y montañas del tercio norte y temporal marítimo importante en Galicia, con olas que superarán un día más los cinco metros. Por su parte, las temperaturas serán más bajas en el noroeste y más altas en el resto.

El miércoles será un día de transición entre el paso de frentes, con un tiempo más estable y lluvias débiles en el oeste peninsular a primeras horas, que irán remitiendo a lo largo del día, al tiempo que van quedando los cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Este día, es probable que se formen bancos de niebla en el interior, especialmente cerca de valles de grandes ríos, que podrán reducir la visibilidad, advierte del portavoz. A su vez, las temperaturas diurnas quedarán por debajo de los 10 grados en la meseta norte y entre los 10 y 15 grados en el resto del interior peninsular. En zonas del Mediterráneo y Baleares se superarán los 18 grados.

El jueves, la llegada de un nuevo frente asociado a otra borrasca atlántica volverá a nublar los cielos y a dejar un manto de agua en buena parte del norte, oeste y centro de la península. Las lluvias más abundantes se darán en Galicia y la cota de nieve se situará, de nuevo, entre los 1.000 y 1.400 metros, con vientos fuertes en el tercio norte peninsular y temperaturas más bajas en general. Este día, el jueves, se esperan heladas en la meseta norte y en páramos del centro peninsular.

Frío y nuevas nevadas en cotas bajas durante el fin de semana

De cara al viernes y fin de semana, según la actual previsión, es probable que continúen llegando frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias que podrían afectar a amplias zonas del territorio y con “unas temperaturas más bajas”. De este modo, se esperan nevadas en zonas de montaña, “sin descartarlo en áreas circundantes a menor altitud”, sobre todo en el norte y en el este de la península. Las heladas se extenderán también por amplias zonas del interior, sobre todo del norte y del centro de la península y, por lo tanto, el ambiente será más frío, más invernal.

Desde el canal de X de Agents Rural de la Generalitat catalana alertaban el pasado fin de semana de que los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes permanecerían cerrados por precaución ante las nevadas.

De cielos despejados a fuertes lluvias en Canarias

En Canarias, este lunes de cielos despejados dará paso varias jornadas de lluvias. Según la previsión de la Aemet, un frente dejará precipitaciones en el archipiélago, que serán más abundantes en el norte de las islas más montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura. Del Campo avisa: “Localmente, estas precipitaciones podrán ser fuertes y estar acompañadas de tormenta”.

Continuarán las lluvias en Canarias el miércoles, sobre todo en el norte de las islas, sin descartarlas en puntos del resto. A partir del jueves, continuará la probabilidad de precipitaciones ya solo en el norte de las islas de mayor relieve y además serán “más débiles”, con cielos poco nubosos en el sur del archipiélago.

En cuanto a las temperaturas, alargo de la semana serán suaves, con entre 15 y 17 grados de temperatura mínima y entre 20 y 22 grados de máxima en zonas costeras.