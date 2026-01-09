España

La borrasca Goretti deja olas de más de seis metros y nevadas en cotas bajas: estas son las regiones afectadas por el temporal

La Aemet ha activado alertas naranjas y amarillas en 15 comunidades autónomas por vientos intensos, mala mar, nieve y lluvias

Guardar
Un hombre camina sobre la
Un hombre camina sobre la nieve este miércoles en Vitoria. (L. Rico/EFE)

Este jueves, España ya comenzó a experimentar los efectos de la nueva borrasca Goretti. Tras varios días marcados por un intenso frío y unas fuertes precipitaciones en forma de lluvia y nieve por la borrasca Francis y una masa de aire ártico, la inestabilidad no cesa en el país.

Sin embargo, esta no influirá sobre todo el territorio. Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Goretti quedará restringida al extremo norte, donde dejará “un importante temporal marítimo, con olas que podrán superar los seis metros”, así como vientos intensos, nevadas y lluvias.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

En el resto del país, sin embargo, tras la retirada de la masa de aire ártico, comienza un tiempo anticiclónico que va a provocar un ascenso de las temperaturas y de la cota de nieve; una situación que será inversa en el extremo norte, donde se experimentarán descensos. Así, este viernes, mientras en capitales de provincia del tercio sur se llegará a máximas cercanas a los 20 grados —como en Sevilla (19), Alicante (18) o Murcia (18)—, en lugares como Lugo, Pamplona o Vitoria no se alcanzarán los 10 grados.

Acumulaciones significativas de nieve en el Cantábrico y los Pirineos

Este viernes 9 de enero, tanto en el Cantábrico como en la costa norte de Galicia, la borrasca Goretti dejará fenómenos costeros significativos y vientos muy fuertes, que también podrán afectar al este peninsular. Así, Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Gipuzkoa y Bizkaia estarán durante esta jornada en alerta naranja por el temporal marítimo, dejando olas de entre 5 y 8 metros.

En otra veintena de puntos repartidos por todo el país también se contemplan avisos amarillos por viento y/o mala mar: Almería, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Burgos, Soria, Albacete, Barcelona, Tarragona, Lleida, Pontevedra, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja, Alicante, Castellón, Valencia y Melilla.

Además, según explicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, “nuevos frentes dejarán lluvias abundantes en puntos del Cantábrico y de los Pirineos, además con una cota que este día volverá a bajar y podrá situarse a últimas horas en torno a unos 500 metros tan solo“. Así, se prevén acumulaciones significativas de nieve en el entorno de los Picos de Europa.

Una mujer pasa ante el
Una mujer pasa ante el fuerte oleaje formado este lunes en la costa de Valdoviño (A Coruña), en las proximidades de la Iglesia del Porto, a 8 de diciembre de 2025. (Kiko Delgado/EFE)

Ante esta situación, el organismo público ha activado alerta naranjas — Huesca, Lleida y Navarra— y amarillas por nevadas —Asturias y León—. En los puntos con el mayor nivel de peligrosidad se esperan 20 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente por encima de los 1.000-1.200 metros (800-1.000 metros en el caso de Navarra). También en Navarra y Gipuzkoa hay activos este viernes avisos por lluvias.

Llega un nuevo frente el domingo

Este sábado, el tiempo comenzará a ser más estable, aunque los vientos intensos y el temporal marítimo seguirán incidiendo. "Lloverá de forma persistente en Galicia y comunidades cantábricas, y podría hacerlo con menores acumulados en otros puntos más aislados de la mitad norte”. La cota de nieve se situará a 500-700 metros en los Pirineos y alrededor de 800-1.000 en la cordillera Cantábrica, en una jornada “con temperaturas más bajas y algunas heladas en zonas de montaña”.

Esta inestabilidad se extenderá por buena parte del país por la llegada de un nuevo frente el domingo que dejará lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, los Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartarlas en zonas de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Este día subirán las temperaturas y solo nevará en cumbres a partir de 1.800 metros".

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaMeteorologíaAemetEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

Los agentes del dispositivo policial han confeccionado más de 700 actas-denuncias por tenencia de drogas, posesión de armas prohibidas o protección del medio ambiente

La Guardia Civil detiene a

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Precio del oro en España

Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir abrazando a tu pareja es lo peor que puedes hacer si quieres descansar bien”

El especialista señala que mantener el contacto físico durante toda la noche interfiere en el sueño profundo

Juan Nattex, experto en sueño:

Todo listo para el regreso de ‘El Desafío’: más riesgos con “el mejor casting” de su historia

El concurso más arriesgado de Antena 3 regresa a la pequeña pantalla este viernes, 9 de enero, a las 22 horas

Todo listo para el regreso

Avena o sémola: ¿cuál es mejor para controlar el azúcar, la fibra y las proteínas?

Su bajo índice glucémico y su alto contenido en fibra soluble la convierten en una opción clave para controlar el azúcar en sangre

Avena o sémola: ¿cuál es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”