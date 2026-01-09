La borrasca Goretti deja olas de más de seis metros y nevadas en cotas bajas: estas son las regiones afectadas por el temporal

Un hombre camina sobre la nieve este miércoles en Vitoria. (L. Rico/EFE)

Este jueves, España ya comenzó a experimentar los efectos de la nueva borrasca Goretti. Tras varios días marcados por un intenso frío y unas fuertes precipitaciones en forma de lluvia y nieve por la borrasca Francis y una masa de aire ártico, la inestabilidad no cesa en el país.

Sin embargo, esta no influirá sobre todo el territorio. Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Goretti quedará restringida al extremo norte, donde dejará “un importante temporal marítimo, con olas que podrán superar los seis metros”, así como vientos intensos, nevadas y lluvias.

La borrasca Francis deja una estampa invernal en Madrid. La capital española se ve afectada por una intensa nevada que cubre vehículos y vías, complicando la rutina de la ciudad.

En el resto del país, sin embargo, tras la retirada de la masa de aire ártico, comienza un tiempo anticiclónico que va a provocar un ascenso de las temperaturas y de la cota de nieve; una situación que será inversa en el extremo norte, donde se experimentarán descensos. Así, este viernes, mientras en capitales de provincia del tercio sur se llegará a máximas cercanas a los 20 grados —como en Sevilla (19), Alicante (18) o Murcia (18)—, en lugares como Lugo, Pamplona o Vitoria no se alcanzarán los 10 grados.

Acumulaciones significativas de nieve en el Cantábrico y los Pirineos

Este viernes 9 de enero, tanto en el Cantábrico como en la costa norte de Galicia, la borrasca Goretti dejará fenómenos costeros significativos y vientos muy fuertes, que también podrán afectar al este peninsular. Así, Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Gipuzkoa y Bizkaia estarán durante esta jornada en alerta naranja por el temporal marítimo, dejando olas de entre 5 y 8 metros.

En otra veintena de puntos repartidos por todo el país también se contemplan avisos amarillos por viento y/o mala mar: Almería, Granada, Huesca, Teruel, Zaragoza, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Burgos, Soria, Albacete, Barcelona, Tarragona, Lleida, Pontevedra, Murcia, Navarra, Álava, La Rioja, Alicante, Castellón, Valencia y Melilla.

Además, según explicó Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, “nuevos frentes dejarán lluvias abundantes en puntos del Cantábrico y de los Pirineos, además con una cota que este día volverá a bajar y podrá situarse a últimas horas en torno a unos 500 metros tan solo“. Así, se prevén acumulaciones significativas de nieve en el entorno de los Picos de Europa.

Una mujer pasa ante el fuerte oleaje formado este lunes en la costa de Valdoviño (A Coruña), en las proximidades de la Iglesia del Porto, a 8 de diciembre de 2025. (Kiko Delgado/EFE)

Ante esta situación, el organismo público ha activado alerta naranjas — Huesca, Lleida y Navarra— y amarillas por nevadas —Asturias y León—. En los puntos con el mayor nivel de peligrosidad se esperan 20 centímetros de nieve en 24 horas, especialmente por encima de los 1.000-1.200 metros (800-1.000 metros en el caso de Navarra). También en Navarra y Gipuzkoa hay activos este viernes avisos por lluvias.

Llega un nuevo frente el domingo

Este sábado, el tiempo comenzará a ser más estable, aunque los vientos intensos y el temporal marítimo seguirán incidiendo. "Lloverá de forma persistente en Galicia y comunidades cantábricas, y podría hacerlo con menores acumulados en otros puntos más aislados de la mitad norte”. La cota de nieve se situará a 500-700 metros en los Pirineos y alrededor de 800-1.000 en la cordillera Cantábrica, en una jornada “con temperaturas más bajas y algunas heladas en zonas de montaña”.

Esta inestabilidad se extenderá por buena parte del país por la llegada de un nuevo frente el domingo que dejará lluvias en Galicia, las comunidades cantábricas, los Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartarlas en zonas de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. "Este día subirán las temperaturas y solo nevará en cumbres a partir de 1.800 metros".