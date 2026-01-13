España

Casi 800 de Airbus y algo más de 500 de Boeing: los aviones que entregaron las grandes empresas en 2025

El fabricante chino Comac afrontó un año complicado pese a las expectativas iniciales del sector

Guardar
Airbus A320 (Europa Press)
Airbus A320 (Europa Press)

El sector de la fabricación de aviones está dominado por pocas empresas con mucho poder y capacidad económica. Airbus y Boeing compiten por el liderazgo occidental. La mayoría de aerolíneas utilizan sus modelos para todos sus viajes comerciales. Más allá de los dos gigantes empresariales, hay empresas más pequeñas, compañías dirigidas a otros sectores más allá de los vuelos comerciales de cientos de personas o la competencia que intenta impulsar China desde Asia.

Según ha informado Fly News, Boeing ha cerrado el año con 537 aviones entregados a sus clientes. A pesar de haberse enfrentado a diversos problemas de producción durante 2025, ha conseguido una cifra que, según el medio especializado, es una buena noticia para la empresa, pues supone un crecimiento de un 69% respecto al año anterior. Airbus la supera en número, posicionándose como el primer fabricante en total de aviones.

Airbus registró en 2025 793 entregas de aviones comerciales a 91 clientes en todo el mundo, según ha informado en su comunicado. Esta cifra representa un crecimiento del 4% respecto al año anterior y establece un nuevo estándar para la industria. El fabricante europeo alcanzó además 1.000 nuevos pedidos brutos de aviones comerciales durante el ejercicio, consolidando su posición en el mercado internacional.

La cartera de pedidos total se eleva hasta los 8.754 aeronaves pendientes de entrega. En el desglose por familias, Airbus entregó en 2025 un total de 93 aviones A220, 607 de la serie A320, 36 unidades del modelo A330 y 57 del A350. Estos resultados mejoran las cifras de 2024, cuando la empresa realizó 766 entregas, y de 2023, con 735 aeronaves entregadas.

Un Boeing de Air Europa aterrizó de emergencia en Brasil por turbulencias que dejaron heridos

Los aviones privados o la empresa china

El fabricante chino Comac afrontó en 2025 un año complicado pese a las expectativas iniciales del sector. Aunque planeaba entregar hasta 75 aviones C919, la cifra final fue de solo 13 unidades, según Bloomberg y fuentes del mercado. La causa principal fue la escasez de motores occidentales, afectados por restricciones de exportación durante buena parte del año. Esta situación evidenció la dependencia de China respecto a proveedores extranjeros para su aviación comercial.

Desde 2016, el país busca desarrollar su propio motor, el CJ-1000A, a cargo de AECC y con apoyo estatal relevante. El nuevo motor está cerca de obtener la certificación china, clave para integrarse en el C919 y reducir la dependencia externa que hoy limita su expansión. Por tanto, el gigante asiático confía en que su empresa llegue a consolidarse y crezca a través de clientes nacionales y, poco a poco, con relaciones con otros países interesados en diversificar proveedores.

Otro de los casos más llamativos es el de Dassault. En 2025, alcanzó la entrega de 37 jets Falcon, una cifra superior a las 31 unidades registradas el año anterior por la compañía francesa. Aunque quedó por debajo de la meta prevista de 40 aeronaves, el incremento interanual evidencia una recuperación en el ritmo de entregas de la familia Falcon respecto a 2024 y sostiene su prestigio. Estos aviones se han consolidado como un modelo fundamental para el sector de más lujo o privacidad.

Temas Relacionados

Airbus Boeing Aviones Vuelos

