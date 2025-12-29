El Gobierno justifica excluir a Airbus del veto a la tecnología militar israelí por motivos "comerciales"

La continuidad de empleos cualificados y la viabilidad de proyectos industriales en factorías como la de San Pablo, en Sevilla, han pesado en la reciente decisión tomada por el Ejecutivo español respecto al acceso a tecnología israelí por parte de Airbus. Según informó Europa Press, la ministra de Defensa, Margarita Robles, expuso que el Gobierno autorizó de manera excepcional la transferencia de materiales de defensa y de uso dual de origen israelí para determinados programas aeronáuticos liderados por la multinacional. La ministra señaló que este acuerdo tiene motivaciones puramente industriales y comerciales, y que no guarda relación con actividades militares ni implica el respaldo a armamento, remarcando que la prioridad radica en proteger exportaciones, preservar la continuidad de líneas de producción clave y mantener fuentes de trabajo altamente especializadas.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Robles explicó que la autorización afecta a la transferencia de materiales para proyectos como el A400M, A330MRTT, C295 y el programa SIRTAP de drones, donde la participación española resulta decisiva dentro de la industria aeronáutica europea. Estos programas se consideran un motor central para la economía industrial vinculada al sector aeronáutico y fundamentales para el tejido productivo nacional. En la entrevista emitida por ‘La Hora de La 1’, la titular de Defensa indicó que el Estado español posee aproximadamente un 4% de Airbus, subrayando que el acuerdo responde a la necesidad de mantener la actividad exportadora y la competitividad internacional de la compañía. Robles sostuvo que ciertos componentes tecnológicos suministrados por Israel no tienen alternativas inmediatas y su ausencia podría poner en riesgo la ejecución de los contratos y la estabilidad de miles de empleos en España.

La ministra puntualizó, según publicó Europa Press, que el Ministerio de Defensa está ejecutando un plan orientado a desconectar la tecnología militar israelí como parte de la política española frente al conflicto en Gaza y en apoyo a la población palestina. Robles distinguió el caso de Airbus de otras operaciones, argumentando que la excepción se vincula únicamente con las necesidades de exportación y la fabricación industrial, aclarando que la transferencia no pretende aportar capacidades letales ni implica apoyo directo a operaciones militares. “El acuerdo que se tomó no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, de las exportaciones”, declaró la ministra, según Europa Press. “Airbus, para poder exportar determinados materiales y seguir el trabajo de determinados proyectos industriales de aviones, el A400 o el C295, necesita esa tecnología israelí, pero con una finalidad, como digo, industrial, comercial, de exportación y para nada está relacionado con el ámbito de las armas”, añadió.

El medio Europa Press explicó que el Consejo de Ministros del martes 22 de diciembre autorizó de manera particular la transferencia de estos materiales por considerar que los programas vinculados presentan un “gran potencial industrial y exportador”. El Ejecutivo definió que los proyectos afectados exhiben un “importante efecto arrastre” para el conjunto del sector, y resaltó que son “indispensables para la viabilidad económica de las líneas de producción y la preservación de miles de empleos de alta cualificación en España”. Ante la falta de proveedores alternativos de ciertos componentes esenciales, la imposibilidad de mantener el vínculo comercial con Israel supondría un riesgo para la continuidad de los proyectos en España, lo que impactaría directamente en el ámbito industrial, la ocupación y la capacidad tecnológica nacional. El Gobierno advirtió, según consignó Europa Press, que una parálisis de este tipo causaría una afectación significativa tanto en la autonomía estratégica como en los intereses generales del país.

Dentro de la misma entrevista reproducida por Europa Press, Robles abordó el tema del presupuesto dedicado a Defensa para el año 2025, anunciando que se ha alcanzado el 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) luego de un aumento de 10.471 millones de euros en la partida militar. La ministra argumentó que esta inversión prolonga un compromiso asumido en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014, donde se acordó que los estados miembros debían destinar al menos el 2% de su PIB al ámbito defensivo. Robles defendió la política de gasto, indicando que invertir en defensa supone garantizar la paz, la innovación y la seguridad, así como fortalecer la industria y la generación de empleo. En palabras de la propia ministra recogidas por Europa Press, el aumento presupuestario responde al objetivo de revertir el estado de escasez con que, según recuerda, se encontró el Ejecutivo al llegar al poder, cuando la inversión en defensa no superaba el 0,9% del PIB.

La ministra también recalcó que España cumple con las obligaciones derivadas de su pertenencia a la Alianza Atlántica. Europa Press relató que Robles, al responder cuestionamientos sobre la suficiencia del esfuerzo nacional, aseveró que el país figura entre los más cumplidores respecto a los compromisos adquiridos en el seno de la OTAN. Hizo hincapié en la imagen internacional de España como un estado fiable y responsable, dotado de capacidades dispuestas para contribuir a la paz cuando sea requerido en los escenarios internacionales. “España es un país fiable, responsable, que trabaja por la paz, que tiene todas las capacidades dispuestas para, cuando sea necesario, poder contribuir a la paz”, subrayó la ministra en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

En relación a la política de “desconexión” de tecnología militar israelí, Robles reiteró que la excepción aplicada a Airbus responde exclusivamente a elementos sin los cuales se vería comprometida la actividad exportadora y la continuidad de proyectos considerados estratégicos para el país. Europa Press detalló que el Gobierno sitúa la protección del empleo y la autonomía estratégica como argumentos principales a la hora de justificar la medida, y que considera irremplazable, al menos en el corto plazo, la colaboración tecnológica con los proveedores israelíes para los proyectos señalados.

Las explicaciones ofrecidas por la ministra de Defensa, al igual que la documentación gubernamental citada por Europa Press, recalcan que ni la excepción ni la transferencia de componentes afectan el giro político del país en relación a Israel y la situación en Gaza, sino que representan una decisión de gestión industrial específica destinada a evitar el impacto negativo sobre la economía, el empleo y los intereses estratégicos nacionales, según postura oficial.