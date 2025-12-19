Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

Helicóptero H145M (Airbus)

España ha formalizado la compra de 100 helicópteros a Airbus, una operación que supone la mayor adquisición de aeronaves rotatorias en la historia del país. El acuerdo incluye cuatro modelos y está dirigido a modernizar la capacidad operativa de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La empresa de origen francés se sigue consolidando como una fuente de recursos clave para el Ejército español.

El Ministerio de Defensa cierra así a final de año una nueva compra clave. Los acuerdos, inscritos en el Plan Nacional de Helicópteros presentado en mayo para renovar los recursos de defensa y seguridad de España, cuentan con un presupuesto de 4.000 millones de euros. La entrega de las nuevas aeronaves está prevista entre 2027 y 2031.

La compra consolida la posición de Airbus Helicopters y su planta en Albacete como referencias industriales. Las previsiones apuntan a la creación de más de 300 empleos directos en los próximos tres años. La fábrica ampliará sus operaciones en militarización, formación y soporte, con un nuevo centro internacional dedicado al H145M y la implementación de nuevas instalaciones para la modernización del Tigre.

La empresa Indra ha suministrado a la fuerza aérea española su primer simulador para esta aeronave fabricada por Airbus (Infobae)

Los modelos de los 100 helicópteros

Entre los aparatos figura el H135, del que se incorporarán 13 unidades, destinados principalmente a la enseñanza avanzada de pilotos. 12 de estos helicópteros reforzarán al Ejército del Aire y del Espacio y uno se sumará a la Armada. El H135 tendrá funciones específicas en la formación, apoyo logístico ligero y observación.

Para el Ejército de Tierra, la adquisición contempló 50 helicópteros H145M, que tendrán misiones de formación de tripulaciones, ataque ligero y respuesta frente a emergencias. En las misiones de combate, estarán equipados con el sistema HForce, como complemento del modelo Tigre. convirtiéndolo en una pieza fundamental.

Otros seis helicópteros H175M ingresarán al Ejército del Aire, con tareas relacionadas al transporte de personalidades y la sustitución de flotas obsoletas del Ala 48. El contrato incluye también 31 helicópteros NH90. 13 de ellos son para el Ejército de Tierra, 12 para el Ejército del Aire y 6 para la Armada. Estos aparatos se orientarán al transporte táctico, operaciones especiales y apoyo a la flota de guerra anfibia.

Modelos de helicópteros comprados por Defensa (Airbus)

Funciones y objetivos estratégicos

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), busca que cada modelo cubra necesidades específicas dentro de una estrategia nacional de modernización. “Esta inversión es estratégica y se centra en aumentar significativamente las capacidades de seguridad y defensa de España, asegurando la autonomía estratégica nacional en un sector clave de la defensa europea”, declaró María Amparo Valcarce García, Secretaria de Estado de Defensa.

El CEO de Airbus Helicopters, Bruno Even, explicó que “esta adquisición es la concretización tangible del Plan Nacional de Helicópteros. Los programas incluidos representan un cambio cualitativo en las capacidades de las Fuerzas Armadas y refuerzan la seguridad y la resiliencia de la defensa nacional de España”. El despliegue de los helicópteros responde a una reconfiguración de la capacidad aérea táctica y logística, urbano-rural y marítima, que permitirá una reacción más ágil ante cualquier tipo de emergencia o necesidad militar.