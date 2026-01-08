La filial de aviación de Dassault eleva casi un 8% su previsión de ventas para 2025, hasta 7.000 millones

La entrega de 26 aviones militares Rafale a lo largo del año anterior, de los cuales 11 fueron destinados a las fuerzas armadas francesas y 15 para clientes internacionales, marcó una expansión significativa en la producción de Dassault Aviation, filial dedicada a la aviación dentro del conglomerado francés Dassault. Esta cifra implica un incremento del 24% respecto a los 21 aparatos entregados durante el periodo previo, una tendencia que fue acompañada por un crecimiento en la entrega de aeronaves civiles Falcon, que ascendió a 37 unidades, cifra que equivale a un aumento del 19,3% en comparación con las 31 del año anterior. A partir de estos resultados industriales, el grupo anticipa un crecimiento considerable en sus resultados financieros, según informó el medio original.

Tal como publicó la fuente, Dassault Aviation ha revisado sus proyecciones y ahora espera que sus ventas netas para el año 2025 alcancen los 7.000 millones de euros. Este monto representa una mejora cercana al 8% respecto a los aproximadamente 6.500 millones de euros estimados en las previsiones comunicadas en julio del año pasado. La compañía detalló que la publicación oficial de sus estados financieros del ejercicio 2025 tendrá lugar el 4 de marzo. Esta revisión al alza responde tanto a la mejora en la entrega de aviones militares y civiles como al dinamismo de los encargos recibidos durante el año.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la empresa francesa informó que ha recibido pedidos para fabricar 26 unidades del Rafale, destinadas en su totalidad a clientes de fuera de Francia, y 31 aviones Falcon, una cifra que supone un incremento del 19% frente a los 26 pedidos registrados el año anterior, consignó la misma fuente. Este repunte en los encargos refuerza la cartera de pedidos global de Dassault Aviation, que al cierre del último ejercicio presentaba un total de 220 aviones Rafale y 73 Falcon pendientes de entrega.

Los datos publicados por Dassault Aviation también indican un entorno de creciente demanda tanto en el segmento militar como en el civil. Las ventas internacionales de Rafale subrayan la competitividad del fabricante francés en el mercado mundial de defensa, mientras que el aumento en la entrega y pedidos de Falcon señala un interés en expansión por parte de aerolíneas y operadores de aviación ejecutiva.

El medio especificó que esta evolución positiva en las entregas y pedidos la sitúa en una posición favorable para abordar el ejercicio próximo, con una estimación de negocio que supera la inicialmente prevista por la propia empresa apenas unos meses atrás. Los resultados ponen de relieve la capacidad industrial de Dassault Aviation para gestionar incrementos en la producción y responder a la demanda internacional de sus productos.

La evolución de la cartera de pedidos, que se compone de aparatos demandados tanto por fuerzas armadas extranjeras como por clientes del sector de la aviación civil, consolida a la filial como un actor clave en la industria aeroespacial europea. Dassault Aviation mantiene así una programación intensa de entregas y fabricación para los próximos meses, acompañada de expectativas de robustez financiera de acuerdo con las nuevas proyecciones internas, informó la fuente original.