Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

Javier López Buciega, a la izquierda, en un acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Almería

Francisco Javier López Buciega dejará de ser director de Acciona Servicios Urbanos, una de las divisiones de la empresa que cotiza en el Ibex 35. El directivo ha comunicado a sus subordinados en un correo interno que dejará la compañía a finales de enero. López Buciega había sido denunciado en el canal ético de la empresa por prácticas corruptas. El denunciante fue finalmente despedido y tuvo que recurrir a los tribunales para conseguir ser readmitido. Acciona, que está siendo investigada en la ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas, ha despedido a varios de sus directivos: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de Zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de organización del PSOE.

En el caso de López Buciega, no es un despido, aunque algunas fuentes de la empresa hablan de “marcha pactada”. En la comunicación enviada a los trabajadores el pasado 7 de enero, el directivo asegura que ya contó sus intenciones a la compañía en diciembre del año pasado. Su objetivo es “iniciar una nueva actividad profesional en 2026, fuera del sector de servicios urbanos y por cuenta propia, en labores de consultoría y apoyo al sector internacional y de residuos industriales que tiene más relación con mi formación y con la experiencia laboral principal que he desarrollado desde 1998″, señala la misiva que ha enviado.

Lo cierto es que su marcha coincide con el peor momento reputacional de la empresa dirigida por la familia Entrecanales. No solo por sus implicaciones en la investigación de presuntos amaños de obras públicas, en la que está imputado Santos Cerdán. Si no por este caso de denuncia interna que acabó con el denunciado ratificado en su puesto y el denunciante, despedido. Al final, la compañía ha sopesado que lo mejor era pactar la salida de López Buciega y renunciar al recurso que había puesto contra la sentencia de un juzgado de Sevilla que obligaba a Acciona a readmitir al trabajador que había denunciado. La sentencia ya es firme y este trabajador consolida su readmisión, aunque como ya publicó Infobae le han empeorado las condiciones laborales, incluida una bajada salarial.

Sede de las oficinas de Acciona, en Madrid

Acciona decide así comenzar una nueva etapa. Hay que destacar, señalan las mismas fuentes, que la división de Acciona Servicios Urbanos se juega en los próximos días, por ejemplo, uno de los contratos públicos más jugosos que están licitando las Administraciones Públicas. Acciona es una de las seis empresas que ha presentado una oferta para gestionar la limpieza viaria y de playas del Ayuntamiento de Almería, dispuesto a pagar 193 millones de euros por este servicio durante los próximos años, un 55% más que el contrato actual. Tampoco gustó dentro de la compañía que el Ayuntamiento madrileño de Coslada multara con 9,3 millones de euros a la UTE formada por Acciona y FCC por saltarse 756 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza viaria del municipio.

Cambios organizativos

El propio López Buciega anuncia en un correo de despedida que se producirán cambios organizativos que “son positivos”. Por ejemplo, se ha decidido que “ASUMA pase a integrarse en AFS”. Es decir, se refiere a que Acciona Servicios Urbanos y Medio Ambiente (ASUMA) se integre en Acciona Facility Services (AFS). “Quiero daros un mensaje de tranquilidad, pues se trata de una integración donde ASUMA aportará un gran peso específico en el sector público de España”, explica López Buciega en este correo. El directivo dirige ASUMA hasta su marcha a finales de enero. Precisamente, las denuncias internas que llegaron relataban “un modus operandi consistente en presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos” en la división de ASUMA. Para ello, se usaba una cuenta de correo ajena a la empresa para que enviaran a Acciona los pliegos antes de que fueran publicados “y poder tener la ventaja competitiva frente al resto de licitantes para preparar con más tiempo la oferta o concurso en cuestión”.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil finalizan el registro de la sede de la empresa Acciona en Bilbao, ubicada en la Alameda Rekalde, de donde han salido cuatro agentes con sendas mochilas. (Europa Press)

El trabajador que denunció internamente todo esto en el canal ético de Acciona, aportando pruebas, expuso incluso “su miedo a perder su puesto de trabajo”, porque López Buciega le estaba “forzando a saltarse” las normas éticas y de cumplimiento, diciéndole que quien no estuviera “dispuesto, sobra[ba] en la empresa”. Acciona abrió una investigación abierta, pero el único resultado fue el despido del denunciante. La empresa consiguió poner nombre y apellidos al trabajador que denunció, cuando se supone que el canal ético salvaguarda el anonimato de los empleados que mandan mensajes. El denunciante, antes de ser descubierto, también señaló que tenía más pruebas de otros amaños que implicaban a los Ayuntamientos de Toledo, Zamora, Coslada y Alicante.

La respuesta de la empresa fue despedir a este directivo en febrero de 2022 y la suspensión cautelar de empleo y sueldo de su jefe, López Buciega, que solo fue apartado unas semanas y luego volvió a su puesto. El trabajador despedido acudió entonces a los tribunales y un juzgado de Sevilla anuló su despido. Se incorporó en junio de 2024. El tribunal condenó a Acciona a su readmisión “en su puesto y condiciones de trabajo”, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 254,83 euros brutos diarios. Además de pagarle una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios. El ambiente no es el mejor en la empresa. Cuadros medios de Acciona destinados para gestionar los contratos que la compañía se ha llevado en los municipios de San Agustín de Guadalix, Coslada, Colmenar Viejo y Torrevieja se han marchado de la empresa, cansados de las “formas” de sus superiores y de los procedimientos de contratación que operan dentro de la compañía.