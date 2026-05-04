España

La Aemet adelanta una semana de mal tiempo: estas son las regiones en las que se esperan lluvias, tormentas y nevadas

La desestabilización de la atmósfera llegara acompañada de un descenso térmico que dejará máximas que rondarán los 15 grados en la mitad norte de la península y los 20 grados en la mitad sur

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Una tormenta descarga agua sobre Logroño, a 3 de mayo de 2026. (EFE/ Raquel Manzanares)
Una tormenta descarga agua sobre Logroño, a 3 de mayo de 2026. (EFE/ Raquel Manzanares)

España se adentra en una nueva semana marcada por las lluvias y tormentas. Mayo llega bajo las nubes acompañadas de un descenso térmico que ya ha provocado una caída en los termómetros, que rondan este lunes los 25 grados de máxima en el sur peninsular y 15 grados en la mitad norte, pero seguirán bajando durante las siguientes jornadas. Es más, esta caída del mercurio provocará nevadas en las cumbres del norte de la península.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este lunes muestra que la situación de inestabilidad persistirá en la mitad norte, donde se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas y, en ocasiones, granizo. En el sur, los cielos se mantendrán poco nubosos, aunque en el sureste podrían producirse chubascos aislados. El organismo público espera que el agua caiga en forma de nieve en cotas por encima de entre los 1.600 y 1.800 metros en la cordillera Cantábrica y de 2.000 metros en el resto de las montañas del norte. Ante este escenario, la Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) por lluvias y tormentas en varias comunidades autónomas: Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

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En cuanto al mercurio, el descenso más pronunciado de las temperaturas máximas se producirá en el Cantábrico oriental. En la mitad norte, las máximas no llegarán a los 20 grados mientras que en la mitad sur podrán alcanzar los 25 grados e incluso podrán superarlos.

El martes, se mantendrá la inestabilidad en el tercio norte y en Baleares, con cielos predominantemente nubosos y precipitaciones que pueden venir acompañadas de tormenta y, localmente, granizo. En el tercio nordeste y el Cantábrico oriental, existen probabilidades de lluvias localmente intensas durante la tarde. En las montañas de la mitad norte volverán las nevadas, con cotas en torno a los 1.500 metros en el noroeste y hasta 1.800 metros en el resto. Mientras tanto, el resto de la mitad norte tendrá intervalos nubosos y la probabilidad de chubascos ocasionales, más acentuados en las zonas de montaña del este. La mitad sur peninsular se mantendrá estable, con cielos despejados o poco nubosos y posibles chubascos aislados en el sudeste, según ha especificado la Aemet, aunque esta calma durará poco. En el archipiélago canario, predominarán los cielos despejados o con intervalos de nubes; sólo se esperan algunos chubascos en áreas montañosas.

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Calma antes de las tormentas generalizadas

Durante la jornada del miércoles, la mayor parte de la península experimentará un tiempo estable. No obstante, el extremo norte vivirá cielos nubosos y precipitaciones, con una alta probabilidad de que en el Pirineo la nieve se sitúe desde los 1.500 metros. El resto seguirá con cielos despejados o con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur y nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y el extremo oriental, donde podrían darse chubascos dispersos. Baleares presentará abundante nubosidad y posibilidad de chubascos aislados, sobre todo en Mallorca vinculados al ciclo diurno, tendiendo a despejar a lo largo de la tarde. En el caso de Canarias, el sur mostrará predominio de cielos despejados, mientras que el norte alternará nubosidad con chubascos probables en las islas montañosas.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Las lluvias y tormentas se expanden por España

El jueves, la previsión apunta a una nueva desestabilización de la atmósfera sobre la Península y Baleares, debido a la formación de una baja al oeste, sobre la que existe una significativa incertidumbre en cuanto a su posición definitiva. Por la mañana predominarán los intervalos de nubes bajas en el extremo norte sin precipitaciones, aunque durante el día se prevé un desarrollo abundante de nubosidad que dará lugar a chubascos y tormentas. Estos fenómenos podrán ser localmente fuertes en la Ibérica y la Cantábrica, y no se esperan en la zona suroeste. En las cumbres del Pirineo, la nieve se situará por encima de los 2.000 metros. Canarias seguirá con cielos poco nubosos en el sur y nubosos en el norte, con bagaje de chubascos en las islas más montañosas.

De cara al viernes y a la llegada del fin de semana, la previsión actual muestra lluvias generalizadas sobre gran parte del país y un nuevo descenso de las temperaturas en la mitad sur, con máximas previstas de 20 grados en esta zona y cerca de 15 grados en la mitad norte.

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