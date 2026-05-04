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De David Bustamante a Marina Rivers: estos son los quince concursantes de ‘MasterChef Legends’, la nueva apuesta de La 1

Las grabaciones del formato comenzarán este mes de mayo y su estreno está previsto para otoño

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Concursantes de 'MasterChef Legends' (RTVE).
Concursantes de 'MasterChef Legends' (RTVE).

El universo de MasterChef Celebrity se prepara para celebrar su décimo aniversario por todo lo alto. Para conmemorar una década de éxito, RTVE y Shine Iberia han diseñado una edición especial bajo el título MasterChef Celebrity Legends, un formato que reunirá a algunos de los concursantes más icónicos que han pasado por sus cocinas.

La propuesta, concebida como un auténtico “All Stars”, contará con 15 participantes que regresan con cuentas pendientes, experiencia acumulada y, en muchos casos, el deseo de redimirse. Las grabaciones comenzarán en mayo y el estreno está previsto para otoño, manteniendo al jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja.

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Esta edición especial no solo busca celebrar el aniversario del formato, sino también ofrecer una segunda oportunidad a quienes ya vivieron la experiencia. Algunos regresan con la espina clavada de una eliminación temprana, mientras que otros, como finalistas o grandes aspirantes, quieren culminar el camino que se les escapó.

Concursantes de 'MasterChef Legends' (RTVE).
Concursantes de 'MasterChef Legends' (RTVE).

Santiago Segura

Participó en MasterChef Celebrity 3, donde destacó por su actitud desenfadada y su capacidad para tomarse el concurso con humor. Aunque no llegó a las fases finales, dejó momentos muy recordados que ahora quiere superar con mayor disciplina en cocina.

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Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Santiago Segura en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Anabel Alonso

Es una de las veteranas del formato. Concursó en MasterChef Celebrity 2, regresó en otra entrega posterior y logró incluso ganar un especial navideño. Su conocimiento del concurso y su evolución la convierten en una rival experimentada.

Anabel Alonso en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Anabel Alonso en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Bibiana Fernández

Junto con Anabel Alonso, formó parte de una de las ediciones más mediáticas. Su paso estuvo marcado por su carácter directo y su sinceridad ante el jurado. Regresa con la intención de demostrar una mayor solidez entre fogones.

Bibiana Fernández en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Bibiana Fernández en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Juanjo Ballesta

Aunque Raquel Meroño se llevó el trofeo en MasterChef Celebrity 5, en su edición sorprendió por su progresión. Partía con menos experiencia culinaria, pero logró adaptarse y crecer semana a semana, convirtiéndose en uno de los concursantes más queridos.

Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Juan José Ballesta en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Manuel Díaz El Cordobés

Participó en la primera edición de famosos, lo que lo convierte en uno de los rostros históricos del formato. Su regreso supone un guiño a los orígenes del programa.

Manuel Díaz El Cordobés en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Manuel Díaz El Cordobés en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Florentino Fernández

Su paso por el programa estuvo marcado por el humor constante, pero también por momentos de superación personal. De hecho, se jugó la final con Raquel Meroño, rozando así con sus dedos el codiciado premio.

Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Florentino Fernández en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

María Escoté

La diseñadora fue una de las grandes protagonistas de su edición, logrando alcanzar la semifinal y destacando por su creatividad en los platos. Parte como una de las concursantes más fuertes.

María Escoté en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
María Escoté en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Pocholo Martínez-Bordiú

Su participación anterior fue imprevisible y caótica, lo que le convirtió en uno de los concursantes más comentados. Su regreso genera expectación por su estilo único.

Pocholo en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Pocholo en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Mala Rodríguez

Es la concursante que más reciente tiene su paso por el programa. Y, aunque su recorrido no la llevó a la final y la convirtió en la 11º expulsada, dejó huella por su carácter y su forma de afrontar el concurso.

Mala Rodríguez en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Mala Rodríguez en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Ruth Lorenzo

La cantante y participante de MaterChef Celebrity 7 estuvo poco tiempo en las cocinas del programa de cocina. A pesar de aportar un gran carisma y ser una de las más queridas por sus compañeros, se convirtió en la tercera expulsada de su edición.

Ruth Lorenzo en 'MasterChef Legends' (RTVE).
Ruth Lorenzo en 'MasterChef Legends' (RTVE).

Edu Soto

Concursante de una de las primeras ediciones, destacó por su creatividad y su capacidad de improvisación, tanto en cocina como en plató.

Edu Soto en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Edu Soto en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Juan Betancourt

Formó parte de la segunda edición, donde fue uno de los perfiles más llamativos, aunque fue el sexto expulsado. Su regreso aporta diversidad y una perspectiva distinta.

Juan Betancourt en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Juan Betancourt en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

David Bustamante

Uno de los grandes nombres del casting. Fue finalista en su edición, MaterChef Celebrity 6, lo que le sitúa como uno de los favoritos. Su competitividad y entrega marcaron su paso por el programa.

David Bustamante en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
David Bustamante en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Marina Rivers

Representa a una nueva generación de concursantes. Aunque es una de las influencers más famosas de España, su participación en MaterChef Celebrity 9 le abrió las puertas en televisión, donde se ha convertido en uno de los rostros más constantes.

Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

Paz Vega

Su paso por el programa destacó por su elegancia y dedicación. Llegó a una muy reñida final en la que Ona Carbonell se coronó como ganadora; no obstante, su regreso a los fogones ha sido habitual y ahora podría convertirse en la mayor oponente.

Paz Vega en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).
Paz Vega en 'MasterChef Celebrity' (RTVE).

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