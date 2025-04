Un Ayuntamiento socialista multa con 9,3 millones a FFC y Acciona por saltarse 756 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza viaria del municipio

Uno de los vehículos de la UTE FCC-Acciona, que presta los servicios de limpieza en Coslada.

El Ayuntamiento madrileño de Coslada, gobernado por un tripartito del PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, ha decidido imponer una sanción de 9,3 millones de euros a la UTE que gestiona el contrato de limpieza viaria del municipio, una UTE formada por las empresas FCC y Acciona, dos de los gigantes del sector servicios. La propuesta de multa fue aprobada por la Junta de Gobierno local del pasado 1 de abril y, según fuentes consultadas, supone una de las sanciones más altas puesta hasta la fecha por una administración local por incumplimiento de este tipo de contratos.

La UTE Coslada (FCC y Acciona) ganó en enero de 2022 el contrato para limpiar las calles del municipio por un periodo de cinco años. A cambio, el Consistorio le debe pagar 28,4 millones de euros. Dos años y medio después, en junio de 2024, el Gobierno local se dio cuenta de que la UTE no estaba cumpliendo con lo firmado y emitió un informe con todos esos incumplimientos, que desembocó en octubre de 2024 con un expediente de incoación de sanciones. La UTE admitió en diciembre de 2024 “la mayor parte de los incumplimientos detectados, manifestándose la intención de cumplir”. Pero en enero de 2025, el Área de Medio Ambiente realizó una “segunda actualización de la propuesta de incoación de expediente de penalidades a UTE LV Coslada” para volver a reflejar esos incumplimientos. Lo que ha conllevado que ahora en abril la Junta de Gobierno haya aprobado la propuesta de sanción. Los 9,3 millones suponen el 32% del presupuesto del contrato.

La documentación oficial elaborada por el Ayuntamiento, que no ha querido valorar la sanción impuesta, refleja todos los incumplimientos de la UTE. Lo más llamativo es la diferencia de jornadas de trabajo que tenían que realizar los operarios de la Unión Temporal de Empresas con las finalmente ejecutadas. El Consistorio recuerda que el “adjudicatario ofertó 2.000 jornadas de trabajo anuales” y que en enero de 2024 se detectaron que 726 jornadas no se habían trabajado. El PP de Coslada, principal partido de la oposición, se limita a señalar que la multa “es una decisión unilateral de la Junta de Gobierno, un órgano en el que nosotros no estamos”.

El Pleno del Ayuntamiento de Coslada, presidido por el alcalde socialista Ángel Viveros.

Trabajar menos horas de las previstas no es el único incumplimiento. La UTE se comprometió a aportar a la plantilla de vehículos un camión portacontenedores. “A día de hoy, dicho vehículo no ha sido adscrito al servicio, por lo que se considera que existe incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato por incumplir el criterio de adjudicación de carácter medioambiental”. Esto ha supuesto una penalización de 775.000 euros. Pero hay más.

42 incumplimientos en medios materiales

El Ayuntamiento madrileño de Coslada también ha analizado todos los medios materiales que la UTE debía aportar para su trabajo diario y no lo ha hecho. Un listado de 42 incumplimientos. Destacan 227 sensores volumétricos de papeleras; 4.417 sensores de identificación para papeleras y contenedores; 14 sanecanes con tarjeta de identificación de usuario; un triciclo eléctrico tricompartimentado; una moto aspiradora de excrementos caninos; una barredora manual eléctrica; una fregadora autónoma; un aspirador de hojas; y una trituradora de restos vegetales, por poner algunos ejemplos.

Uno de los camiones de limpieza de la UTE LV Coslada.

El adjudicatario también ofertó una serie de instalaciones auxiliares que fueron valoradas por el Ayuntamiento y que permitieron a la UTE ganar el contrato. Instalaciones que se iban a ubicar en las calles Ecuador, Moscú y una tercera que no se había concretado. “A día de hoy, las instalaciones mencionadas no han sido adscritas al servicio, por lo que se considera que existe incumplimiento de las características de la oferta”. La UTE también tiene entre sus obligaciones la implantación de una plataforma integral de gestión del servicio y control de calidad que permita al Ayuntamiento localizar e identificar las posibles deficiencias en la prestación del mismo. No se ha implantado. El sistema de control de absentismo, aunque puesto en marcha, también incumple los pliegos.

Infobae España se ha puesto en contacto con las dos empresas que forman la UTE, FCC y Acciona, para preguntarles por los motivos de la multa. Desde FCC señalan que “hasta la fecha, la UTE no dispone de comunicado oficial del Ayuntamiento al respecto, por lo cual no podemos hacer ningún comentario”.

España quiere ser pionera en la limpieza del espacio: así es el sistema que captura satélites muertos y los regresa a la Tierra.

Este diario ya publicó que Acciona había tenido que readmitir a un trabajador que había denunciado en los canales internos de la empresa a varios directivos por amañar contratos públicos, entre ellos el que ganó con FCC en Coslada. Este trabajador fue despedido, pero acudió a los tribunales y un juzgado le dio la razón.