España

El sorprendente cambio físico de Santiago Abascal: pierde 11 kilos con ayunos de más de 40 horas

El líder de Vox ha desvelado que ha adelgazado gracias a una dieta basada en ayunos prolongados que casi llegan a los dos días

Guardar
El presidente de VOX, Santiago
El presidente de VOX, Santiago Abascal. (Gabriel Luengas - Europa Press)

Santiago Abascal ha protagonizado en las últimas semanas un llamativo cambio físico que no ha pasado desapercibido. El líder de Vox ha perdido 11 kilos gracias a una estricta disciplina alimentaria basada en la reducción de comidas y en ayunos prolongados que, en algunos casos, superan las 40 horas. Él mismo ha explicado los detalles de este proceso en una entrevista concedida a OkDiario, en la que aborda su transformación con naturalidad y sin intención de convertirla en un manual a seguir.

“Un poquito más delgado. Hay que cuidarse”, reconoce Abascal cuando se le pregunta por su aspecto. Al concretar la cifra, no duda: 11 kilos menos. El dirigente atribuye este resultado a una forma de vida más austera, que define como “ser un poco más espartano”, y a la constancia, un concepto que vincula directamente con su trayectoria política. “Como en todo. Como en la política. La perseverancia”, afirma.

Según relata en la entrevista, su método se basa en comer menos, seleccionar mejor los alimentos y prescindir de aquello que considera innecesario. Abascal evita entrar en recomendaciones detalladas y se muestra prudente a la hora de explicar su dieta, precisamente para no animar a otros a imitarle sin conocimiento. Aun así, sí ofrece algunas pinceladas sobre los pilares de su alimentación actual.

Santiago Abascal y su mujer,
Santiago Abascal y su mujer, Lidia Bedman, en una imagen de redes sociales. (Instagram @lidiabedman)

El ayuno intermitente, siempre bajo supervisión de especialistas

El líder de Vox prioriza el consumo de proteínas y verduras, además de determinadas frutas con bajo contenido en azúcar. Entre ellas, menciona el aguacate y los frutos rojos. En cambio, los hidratos de carbono han quedado prácticamente fuera de su rutina diaria. “Eso cuanto menos, mejor”, sentencia de forma tajante.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la duración de sus ayunos. Abascal reconoce que, en ocasiones, supera las 40 horas sin ingerir alimentos, una práctica que acompaña únicamente con agua y café. Lejos de presentarlo como un sacrificio extremo, asegura que se trata de algo llevadero. “Yo creo que se puede aguantar bien”, afirma, restando dramatismo a una rutina que para muchos resultaría difícil de mantener.

Más allá del peso perdido, el propio Abascal subraya el impacto positivo que este cambio ha tenido en su bienestar. “Mucho mejor”, responde al ser preguntado por cómo se siente tras adelgazar. Sin embargo, reconoce que no ha podido complementar esta transformación con ejercicio físico de forma regular, debido a la falta de tiempo. Las campañas electorales y su vida familiar, “con tantos niños en casa”, dificultan la posibilidad de entrenar con frecuencia.

Las claves del ayuno intermitente y sus beneficios

El ayuno intermitente se ha convertido en uno de los métodos más comentados cuando se habla de alimentación y salud. En los últimos años, esta práctica ha ganado una enorme popularidad, impulsada por las redes sociales, los medios especializados y el interés creciente por encontrar hábitos que ayuden a mejorar el bienestar general. Sin embargo, su auge también ha traído consigo opiniones enfrentadas y una gran cantidad de información que no siempre es rigurosa.

Según explican fuentes como Dietas y Nutrición y Cleveland Clinic, el ayuno intermitente no consiste en dejar de comer ni en someter al cuerpo a una restricción calórica extrema. Se trata, más bien, de organizar la alimentación alternando periodos de ingesta con periodos de ayuno, elegidos de forma consciente y adaptados al ritmo de vida de cada persona.

Imagen que representa el ayuno
Imagen que representa el ayuno intermitente. (Freepik)

La clave está en aprender a distinguir entre el hambre real y el hambre emocional, y en establecer horarios que permitan al organismo descansar de la digestión. Tal y como señala la dietista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, el objetivo del ayuno intermitente no es “pasar hambre”, sino ajustar el momento de las comidas de manera sostenible.

Entre los beneficios que destacan estas fuentes se encuentran la reducción del estrés oxidativo, lo que puede ayudar a frenar el envejecimiento celular, así como la mejora de la salud metabólica y la prevención de la diabetes tipo 2. También se apunta a una mayor claridad mental y a procesos de depuración celular que favorecen la eliminación de patógenos del organismo.

Temas Relacionados

Santiago AbascalVOXPolítica EspañaPérdida de pesoAyuno intermitenteEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Las imágenes del camión envuelto en llamas que ha paralizado la autopista a la altura de Rivas (Madrid): no se han detectado heridos

El vehículo se ha calcinado por completo y ha alargado el proceso de descongestión debido a una fuga de gas

Las imágenes del camión envuelto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

La nueva empresa pública centraliza la solicitud de viviendas de alquiler asequible, con precios limitados según los ingresos medios de la comunidad autónoma, y contratos de hasta 75 años de duración

Así funciona la empresa pública

Rutte se pronuncia por primera vez tras el órdago a Groenlandia para elogiar el papel de Trump en la OTAN y eludir la disputa: “El Ártico debe ser seguro”

El secretario general de la OTAN evita respaldar a Dinamarca en su primera comparecencia tras las amenazas de Trump y centra su mensaje en la seguridad del Ártico

Rutte se pronuncia por primera

La semilla antioxidante que ayuda a perder peso y sirve como calmante ante la ansiedad: forma parte de nuestras dietas desde hace 5.000 años

Su contenido triptófano facilita la liberación de serotonina, un componente conocido como la “hormona de la felicidad”

La semilla antioxidante que ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez marca desde La

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Así funciona la empresa pública Casa 47: quién puede solicitar una vivienda, cómo funciona el portal digital y qué precios se pagan

Tipo de cambio hoy: cuál es el precio del euro frente al dólar este 12 de enero

El Registro de la Propiedad paraliza la donación de una abuela a su nieto por dudas sobre el régimen económico matrimonial

Super Once: conoce los números ganadores del Sorteo 3 hoy 12 de enero

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se ha llevado el FC Barcelona por ganar la Supercopa de España

Simeone pide disculpas a Florentino y Vinicius por lo ocurrido durante la semifinal de la Supercopa de España: “No está bien lo que dije”

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid