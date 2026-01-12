El sorprendente cambio físico de Santiago Abascal: pierde 11 kilos con ayunos de más de 40 horas

El presidente de VOX, Santiago Abascal. (Gabriel Luengas - Europa Press)

Santiago Abascal ha protagonizado en las últimas semanas un llamativo cambio físico que no ha pasado desapercibido. El líder de Vox ha perdido 11 kilos gracias a una estricta disciplina alimentaria basada en la reducción de comidas y en ayunos prolongados que, en algunos casos, superan las 40 horas. Él mismo ha explicado los detalles de este proceso en una entrevista concedida a OkDiario, en la que aborda su transformación con naturalidad y sin intención de convertirla en un manual a seguir.

“Un poquito más delgado. Hay que cuidarse”, reconoce Abascal cuando se le pregunta por su aspecto. Al concretar la cifra, no duda: 11 kilos menos. El dirigente atribuye este resultado a una forma de vida más austera, que define como “ser un poco más espartano”, y a la constancia, un concepto que vincula directamente con su trayectoria política. “Como en todo. Como en la política. La perseverancia”, afirma.

Según relata en la entrevista, su método se basa en comer menos, seleccionar mejor los alimentos y prescindir de aquello que considera innecesario. Abascal evita entrar en recomendaciones detalladas y se muestra prudente a la hora de explicar su dieta, precisamente para no animar a otros a imitarle sin conocimiento. Aun así, sí ofrece algunas pinceladas sobre los pilares de su alimentación actual.

Santiago Abascal y su mujer, Lidia Bedman, en una imagen de redes sociales. (Instagram @lidiabedman)

El ayuno intermitente, siempre bajo supervisión de especialistas

El líder de Vox prioriza el consumo de proteínas y verduras, además de determinadas frutas con bajo contenido en azúcar. Entre ellas, menciona el aguacate y los frutos rojos. En cambio, los hidratos de carbono han quedado prácticamente fuera de su rutina diaria. “Eso cuanto menos, mejor”, sentencia de forma tajante.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la duración de sus ayunos. Abascal reconoce que, en ocasiones, supera las 40 horas sin ingerir alimentos, una práctica que acompaña únicamente con agua y café. Lejos de presentarlo como un sacrificio extremo, asegura que se trata de algo llevadero. “Yo creo que se puede aguantar bien”, afirma, restando dramatismo a una rutina que para muchos resultaría difícil de mantener.

Más allá del peso perdido, el propio Abascal subraya el impacto positivo que este cambio ha tenido en su bienestar. “Mucho mejor”, responde al ser preguntado por cómo se siente tras adelgazar. Sin embargo, reconoce que no ha podido complementar esta transformación con ejercicio físico de forma regular, debido a la falta de tiempo. Las campañas electorales y su vida familiar, “con tantos niños en casa”, dificultan la posibilidad de entrenar con frecuencia.

Las claves del ayuno intermitente y sus beneficios

El ayuno intermitente se ha convertido en uno de los métodos más comentados cuando se habla de alimentación y salud. En los últimos años, esta práctica ha ganado una enorme popularidad, impulsada por las redes sociales, los medios especializados y el interés creciente por encontrar hábitos que ayuden a mejorar el bienestar general. Sin embargo, su auge también ha traído consigo opiniones enfrentadas y una gran cantidad de información que no siempre es rigurosa.

Según explican fuentes como Dietas y Nutrición y Cleveland Clinic, el ayuno intermitente no consiste en dejar de comer ni en someter al cuerpo a una restricción calórica extrema. Se trata, más bien, de organizar la alimentación alternando periodos de ingesta con periodos de ayuno, elegidos de forma consciente y adaptados al ritmo de vida de cada persona.

Imagen que representa el ayuno intermitente. (Freepik)

La clave está en aprender a distinguir entre el hambre real y el hambre emocional, y en establecer horarios que permitan al organismo descansar de la digestión. Tal y como señala la dietista Julia Zumpano, de Cleveland Clinic, el objetivo del ayuno intermitente no es “pasar hambre”, sino ajustar el momento de las comidas de manera sostenible.

Entre los beneficios que destacan estas fuentes se encuentran la reducción del estrés oxidativo, lo que puede ayudar a frenar el envejecimiento celular, así como la mejora de la salud metabólica y la prevención de la diabetes tipo 2. También se apunta a una mayor claridad mental y a procesos de depuración celular que favorecen la eliminación de patógenos del organismo.