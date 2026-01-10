El 1% más rico consume en los primeros días de 2026 el CO₂ que le correspondería en todo un año

Representación de los ultrarricos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El 1% más rico del planeta ha generado en solo diez días el total de emisiones de CO₂ que le corresponderían para todo 2026, según un nuevo análisis publicado por Oxfam Intermón. La ONG alerta de la desproporcionada responsabilidad climática de las personas con mayores ingresos en plena crisis climática global.

El informe señala que este grupo ya ha agotado su “presupuesto anual” de carbono, es decir, la cantidad máxima de dióxido de carbono que cada persona debería emitir para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. El 0,1% más rico, incluso, superó ese umbral antes: el pasado 3 de enero.

Este patrón también se reproduce en España. Si se mantienen los niveles actuales de emisiones, el 1% de las personas con mayor riqueza del país agotará su margen anual de CO₂ el próximo 16 de enero, mientras que el 0,1% ya lo consumió el día 4. Por este motivo, Oxfam ha denominado esa fecha como el “Pollutocrat Day”, para denunciar la responsabilidad desproporcionada de las élites económicas en la aceleración de la crisis climática.

Presión fiscal y responsabilidad

Ante esta situación, Oxfam Intermón reclama a los gobiernos que ejerzan mayor presión sobre las personas ultrarricas para que reduzcan sus emisiones y asuman su responsabilidad climática. La organización defiende medidas basadas en la redistribución del esfuerzo en función de la huella de carbono y de la capacidad económica de cada grupo social.

Entre sus propuestas, la ONG recomienda aumentar los impuestos sobre los ingresos y la riqueza de las personas más ricas y reforzar las negociaciones de la Convención de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional, con el objetivo de avanzar hacia una arquitectura fiscal global más justa.

Dióxido de carbono. (Freepik)

Asimismo, anima a aplicar impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Según Oxfam, un gravamen sobre los grandes contaminadores (aplicado a 585 compañías de petróleo, gas y carbón) podría recaudar hasta 400.000 millones de dólares en su primer año, una cifra equivalente al coste de los daños climáticos en el sur global.

La organización también subraya la necesidad de que España elimine los subsidios a los combustibles fósiles e invierta en la protección de los colectivos más vulnerables frente a los impactos climáticos. “Es necesario construir un sistema que sitúe a las personas y al planeta en el centro”, ha señalado el especialista en Políticas sobre Cambio Climático de Oxfam Intermón, Norman Martín.

Brecha estructural en las emisiones

El informe advierte de que la desigualdad en la generación de emisiones es “estructural”. En este sentido, Oxfam recuerda que una persona perteneciente al 1% con mayores ingresos emitió en 2022 casi 15 veces más carbono que alguien de la mitad de la población con menores ingresos. En España, la diferencia es aún mayor: una persona del 0,1% más rico generó ese mismo año 55 veces más emisiones que una del 50% más pobre.

La ONG destaca que la huella de carbono de un multimillonario europeo generada durante casi una semana por el uso de aviones privados y yates de lujo equivale a la que produce una persona del 1% más pobre de la población mundial a lo largo de toda su vida.

Contaminación en Nueva York. (EFE/JUSTIN LANE)

A este impacto directo se suma el papel de las grandes fortunas como inversores en industrias altamente contaminantes. De media, cada multimillonario posee una cartera de inversiones en empresas que generan 1,9 millones de toneladas de CO₂ al año, lo que agrava la crisis climática global.

Además, Oxfam advierte de que las personas y corporaciones más ricas concentran también un poder e influencia desproporcionados. La organización recuerda que, en la reciente Cumbre del Clima de Brasil (COP30), el número de representantes de lobbies de empresas de combustibles fósiles superó al de cualquier delegación nacional, salvo la del país anfitrión.

Dos chimeneas de una fábrica emiten gases en una imagen de archivo. (EFE/Dave Hunt)

Según el informe, esta desigualdad en la producción de emisiones está teniendo graves consecuencias económicas y sociales a escala global. El impacto acumulado de décadas de sobreconsumo de carbono podría provocar pérdidas económicas de hasta 44 billones de dólares en países de renta baja y media-baja para 2050.

Finalmente, Oxfam alerta de que las emisiones generadas en un solo año por el 1% más rico podrían provocar 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor antes de que termine el siglo. Para evitarlo, la ONG insiste en que este grupo debería reducir sus emisiones en un 97% antes de 2030. “Debemos denunciar estas prácticas y el poder descomunal de los superricos”, ha concluido la organización.