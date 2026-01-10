Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

FOTO DE ARCHIVO. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en una rueda de prensa en Hangzhou, China. 15 de octubre de 2025. JESSICA LEE/Pool vía REUTERS

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la actuación de España tras el reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela y asegurado que no existe ningún gobierno en el mundo que haya hecho más por el pueblo venezolano.

Así lo ha expresado en una entrevista concedida a la agencia EFE, subrayando el papel que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desempeñado en la relación bilateral y en el apoyo a los ciudadanos venezolanos tanto en territorio español como en el país sudamericano.

Este es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

“Que los españoles y que los venezolanos en España lo tengan claro: no es solo que este es el Gobierno que más ha hecho por ellos; este es el único Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho algo por ellos. Que le pregunten a Leopoldo López y a Edmundo González”, afirmó Albares en referencia a la gestión para permitir que destacados líderes opositores pudieran abandonar Venezuela y establecerse en España.

En esa línea, el ministro destacó que el actual Ejecutivo ha otorgado permisos de residencia y trabajo de forma prácticamente automática a 200.000 venezolanos. Además, respondió a las críticas del Partido Popular (PP) asegurando que durante su gestión “no movió un dedo por los venezolanos”.

Albares insta al PP a “exportar unidad y no importar la división de los venezolanos”

Tras la captura de Nicolás Maduro y la transición abierta en el país con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, Albares instó al PP a respaldar la política del Gobierno central. “El objetivo debe ser exportar unidad y no importar la división de los venezolanos aquí a España”, advirtió el ministro, quien atribuyó a algunos medios digitales la intención de sembrar “injurias y calumnias” entre la comunidad venezolana residente.

La figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también estuvo en el centro del debate. El presidente del Parlamento venezolano agradeció públicamente el papel de Zapatero en la liberación de varios presos, tanto nacionales como extranjeros, incluidos cinco ciudadanos españoles recluidos sin garantías procesales en Venezuela.

Albares calificó la labor de Zapatero como “discreta”, y recordó que, en 2015, la mediación del expresidente fue solicitada por la propia oposición venezolana y entonces recibió elogios del Gobierno del PP. “Toda esta serie de infundios que el PP intenta esparcir no solamente no se compadece con la realidad, no se compadece con la hemeroteca y con las propias opiniones del PP cuando estaba en el Gobierno”, señaló el ministro.

Respecto a una posible mediación española, Albares insistió en que “el futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos” y rechazó cualquier intento de imposición externa. No descartó, sin embargo, que España pueda colaborar si ambas partes lo solicitan. Si el Gobierno venezolano y la oposición creen que España puede “tender puentes” y unir a los distintos sectores para que haya una solución pacífica y democrática en el país, “España va a estar ahí”, declaró Albares.

En los días posteriores al ataque estadounidense, Albares mantuvo contacto con Edmundo González, aunque aún no había hablado con María Corina Machado, líder opositora, que se reuniría próximamente en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump.

“Estos días no he hablado con ella, pero he hablado en otras ocasiones con ella y, desde luego, que todo el mundo lo tenga claro: no tengo ningún problema en hablar con María Corina Machado; no tengo ningún problema en hablar con nadie si es por el bien del pueblo venezolano”, subrayó el ministro.

La postura de España respecto a América Latina también fue tema central durante la entrevista. Albares mostró preocupación por la decisión del Gobierno de Trump de reactivar la doctrina Monroe, que reivindica el derecho de Estados Unidos a intervenir en los asuntos del continente. “España va a estar siempre, siempre, al lado de todos los pueblos hermanos de América Latina para que se respete su voluntad”, garantizó el ministro.

El calendario diplomático tiene como próximo gran reto la organización de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, prevista para noviembre. En la última edición, celebrada en Ecuador, la ausencia de 18 jefes de Estado marcó un récord desde 1991, año de la creación del foro.