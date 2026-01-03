Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, . EFE/ Sergio Pérez

La captura de Nicolás Maduro tras un ataque de Estados Unidos a Caracas ha marcado la jornada en Venezuela y desencadenado una rápida reacción diplomática en España. Según informó la agencia EFE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido una conversación telefónica este sábado con Edmundo González, líder opositor venezolano exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, para analizar la situación y su posible evolución.

Desde Venezuela, y a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, han confirmado que no tienen constancia del paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores, exigiendo del mandatario estadounidense que entregue una prueba de vida de ambos.

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores detallaron a EFE que González, quien permanece en España tras las elecciones presidenciales de julio como candidato de la principal coalición opositora, compartió impresiones con Albares sobre el escenario que se abre en el país sudamericano. Durante el diálogo, ambos abordaron también la realidad de los venezolanos en España y la situación de la colonia española en Venezuela.

El ataque estadounidense a objetivos en Venezuela ha motivado que el titular de Exteriores haya intensificado contactos internacionales. Según EFE, Albares se ha mantenido en contacto con la Alta Representante de la Unión Europea para política exterior, Kaja Kallas; así como con sus homólogos de los ministerios de Exteriores de Italia y Portugal, insistiendo en la necesidad del respeto al derecho internacional “y a la desescalada”. “Su seguridad es nuestra prioridad”, destacó el ministro en referencia a los 154.767 ciudadanos españoles residentes en Venezuela, y precisó que tanto la embajada como el consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular “están plenamente operativos”.

Vehículos militares recorren las calles de Caracas

En paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó también un llamamiento a la “desescalada” tras la operación militar de las últimas horas, enfatizando la importancia de “respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

El mensaje, difundido a través de su cuenta personal en la red social X, subraya que “España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”. El Gobierno recordó que no reconoció los resultados de las presidenciales venezolanas de julio, en las que la oposición reivindicó la victoria de Edmundo González, considerado “presidente electo” por algunos gobiernos aunque no por el español.

El comunicado oficial sostiene: “España siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”, y reafirma la disposición a seguir acogiendo a “decenas de miles de venezolanos que han tenido que abandonar su país por motivos políticos”.

Según la información facilitada a EFE, “el personal de la Embajada y el Consulado de España en Caracas, así como sus familias, se encuentran todos bien”, y las instituciones permanecen atentas a la situación de los españoles en el país. El ministro destacó que “su seguridad es nuestra prioridad”.

Albares sigue los acontecimientos desde el gabinete de crisis del Ministerio y mantiene el contacto con homólogos de otros países, incluidos Italia, Portugal y Brasil, todos con importantes comunidades residentes en Venezuela. La coordinación internacional busca garantizar la protección de los ciudadanos y explorar vías diplomáticas para la resolución del conflicto.