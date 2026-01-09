Los reyes Felipe y Letizia son seguidores de ‘Supervivientes’ según el relato de Antonio Canales: “Me preguntaron si se pasaba tanta hambre”

Los reyes Felipe y Letizia y Antonio Canales, en montaje de Infobae (Europa Press / Mediaset España)

Durante el estreno de GH Dúo 4, Antonio Canales ha compartido una información que ha sorprendido a la audiencia: Felipe y Letizia son seguidores de Supervivientes. El bailaor ha relatado una conversación que mantuvo con los reyes durante la entrega de la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, en la que ambos monarcas mostraron su interés por el conocido programa de televisión.

Según ha narrado Antonio Canales en la gala, el momento tuvo lugar en Pamplona, durante una reunión en la que estuvieron presentes él mismo, su hija, Sara Baras, la presidenta de la Comunidad Foral, así como los reyes. En ese contexto informal, Felipe VI le planteó directamente al artista: “Estábamos en petit comité todos los que habíamos recibido la medalla y me dice: ‘¿Qué tal Antonio? Te quiero hacer una pregunta… ¿Se pasa tanta hambre en Supervivientes?”.

Canales ha explicado que la pregunta le resultó tan inesperada que no pudo contener la risa ante la espontaneidad del monarca. El propio presentador, Jorge Javier Vázquez, ha abordado este tema en directo, consultando al concursante sobre la veracidad de esta anécdota, a lo que Canales ha respondido afirmativamente.

La charla de Antonio Canales con los reyes

Durante esa misma charla, Letizia también intervino, según ha relatado el concursante de GH Dúo. En palabras de Antonio Canales, la reina se acercó y comentó: “Sí, sí, que te hemos visto tirarte del helicóptero”. Esta intervención ha llevado al bailaor a reflexionar sobre la cercanía y la naturalidad con la que los reyes siguen distintos aspectos de la vida social y cultural española.

A juicio del concursante, este tipo de comentarios demuestran hasta qué punto los monarcas procuran mantenerse informados sobre la actualidad y sobre las trayectorias personales de quienes comparten eventos institucionales con ellos: “En ese momento pensé ‘pues son humanos como toda la gente’”.

Los concursantes de 'GH Dúo' (Mediaset)

Jorge Javier Vázquez ha sugerido la posibilidad de que los reyes estuvieran viéndole en ese momento y Canales ha aprovechado para justificar su revelación, dirigiéndose especialmente a Letizia. “Si me está viendo ella, que es una gran periodista, saben que estoy diciendo algo fuera de protocolo, pero que fue real y no creo que les importe”, ha asegurado el participante, que concursa en pareja con Raquel Salazar.

Los gustos de la familia real

Antonio Canales ha aprovechado el momento para revelar otra anécdota relacionada con la familia real y los concursos televisivos. Ha recordado otra anécdota del pasado, pero esta vez relacionada con don Juan Carlos y su mujer: “También el rey emérito y la reina Sofía me veían cuando hacíamos el Mira quién baila. También lo veían y lo hicieron público”, ha detallado el concursante durante la gala.

Victoria Federica en la prueba de las 'pasarelas del vértigo' en 'El Desafío' (Atresmedia)

Los hábitos televisivos de la familia real son bastante privados, pero Monarquía Confidencial reveló que la infanta Sofía también tiene predilección por un programa concreto: El Desafío, el formato de Antena 3 presentado por Roberto Leal. De hecho, su prima Victoria Federica fue una de las concursantes de este espacio, que para suerte de Sofía este viernes 9 de enero vuelve a la parrilla con una nueva temporada.