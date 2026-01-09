España

Todo listo para el regreso de ‘El Desafío’: más riesgos con “el mejor casting” de su historia

El concurso más arriesgado de Antena 3 regresa a la pequeña pantalla este viernes, 9 de enero, a las 22 horas

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

El Desafío regresa a la televisión este 9 de enero con su sexta edición, y lo hace con promesas de adrenalina máxima y un elenco que se ha dejado el miedo en la puerta del plató. La emoción y los riesgos están más presentes que nunca en este formato que ya se ha convertido en un fenómeno de los viernes por la noche.

El espacio de Antena 3 se presentó este jueves en la sede de Atresmedia, donde el equipo presentó una temporada que, en palabras de su productor Jorge Salvador, es “la más peligrosa hasta la fecha”. Salvador no dudó en destacar que “los ocho famosos han puesto en peligro su vida” y que “todos han sufrido alguna lesión”, aunque aclaró que “las pruebas están muy controladas y supervisadas por los mejores especialistas”. Como dato curioso, desveló que en esta edición se han duplicado las horas de fisioterapia respecto al año anterior debido a estos problemas físicos.

El jurado y los concursantas
El jurado y los concursantas del programa 'El Desafío'. (Atresmedia)

El estreno está previsto para este viernes 9 de enero a las 22:00 horas en Antena 3, y las expectativas son altísimas. El programa viene de arrasar en 2025, con una media de 1.447.000 espectadores y un 15% de cuota de pantalla, cifras que pocos formatos de prime time alcanzan actualmente. La presentación de la sexta edición reunió a todos los protagonistas y permitió comprobar en directo el entusiasmo que rodea al proyecto.

Todo listo para seguir aumentando la cuota de pantalla

La directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, subrayó que El Desafío representa perfectamente el ADN de la cadena, con una oferta “familiar que ofrece algo más que entretenimiento”. Para Roberto Leal, el carismático presentador, el secreto está en los valores: “Los niños están deseando que llegue el viernes para ver El Desafío”, afirmó con orgullo.

El nuevo casting ha levantado una gran expectación. El propio Jorge Salvador lo definió como “el más competitivo de todas las temporadas”. En esta ocasión, los valientes que han aceptado el reto son María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete. Cada uno ha tenido que lidiar con pruebas extremas y superar límites físicos y mentales.

Roberto Leal, presentador del programa
Roberto Leal, presentador del programa 'El Desafío'. (Atresmedia)

La autenticidad es, para los concursantes, el mayor sello del programa. José Yélamo, conocido por su trabajo en laSexta Xplica, lo resume así: “Nos jugamos el pellejo de verdad y las sensaciones que transmitimos son auténticas”. La experiencia del plató ha supuesto para muchos una salida de su zona de confort, y no han faltado sustos, caídas ni momentos de tensión real.

El jurado sigue como en otras temporadas y está formado por Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val, repite en esta edición y promete nuevas dosis de exigencia y valoraciones sin filtros. Según Rubio, los retos ahora se diseñan sin tener en cuenta las fortalezas y debilidades de los concursantes: “Son ellos quienes deben calcular hasta dónde pueden llegar, aunque algunos acaban pasándose y terminan lesionados”.

Pese a los riesgos, el atractivo del programa es tal que los propios concursantes se convierten en embajadores. Según el productor, “entre ellos se llaman y se convencen de que la experiencia merece la pena”. Es la carta secreta del equipo: el boca a boca y la promesa de vivir algo inolvidable, aunque suponga salir con algún moratón de más.

Juan del val, jurado del
Juan del val, jurado del programa 'El Desafío'. (Atresmedia)

El éxito de El Desafío parece asegurado, tanto que ya se planea una séptima edición y se baraja la idea de una temporada all stars con los mejores concursantes de la historia del formato. La adrenalina, el compañerismo y la superación personal volverán a ser los ingredientes de un show que no deja indiferente a nadie y que, con cada emisión, se consolida como el programa más extremo de la televisión española.

Temas Relacionados

El DesafíoAtresmediaAntena 3Televisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

