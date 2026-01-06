El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

El rey Felipe VI pronuncia su discurso durante la celebración de la Pascua Militar. (EFE/ J.J. Guillén / POOL)

Cada 6 de enero se celebra en España, el mismo Día de Reyes, la Pascua Militar, un acto oficial simbólico que fue instaurado en 1782 por el rey Carlos III en conmemoración de la recuperación de Menorca frente a los británicos. Y como todos los años el rey Felipe ha dado su discurso y ha mostrado su orgullo hacia las Fuerzas Armadas españolas, pero en esta ocasión sus palabras han sido especialmente relevantes por el contexto que estamos viviendo. Tras la detención del ya exdictador Nicolás Maduro en Venezuela a manos de Estados Unidos y las contantes amenazas de anexión a Groenlandia, el monarca ha mostrado su compromiso con “la seguridad internacional”, pero, sobre todo, “con el orden global basado en normas". “No serían posibles sin la preparación, que tanto prestigio nos ha dado y nos da en el mundo“, ha sentenciado.

El jefe de Estado ha lanzado también una importante advertencia. “El año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza; una amenaza que llega al corazón de Europa”, así, ha situado el esfuerzo militar español como una pieza clave en la defensa de los valores democráticos y la paz en el continente.

El rey fue tajante al contextualizar el momento actual. “Vivimos un tiempo geoestratégico tan complejo como el que vivimos”, ha puntualizado, recordando la importancia de estar preparados ante cualquier desafío. En este sentido, ha asegurado que la preparación de las Fuerzas Armadas y su capacidad de adaptación son elementos cruciales para la seguridad nacional y europea. “Es valioso y necesario tener unas Fuerzas Armadas con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas: unos recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos”, ha afirmado.

Contribución española en la OTAN

La contribución española en el marco de la OTAN ha sido uno de los puntos más destacados en sus palabras. “Hemos contribuido al refuerzo del flanco este de la OTAN, con el potente despliegue de efectivos terrestres en Letonia, Eslovaquia y Rumanía; misiones, estas dos últimas, que tuve ocasión de visitar en junio del año pasado”, ha indicado Felipe VI, poniendo en valor tanto el compromiso asumido como la visibilidad de España en las grandes alianzas internacionales.

El rey ha resaltado la necesidad de seguir invirtiendo en defensa y tecnología para estar a la altura de los nuevos retos. “Las instituciones de la Unión Europea adoptaron en el mes de marzo diversas iniciativas para el aumento de la inversión común en defensa. Y los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acordaron en el mes de junio garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de disuasión, de seguridad y de defensa a largo plazo”, ha indicado.

El monarca ha subrayado el papel de la industria nacional en este proceso de modernización. “Es importante, sin duda, dar continuidad a un esfuerzo compartido donde nuestra industria de defensa adquiere, además, un papel fundamental, y donde la integración de tecnologías emergentes, como la IA o los medios no tripulados (‘drones’) aéreos, navales o terrestres, se convierten en un poderoso motor de transformación”. Para Felipe VI, el objetivo es claro: “Garantizar la cohesión, robustez y operatividad de la defensa en todos los dominios, así como una disuasión creíble”.

Misiones internacionales: presencia y liderazgo

A lo largo de su intervención, el rey ha repasado el papel de España en los principales escenarios internacionales, destacando la amplia participación en misiones tanto de la OTAN como de la Unión Europea y la ONU. “En el ámbito de la ONU, destacaré la misión en el Líbano, que afronta su último año y, con sus –hoy– 670 efectivos, una de las más duraderas y en la que más efectivos han participado; así como el importante papel que desempeñan nuestros observadores militares en Colombia”, detalló.

Felipe VI también puso el foco en la colaboración con la Unión Europea. “Hemos mantenido nuestra presencia en las misiones en Bosnia, Somalia, República Centroafricana y Mozambique; y en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el océano Índico”. Además, ha recordado el apoyo continuado a Ucrania “formando militares y proporcionando medios para su defensa”, así como la participación española en Irak, en apoyo a las misiones de la OTAN y de la coalición internacional para derrotar al Daesh.

El jefe de Estado, además, la cooperación interinstitucional dentro de estos despliegues: “En algunos de estos despliegues, como Eslovaquia, Líbano, Colombia e Irak, están participando también miembros de la Guardia Civil”, subrayando la unidad de acción de los distintos cuerpos españoles en el exterior.

Servicio a la sociedad más allá de la defensa

No obstante, el mensaje de Felipe VI no se limitó al plano internacional. El monarca quiso resaltar la labor de las Fuerzas Armadas en la protección civil y la respuesta ante las emergencias dentro del país. “Durante los cuatro primeros meses del año, militares y guardias civiles continuaron con las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas por la DANA levantina de 2024, una tragedia que persiste en la memoria de todos”, ha recordado.

También mencionó el trabajo contra los incendios forestales, donde la acción de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido crucial. “En todas estas actuaciones ha jugado un papel fundamental la UME, cumplidos, el pasado mes de octubre, 20 años de servicio que le han valido el agradecimiento y el aprecio de toda la sociedad española”.

El monarca no olvidó la memoria de quienes han dado su vida en acto de servicio, ni el papel de la historia y las efemérides en la forja de la identidad militar española. “Recuerdo con emoción a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia que hicieron el mayor de los sacrificios: la entrega de la propia vida en acto de servicio”, ha expresado extendiendo su reconocimiento a familiares, amigos y compañeros de los caídos.