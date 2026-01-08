Sebastián Arrieta, médico: “Dormir más de 9 horas al día aumenta tu riesgo de morir en un 34%”

Dormir menos de seis horas y más de nueve al día reduce la esperanza de vida (Montaje Infobae / @doctorarrietam)

El sueño es un pilar fundamental para la salud. Junto con una alimentación variada y equilibrada y un ejercicio físico regular, un descanso adecuado es fundamental para cuidar nuestro bienestar integral. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), más del 60 % de los españoles duermen una media de seis horas al día entre semana.

“Dormir menos de siete horas se asocia a tener menos esperanza de vida”, explicaba en una entrevista para Infobae el doctor Carlos Egea, neumólogo y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES). Esto se debe a que, a largo plazo, se da una alta propensión a desarrollar enfermedades cardiovasculares o de salud mental.

Por otra parte, “el 50% de los insomnes crónicos acaban en trastornos de salud mental, como ansiedad o depresión”. Incluso la efectividad de las vacunas es menor en las personas que duermen poco, igual que aumenta la probabilidad de contraer infecciones.

Qué pasa si duermes más de nueve horas al día

En la otra cara de la moneda se encuentra un grupo de personas cuyos hábitos de sueño tampoco son saludables pese a dormir muchas horas. Y es ahí donde radica el problema. “Si crees que un largo sueño te hace más sano, estás completamente equivocado“, alerta el doctor Sebastián Arrieta.

Hay personas cuyo estilo de vida les lleva a dormir más horas de las necesarias. E, incluso, de las recomendadas, pero esto no es inocuo para la salud. “Dormir más de nueve horas al día aumenta tu riesgo de morir en un 34 %”, cuenta a través de sus redes sociales (@doctorarrietam) y apoyándose en un estudio publicado en 2025 en la revista GeroScience. Por otra parte, dormir menos de seis horas y media “lo aumenta en un 14 %”.

Por otra parte, la cantidad de horas de sueño correcta debe ir de la mano de un horario de sueño adecuado. Como aclara el doctor Arrieta, “ya ni siquiera se trata de las horas de sueño, sino la hora en la que te quedas dormido. Y esa es antes de las 11 de la noche”. Al final del día, “el sueño no es un lujo, es un marcador biológico de salud”.

Unos correctos hábitos de sueño

Mantener correctos hábitos de sueño es fundamental para la salud física y mental. Dormir bien permite que el cuerpo se recupere, fortalezca el sistema inmunológico y consolide la memoria y el aprendizaje. En los adultos, se recomienda dormir entre 7 y 9 horas diarias, mientras que niños y adolescentes necesitan más tiempo de descanso.

Uno de los hábitos más importantes es mantener horarios regulares, acostándose y despertándose a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular el reloj biológico. También es esencial crear una rutina relajante antes de dormir, como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda, evitando el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse, ya que la luz azul interfiere con la producción de melatonina.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

El ambiente del dormitorio debe ser tranquilo, oscuro, silencioso y con una temperatura adecuada. Un colchón y almohadas cómodas también influyen en la calidad del sueño. Además, se recomienda evitar comidas pesadas, cafeína, alcohol y nicotina antes de dormir, ya que pueden dificultar el descanso.

La actividad física regular favorece un mejor sueño, siempre que no se realice justo antes de acostarse. Finalmente, si existen problemas persistentes para dormir, es importante consultar a un profesional de la salud. Adoptar buenos hábitos de sueño mejora el bienestar, la concentración y la calidad de vida en general.