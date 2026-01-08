No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas”

Desde hace poco más de una semana, la baliza luminosa V16 ha pasado a ser un elemento obligatorio en la guantera de los vehículos en España. Miles de conductores han respondido a la nueva norma de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incorpora esta medida con el objetivo de reducir el riesgo de atropellos en carretera. La sanción prevista por no llevar la baliza asciende a 80 euros, aunque, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, durante un tiempo prudencial las fuerzas y cuerpos de seguridad aplicarán cierta flexibilidad y priorizarán la información sobre la sanción.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado recientemente los datos de siniestralidad vial correspondientes a 2025. En ese periodo, 103 peatones perdieron la vida en accidentes de tráfico, lo que representa cerca del 10% del total de 1.119 fallecidos. Durante su intervención, Grande-Marlaska ha subrayado que un número importante de estos casos de atropello se registraron cuando las víctimas se encontraban fuera de su vehículo, en muchos casos colocando los tradicionales triángulos de señalización. Las estimaciones apuntan a que unas 25 personas fallecen cada año mientras señalizan una avería o accidente en carretera.

Interior no pondrá multas por no llevar la baliza durante un periodo “razonable”

Según sus palabras, “todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo”. El titular de Interior ha defendido la adopción de medidas dirigidas a frenar el aumento de víctimas, remarcando que la implantación de la V16 resulta “imprescindible” para mejorar la seguridad de los ocupantes y los usuarios de la vía.

La baliza V16, obligatoria desde el 1 de enero, ofrece varias ventajas en comparación con los triángulos. Permite señalizar una incidencia sin necesidad de abandonar el vehículo, emite una luz visible desde un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado, lo que facilita que la información sobre el incidente se transmita a los navegadores de otros conductores y a los paneles de información variable en carretera.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

Marlaska ha explicado que el propósito del Gobierno no es sancionador ni recaudatorio, sino “la obligación de salvar vidas”. Según el ministro, España es el primer país en implantar la medida, y otros Estados europeos observan el desarrollo de la iniciativa, mientras que Reino Unido y Luxemburgo han suspendido el uso de triángulos en autopistas por motivos de seguridad.

Durante la presentación, Marlaska ha insistido en que la Guardia Civil y el resto de cuerpos policiales de tráfico optarán por la flexibilidad informativa en la aplicación de la nueva obligación durante un periodo “razonable”. El ministro ha recalcado que “serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo”.

Ante las dudas planteadas sobre la privacidad de la baliza V16 y las supuestas publicaciones de mapas con la ubicación de los dispositivos activados, Grande-Marlaska ha señalado que no existe tratamiento de datos geolocalizados. El ministro ha evitado entrar en debates ajenos a la seguridad vial y ha reiterado que la medida responde únicamente a motivos de protección y prevención en carretera.