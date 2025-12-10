Tres claves para diferenciar una baliza V16 homologada por la DGT de otra que no lo está (Europa Press)

En menos de un mes, la obligatoriedad de llevar triángulos reflectantes en el maletero será cosa del pasado. A partir del 1 de enero, entra en juego un sustituto menos analógico, más acorde a los tiempos que corren: la baliza V16, un aparato de base magnética que emite una luz intensa, con un chip GPS y una SIM integrada para informar de forma inmediata de la ubicación de quien necesite asistencia a los servicios de emergencia.

Este dispositivo envía su localización GPS a la nube de la DGT de manera automática, una vez cada 100 segundos y de forma completamente anónima, es decir, sin transmitir "ningún tipo de dato personal ni ningún otro dato que no sea la la localización de un obstáculo", según Jorge Torre, uno de los creadores del nuevo sistema. No llevarlo en el vehículo puede acarrear una multa de 80 euros.

El objetivo de esta baliza es evitar que los conductores tengan que salir del coche y caminar por el arcén para colocar los triángulos de señalización de emergencias, una situación potencialmente peligrosa que puede resultar, y por desgracia de vez en cuanto lo hace, en un atropello que habría sido evitable si la víctima hubiese permanecido en su vehículo.

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar "favoreciendo un fraude masivo" en la venta de balizas de emergencia V16 no homologadas por parte de algunas empresas y ha exigido la puesta en marcha de un "protocolo de alerta pública informando de las irregularidades que se están cometiendo de manera clara". (Fuente: Facua)

Tres claves para reconocer si una baliza es válida

No es necesaria una licencia específica para vender estas balizas, lo que supone que puede encontrarse prácticamente en cualquier comercio que haya decidido ponerla a la venta, sea en Amazon, un taller de reparaciones, un Carrefour o un bazar familiar. Lo que también supone es que se estén vendiendo balizas que no están homologadas, sea sin la pretensión de parecerlo o, según ha advertido FACUA, incluso portando un sello de homologación cuando en realidad no son válidas. De cualquier forma: la DGT ha proporcionado un listado oficial de los productos válidos.

Con esto en mente, el periodista Ángel Expósito y los creadores de la baliza V16, Jorge Torre e Ignacio Palmer, han explicado la manera de comprobar si uno de estos productos es válido en el pódcast La Linterna de la COPE. La primera y más importante, según los expertos, es verificar el código de certificación, que debe figurar sobre el aparato “y comenzar con las palabras LCOE o IDIADA, seguido de una serie de números”.

El siguiente elemento indicativo de la validez de una baliza es el distintivo oficial, un logotipo de homologación que aparecerá grabado, en relieve, o adherido de forma permanente - es decir, que no será una pegatina - sobre el propio aparato. Y en tercer lugar, el dispositivo debe garantizar la conectividad con la plataforma DGT 3.0., esencial para que el sistema de geolocalización funcione y que la baliza no sea, simplemente, una luz sobre un coche.

Más allá de esto, en cuanto a las características técnicas de las balizas v16: debe emitir una luz amarilla a 360° en el plano horizontal y ±8° en vertical y visible a una distancia de al menos 1 kilómetro durante al menos 30 minutos, con una frecuencia de destello de entre 0,8 y 2 Hz; ser resistente al agua y temperaturas extremas; y tener la capacidad de comunicarse de forma automática con la plataforma DGT 3.0. mediante una tarjeta SIM IoT (Internet of Things) integrada en el dispositivo y que proporciona un servicio de datos sin coste adicional.