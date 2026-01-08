España

La reina Sofía y la infanta Cristina sorprenden a los comensales de un restaurante en el barrio de Salamanca: “Me trató de tú a tú“

Madre e hija disfrutaron de un íntimo plan el pasado 27 de diciembre en el conocido barrio madrileño

La infanta Cristina y la
La infanta Cristina y la reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La reciente publicación de las memorias del rey Juan Carlos ha provocado que sus hijos cierren filas en torno a la reina Sofía. La madre de Felipe VI ha pasado las Navidades acompañada por sus seres queridos y su cercanía con la infanta Cristina es cada vez más especial. Ambas han sido vistas disfrutando discretamente de la vida cotidiana madrileña, tal y como ha revelado la revista Lecturas. Madre e hija han comenzado a dejarse ver juntas, alejadas de los grandes actos institucionales, optando por encuentros sencillos que reflejan una relación cómplice y natural, muy valorada por quienes se cruzan con ellas.

En las últimas semanas, ambas han protagonizado varias apariciones privadas en la capital, algunas de ellas conocidas gracias a testigos que han compartido la salida en redes sociales. Una de las más recientes tuvo lugar en un cine del centro de Madrid, donde disfrutaron de una tarde de película en un ambiente relajado. Aunque intentaron acceder a la sala con discreción, entrando entre las últimas, su presencia no pasó desapercibida. Aun así, quienes las reconocieron destacan su actitud cercana y amable con el público que se acercó a saludarlas.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

Estos planes a solas confirman una dinámica que se repite cada vez que la infanta Cristina viaja a España, especialmente en periodos festivos como la Navidad. Durante esas estancias, suele alojarse en el Palacio de la Zarzuela, en la zona reservada a invitados, lo que facilita que madre e hija compartan tiempo lejos del foco mediático y refuercen un vínculo que siempre ha sido sólido.

Uno de los encuentros más comentados tuvo lugar el pasado 27 de diciembre en un conocido restaurante del barrio de Salamanca. La reina Sofía y la infanta Cristina acudieron a comer a un exclusivo local madrileño acompañadas por un pequeño grupo de personas. Allí, una comensal vivió un momento que, según ha relatado a Lecturas, jamás olvidará. Tras finalizar la comida y cuando ya se disponían a abandonar el restaurante, algo llamó la atención de la madre de Felipe VI: un bebé que se encontraba en su mesa.

La emérita "se acercó a nosotros superadorable. Parecía que le conocía”. La testigo describe a la reina como muy cercana, sorprendida por la familiaridad con la que se dirigió a ellos: “Yo me quedé en estado de shock porque me trató de tú a tú“. Según su relato, la emérita preguntó por el bebé, le dedicó palabras cariñosas: ”Incluso me dijo que le parecía muy bonito", y se mostró genuinamente interesada, generando un ambiente de cercanía que descolocó —en el mejor de los sentidos— a quienes estaban presentes.

La reina Sofía en un
La reina Sofía en un restaurante de Madrid (REDES SOCIALES)

“Fue súper emocionante”

La espontaneidad del gesto provocó una reacción inmediata entre los demás clientes del restaurante, que rompieron en aplausos al ver la escena. Un instante cargado de emoción que la familia quiso inmortalizar en una fotografía, siempre con el consentimiento y la buena disposición tanto de la reina Sofía como de la infanta Cristina. “Para mí fue súper emocionante”, ha explicado la persona que compartió la imagen en redes sociales, subrayando la amabilidad con la que aceptaron posar.

La publicación, acompañada de palabras de admiración y agradecimiento, refleja el impacto que este encuentro tuvo en la familia. Definido como por otro ususario como “un recuerdo para siempre: un instante de elegancia y orgullo junto a la reina Sofia de España y la infanta Cristina”, el momento fue vivido como un regalo inesperado en plenas fechas navideñas.

