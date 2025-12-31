El plan navideño de la reina Sofía y la infanta Cristina en el centro de Madrid: su tarde en el cine y la película que vieron

La infanta Cristina y la reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La reina Sofía ha vivido unas fiestas marcadas por la cercanía de sus hijas y nietos, que le han acompañado en un momento de especial carga emocional. El fallecimiento de su prima y confidente Tatiana Radziwill, acaecido pocos días antes de la Navidad, ha supuesto un golpe para la reina emérita, que ha visto cómo la pérdida de una figura clave en su vida se suma a otros acontecimientos recientes: el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene, y la repercusión mediática por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I.

A raíz de esta reciente pérdida, sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, han querido volcarse en el apoyo a la reina Sofía. Así, el pasado 24 de diciembre, ambas acudieron al Palacio de la Zarzuela para celebrar la cena de Nochebuena con su madre y la princesa Irene, evidenciando la unidad familiar en unas fechas tan señaladas y sensibles para la familia real. El gesto cobra especial relevancia en el contexto de los reencuentros familiares, pues la reina pudo disfrutar en el Pardo de un almuerzo con todos sus hijos y nietos, algo que no sucedía desde hacía siete años.

La compañía de sus hijas ha ido mucho más allá de la Nochebuena. Según ha desvelado Informalia, la reina Sofía y la infanta Cristina han optado por un plan privado que compartieron el lunes 29 de diciembre: madre e hija han acudido juntas al cine Paz de Madrid, donde han visto la película Nuremberg.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

Esta imagen es poco frecuente, ya que no suele ser habitual que realicen actividades en el centro de la ciudad o vayan juntas al cine, un plan más propio del rey Felipe VI y la reina Letizia. Durante la visita, ambas han tratado de pasar inadvertidas y han sido las últimas en acceder a la sala, aunque, tal y como asegura el citado medio, una vez terminada la proyección, varios asistentes se han acercado a saludarlas y han mantenido un diálogo cordial con quienes se han dirigido a ellas.

Los planes de la reina Sofia en las navidades

La estancia de la infanta Cristina en Madrid en estos últimos días del año ha estado marcada por ese acompañamiento constante a su madre. Cuando visita la capital, la infanta se instala en el Palacio de la Zarzuela, si bien no se ha confirmado si celebrará la Nochevieja en Madrid. Esa noche, la infanta Cristina suele reunirse con sus hijos, después de que estos hayan pasado la Nochebuena con su abuela paterna en Bidart.

La reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

El pasado sábado, la reina Sofía también reforzó lazos familiares a través de la cultura. Junto a sus dos hijas y Olympia Beracasa, novia de Miguel Urdangarin e hija del empresario Alfredo Beracasa, visitó las Galerías de las Colecciones Reales, el museo de Patrimonio Nacional ubicado junto al Palacio Real de Madrid. Además de recorrer la exposición, accedieron a la tienda del museo y se hicieron con algunos obsequios.

Respecto a los próximos días, aún no se han confirmado los planes de las infantas Elena y Cristina y sus hijos para dar la bienvenida al año nuevo. Sin embargo, está previsto que como es habitual, ambas viajen a Abu Dabi a comienzos de enero, donde acompañarán al rey Juan Carlos I en la celebración de su 88 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo día 5. Se espera que acudan a la cita las dos hijas del rey Juan Carlos I y seis de sus ocho nietos, aunque no estarán presentes las hijas del rey Felipe VI.