España

El plan navideño de la reina Sofía y la infanta Cristina en el centro de Madrid: su tarde en el cine y la película que vieron

Madre e hija acudieron al cine Paz de Madrid para pasar una tarde cultural como parte de su agenda privada

Guardar
La infanta Cristina y la
La infanta Cristina y la reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

La reina Sofía ha vivido unas fiestas marcadas por la cercanía de sus hijas y nietos, que le han acompañado en un momento de especial carga emocional. El fallecimiento de su prima y confidente Tatiana Radziwill, acaecido pocos días antes de la Navidad, ha supuesto un golpe para la reina emérita, que ha visto cómo la pérdida de una figura clave en su vida se suma a otros acontecimientos recientes: el delicado estado de salud de su hermana, la princesa Irene, y la repercusión mediática por la publicación de las memorias del rey Juan Carlos I.

A raíz de esta reciente pérdida, sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, han querido volcarse en el apoyo a la reina Sofía. Así, el pasado 24 de diciembre, ambas acudieron al Palacio de la Zarzuela para celebrar la cena de Nochebuena con su madre y la princesa Irene, evidenciando la unidad familiar en unas fechas tan señaladas y sensibles para la familia real. El gesto cobra especial relevancia en el contexto de los reencuentros familiares, pues la reina pudo disfrutar en el Pardo de un almuerzo con todos sus hijos y nietos, algo que no sucedía desde hacía siete años.

La compañía de sus hijas ha ido mucho más allá de la Nochebuena. Según ha desvelado Informalia, la reina Sofía y la infanta Cristina han optado por un plan privado que compartieron el lunes 29 de diciembre: madre e hija han acudido juntas al cine Paz de Madrid, donde han visto la película Nuremberg.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

Esta imagen es poco frecuente, ya que no suele ser habitual que realicen actividades en el centro de la ciudad o vayan juntas al cine, un plan más propio del rey Felipe VI y la reina Letizia. Durante la visita, ambas han tratado de pasar inadvertidas y han sido las últimas en acceder a la sala, aunque, tal y como asegura el citado medio, una vez terminada la proyección, varios asistentes se han acercado a saludarlas y han mantenido un diálogo cordial con quienes se han dirigido a ellas.

Los planes de la reina Sofia en las navidades

La estancia de la infanta Cristina en Madrid en estos últimos días del año ha estado marcada por ese acompañamiento constante a su madre. Cuando visita la capital, la infanta se instala en el Palacio de la Zarzuela, si bien no se ha confirmado si celebrará la Nochevieja en Madrid. Esa noche, la infanta Cristina suele reunirse con sus hijos, después de que estos hayan pasado la Nochebuena con su abuela paterna en Bidart.

La reina Sofía, en imagen
La reina Sofía, en imagen de archivo (Europa Press)

El pasado sábado, la reina Sofía también reforzó lazos familiares a través de la cultura. Junto a sus dos hijas y Olympia Beracasa, novia de Miguel Urdangarin e hija del empresario Alfredo Beracasa, visitó las Galerías de las Colecciones Reales, el museo de Patrimonio Nacional ubicado junto al Palacio Real de Madrid. Además de recorrer la exposición, accedieron a la tienda del museo y se hicieron con algunos obsequios.

Respecto a los próximos días, aún no se han confirmado los planes de las infantas Elena y Cristina y sus hijos para dar la bienvenida al año nuevo. Sin embargo, está previsto que como es habitual, ambas viajen a Abu Dabi a comienzos de enero, donde acompañarán al rey Juan Carlos I en la celebración de su 88 cumpleaños, que tendrá lugar el próximo día 5. Se espera que acudan a la cita las dos hijas del rey Juan Carlos I y seis de sus ocho nietos, aunque no estarán presentes las hijas del rey Felipe VI.

Temas Relacionados

Reina SofíaInfanta CristinaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Uvas congeladas con azúcar y limón, el snack refrescante que puedes preparar si te sobra un racimo esta Nochevieja

Bañaremos nuestras uvas con zumo de limón y azúcar espolvoreado, consiguiendo así una mezcla de sabores dulces y ácidos que nos recordará a una deliciosa golosina

Uvas congeladas con azúcar y

Quién es Josie, el cerebro que se esconde detrás de los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas: su caserón del siglo XVIII y su enfermedad

El estilista y uno de los nuevos rostros de la televisión nacional volverá a lucirse esta Nochevieja con el estilismo de Cristina Pedroche

Quién es Josie, el cerebro

La Comisión de Fiestas de Villamanín habilitará un canal para los premiados del Gordo y solicita “paciencia y comprensión”

La organización ha hablado con “distintos profesionales, principalmente en el ámbito jurídico y notarial”

La Comisión de Fiestas de

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El demandante admitió no haber presentado denuncia “por miedo”. Tampoco aportó pruebas materiales de las amenazas, puesto que se produjeron en persona

La Justicia deniega el asilo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia deniega el asilo

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

ECONOMÍA

Un restaurante se enfrenta a

Un restaurante se enfrenta a una multa de 8.000 euros por no dar agua gratis a los clientes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Muere un hombre con una deuda de más 20.000 euros y la obligación de pagar ahora recae en sus hijos, pero con intereses

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Estos errores pueden hacer que pierdas la baja”

Precios de la luz en España en el inicio del 2026: cuánto costará por horas este 1 de enero

DEPORTES

Un excompañero de Fernando Alonso

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”