El viaje secreto de la reina Sofía para pasar con su prima Tatiana Radziwill sus últimas horas en París: su íntimo último adiós

La monarca mantenía una relación muy estrecha con su prima que trascendía el ámbito familiar y no dudó en viajar al conocer su estado de salud

La reina Sofía y Tatiana
La reina Sofía y Tatiana Radziwill, en imagen de archivo (Europa Press)

El año 2025 ha estado marcado por la adversidad en la vida de la reina Sofía, culminando en una dolorosa despedida a uno de sus más firmes apoyos, Tatiana Radziwill. El fallecimiento de su prima el pasado fin de semana ha supuesto un golpe profundamente doloroso para la reina. Tal y como recoge la revista ¡Hola!, la reina se mantuvo a su lado en sus últimos días y pudo acompañarla en sus momentos finales de forma íntima y reservada.

Sofía y Tatiana han compartido mucho más que lazos de sangre: desde la infancia, donde jugaban juntas, hasta los momentos más decisivos de la existencia de la reina, como su matrimonio con Juan Carlos I. Esta estrecha unión ha perdurado a lo largo de los años y ha resistido todas las circunstancias vitales, manteniéndose intacta hasta el mismo final de la vida de Radziwill.

Tatiana Radziwill, fruto del matrimonio entre la princesa Eugenia de Grecia y el príncipe Dominico Radziwill, estableció su vida en París junto a Jean Henri Fruchaud, reputado cardiólogo y miembro de la aristocracia francesa. Fue en la capital gala donde Tatiana creó su hogar, en el que la reina Sofía ha sido considerada siempre como una integrante más de la familia.

El Rey Felipe VI ha concedido a su madre, la Reina Doña Sofía, el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, en un gesto para reconocer públicamente "su dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona". (Vídeo: Europa Press)

La reina Sofía se despide de su prima

Según han relatado al citado medio fuentes próximas a la Familia Real de Grecia, Sofía no dudó en trasladarse sigilosamente a París en cuanto tuvo constancia del delicado estado de salud de su prima para permanecer con ella en absoluta intimidad. Este viaje, marcado por la discreción, permitió a la reina brindar apoyo y acompañamiento a quien ha sido, en palabras del entorno, mucho más que una familiar.

Doña Sofía permaneció junto a Tatiana Radziwill en sus últimas horas, sin separarse de su lecho, reafirmando con su actitud el trato de hermana que siempre le ha dispensado. Así, este desplazamiento a París ha tenido un peso emocional especialmente significativo, dado que la emérita regresó a España consciente de que se despedía de una presencia fundamental en todos sus recuerdos, desde el periodo de exilio en Sudáfrica hasta los veranos compartidos en Mallorca, donde era habitual verlas compartiendo actividades.

Una gran pérdida para doña Sofía

Aunque Tatiana Radziwill ha optado por la discreción durante toda su vida, sí han trascendido algunos detalles de la complicidad que compartió con la reina Sofía. La propia Radziwill detalló algunos de estos recuerdos a Carmen Enríquez durante la preparación de su libro Tras los pasos del rey: “Compartí su vida en Sudáfrica, cuando éramos bebés y, según nos contaron nuestras niñeras, yo acostumbraba a morderla. Pero luego aprendimos a no pelearnos”.

La Familia Real con Tatiana
La Familia Real con Tatiana Radziwill (Europa Press)

El adiós a Tatiana Radziwill se suma a un periodo personal especialmente complejo para la reina Sofía, agravado por el deterioro de la salud de su hermana Irene de Grecia, aquejada desde hace tiempo por una enfermedad cognitiva que ha motivado su retirada de la actividad pública. La última aparición de Irene de Grecia tuvo lugar el 7 de febrero de 2025 en Atenas, durante la ceremonia matrimonial de su sobrino, el príncipe Nicolás de Grecia, con Chrysi Vardinogiannis.

